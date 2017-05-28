50-летний известный актер Гоша Куценко принял участие в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Артист вспомнил яркие моменты из детства, поделился неожиданными подробностями жизни. Так, например, актер очень подробно рассказал, почему разошелся с Марией Порошиной.

Несколько лет актеры состояли в гражданском браке, у бывших влюбленных подрастает взрослая дочь Полина. Однако, до сих пор Гоша признает, что жалеет о разрыве с Порошиной.

Как говорит сам артист, вина исключительно его: «Я изменил ей. Это случилось, и она меня не простила. Это была мимолетная интрижка. Меня очень мучила совесть, я признался ей в измене. Это был очень жестокий момент. Я сказал ей это в лицо и мне стало легче. В 28 я был ребенком, чувствовал себя шестнадцатилетним». Как признается Куценко, Мария Порошина просто указала ему на дверь. Артист очень сожалеет, что так произошло, называет Марию одним из самых дорогих и близких для себя людей: «Я упустил любовь красивой, умной, талантливой актрисы, мамы четверых детей».

В студию также пришла мама Марии Порошиной - Наталья Красноярская. «Он поздно приходил домой. Он в ту пору еще осознал свои цели в жизни. Искал себя. Был совершенно не готов к семейной жизни. Но как хорошо, что есть с чем сравнивать – что было и что стало», — поделилась с Кудрявцевой несостоявшаяся теща.

Фото: кадры из передачи, instagram.com