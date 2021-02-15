Брежнева, Рудковская и другие звезды, откровенно рассказавшие о сложностях в браке

Пинк и ее супруг, бывший мотогонщик Кэри Харт никогда не скрывали проблем, возникавших в их браке. Они не раз расставались, и снова мирились. «Иногда я смотрю на Кэри и вижу, какой он разумный, логичный, последовательный. Он как скала. Иногда я думаю: "Я больше не хочу его видеть". Мы прошли через времена, когда у нас год не было секса. Я думала: "Наверное, это конец. Хочу ли я его? Хочет ли он меня?"», — призналась она The Guardian. Певица призналась, что им обоим пришлось поработать над тем, чтобы сохранять верность друг другу. «Моногамность — это труд! Но ты делаешь эту работу, и все становится снова хорошо», — поделилась она.

Певица признается, что всегда была подвержена резким перепадам настроения, но теперь она знает, как справиться с ними: «Я стараюсь смеяться так часто, насколько это возможно. Мы прошли через времена, когда я смотрела на него и думала: "Ты никогда не нравился мне, в тебе нет ничего, что может нравиться. Я никогда не любила тебя и никогда больше не полюблю". Через пять минут искренне восхищалась его задницей в новых джинсах. Через пару дней он помогал мне и говорил те вещи, которые только он может сказать, потому что только он знает меня так много времени. А на следующий день мне хотелось заколоть его вилкой». «Мы научились искусству общения», — считает певица.

Сати Казанова