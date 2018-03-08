«Я невеста на выданье»: Татьяна Буланова рассказала о личной жизни
Исполнительница хита «Ясный мой свет» Татьяна Буланова в прошлом году развелась с мужем Владиславом Радимовым. С тех пор она, разумеется, ходила на новые свидания, однако пока не нашла любовь. Но Татьяна не переживает по этому поводу и просит друзей не пытаться познакомить ее с кем-то.
«Они должны понимать, что будет так, как начертано судьбой. Один знакомый мне недавно сказал: «Таня, так ты на рынке?» На рынке, да, невеста на выданье», — призналась Буланова в интервью журналу «Теленеделя».
В той же беседе с журналистами певица рассказала, как живет ее старший сын Александр, которому совсем скоро исполнится 25 лет. «Я взяла ипотеку и купила ему и его девушке квартиру в строящемся доме, недалеко от себя. Это была последняя мамина воля — она откладывала деньги, хотела Сашке помочь с жильем. Пока все нравится, не знаю, что дальше будет. Девочка у него хорошая. И мы вместе не живем», — заявила Татьяна.
Фото: Instagram