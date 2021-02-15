Брежнева, Рудковская и другие звезды, откровенно рассказавшие о сложностях в браке
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева
Фото: Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева недавно раскрыла тайны своего брака с Константином Меладзе и рассказала о том, насколько непросто жить рядом с настоящим гением. Певица отметила, что им с мужем пришлось долго притираться друг к другу, поскольку у каждого есть свои особенности. «С людьми, которые чего-то добились, реально сложно», — считает Вера. Певица заметила, что особой вспыльчивостью Константин не отличается, и она даже более импульсивная, чем он. Однако у продюсера есть свой предел, и если его довести, он может выйти из себя и даже ударить кулаком по столу.
Впрочем, Брежнева как мудрая женщина до этого старается не доводить. «Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации», — говорит Вера, признаваясь, что ранее пыталась переделать мужа, но поняла, что это не выходит. Теперь она ищет компромиссы в самых разных вопросах, например, относительно нежелания Константина летать на самолетах — однако подчиняться мужу беспрекословно Вера смысла не видит и собственные желания тоже всегда отстаивает.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Рудковская тоже высказалась о сложностях в браке. Продюсер призналась, что в ее семье все далеко не гладко... Недавно она решилась с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей сделать реалити-шоу о своей жизни, в котором раскрыла многие тайны. Также Рудковская вспомнила самые неприятные размолвки с супругом. К примеру, в 2008 году фигурист на полтора месяца ушел из дома, решив проверить свои чувства к возлюбленной. Очередной кризис в отношениях случился спустя семь лет
«В 2015 году, выступая в Японии, Плющенко написал sms: "Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь". Я тут же прилетела, а он не хотел меня видеть. И два дня меня мучил. Это было такое сложное лето, лето 2015 года. У Жени как раз умирала мама. Я похудела сразу на пять килограммов, не понимала, что происходит», — откровенно рассказала Яна.
Регина Тодоренко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«"Работать над отношениями", — утверждают психологи. Но почему же я постоянно чувствую какую-то неприязнь к этой, уже казалось бы, аксиоме? Складывается впечатление, что отношения — это тяжелая подневольная деятельность. В таком случае вся моя жизнь — одна сплошная работа: и так 12-14 часов в день проводишь на работе, так ещее и в отношениях впахивать, а ведь за это даже не платят.
Возможно, если воспринимать своего партнера как безграничный ресурс для развития, как человека, с которым мы учимся находить компромиссы, ценить семейные традиции, уважать мнение другого и безвозмездно дарить свою любовь, тогда отношения перестанут напоминать непосильную ношу, и каждый переломный момент или кризис в отношениях для нас будет всего лишь проходящим этапом, очередным трамплином, чтобы набрать высоту и нырнуть в мир зрелого партнёрства! Может быть, я ошибаюсь, нашему браку всего лишь 3 года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами... Люблю, Влад!!! Пусть каждый/ая из вас создаст свою любовь!», — рассказала Регина Тодоренко о своих отношениях с супругом Владом Топаловым. Ранее телеведущая призналась, что после рождения первенца начала отдаляться от мужа, мало уделять ему времени, отношения стали портиться, но она вовремя поняла, что переключать все внимание на ребенка — неправильно.
Джада Пинкетт Смит
Фото: DPA
Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт Смит считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Теме не менее слухи об их скором расставании возникают с завидной частотой. В жизни пары случаются ссоры, но они предпочитают решать их мирным путем. Так, Уиллу и Джаде приходилось несколько раз обращаться к семейному психологу.
«Все, что случается в браке, всегда всплывает на консультациях. Вы смотрите друг на друга и не верите, что сможете снова любить друг друга — после того, как правда оказывается на поверхности. Я бы назвал это черными полосами. Но для меня это — тьма перед рассветом. Когда всплывает правда и люди вынуждены признаться, какие они на самом деле, и о чем они на самом деле думают, они начинают понимать друг друга лучше», — рассказал Уилл.
Ханна
Фото: Starface
Ханна разоткровенничалась об отношениях с супругом, продюсером Павлом Курьяновым (Пашу). По словам певицы, разногласия возникают, потому что им мешает часто видеться их работа. Кроме того, они часто спорят на профессиональные темы. «С одной стороны, я очень счастлива, что в моей жизни все так сложилось, а с другой — бывает нелегко. У него на все есть свое мнение, причем это не просто мнение мужа, а профессионала, с которым приходится соглашаться. При этом мне как жене не хочется уступать», — рассказала артистка в интервью Peopletalk TV.
Пинк
Фото: Eastnews
Пинк и ее супруг, бывший мотогонщик Кэри Харт никогда не скрывали проблем, возникавших в их браке. Они не раз расставались, и снова мирились. «Иногда я смотрю на Кэри и вижу, какой он разумный, логичный, последовательный. Он как скала. Иногда я думаю: "Я больше не хочу его видеть". Мы прошли через времена, когда у нас год не было секса. Я думала: "Наверное, это конец. Хочу ли я его? Хочет ли он меня?"», — призналась она The Guardian. Певица призналась, что им обоим пришлось поработать над тем, чтобы сохранять верность друг другу. «Моногамность — это труд! Но ты делаешь эту работу, и все становится снова хорошо», — поделилась она.
Певица признается, что всегда была подвержена резким перепадам настроения, но теперь она знает, как справиться с ними: «Я стараюсь смеяться так часто, насколько это возможно. Мы прошли через времена, когда я смотрела на него и думала: "Ты никогда не нравился мне, в тебе нет ничего, что может нравиться. Я никогда не любила тебя и никогда больше не полюблю". Через пять минут искренне восхищалась его задницей в новых джинсах. Через пару дней он помогал мне и говорил те вещи, которые только он может сказать, потому что только он знает меня так много времени. А на следующий день мне хотелось заколоть его вилкой». «Мы научились искусству общения», — считает певица.
Сати Казанова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Брак после 30. Да что уж там — после 35. Это вам не шутки. Эгоизм и привычки одинокой свободной жизни так и закостенели во всем существе. Всякий раз, когда нужно быть гибче — а это нужно в каждом дне — эти самые закостеневшие конструкции трещат и скрипят болезненно. Конечно же, болезненно для эго. Как же важно быть в ресурсе, чтоб в моменте, среди всех вариантов, выбирать терпение, уважение, понимание, сострадание. В семье без этих столпов никуда (про любовь не пишу — она и есть основа основ). Ибо бесить все будет так сильно и часто, что шансов на сохранение союза останется меньше ноля.
Одно я знаю точно: сохранить брак — это великий труд и мудрость. И терпение. Я очень надеюсь и молюсь, чтоб нам с мужем хватило этих качеств. Чтоб могли всегда и обо всем говорить друг с другом искренне, смело смотреть в лицо трудностям. И самое главное — иметь желание через все это пройти. А тут уже поможет любовь, которая, я верю, способна творить чудо», — рассказала в Instagram о своих отношениях с мужем Стефано Тиоццо Сати Казанова.
Дэвид Бекхэм
Фото: Globallookpress / Richard Goldschmidt
«Когда вы женаты на протяжении такого количества времени, как мы, вам нужно много работать над отношениями. Это тяжелая работа. Вам становится немного сложнее быть друг с другом. Иногда кризисы случаются из-за каких-то абсолютных мелочей», — поделился Жвид Бекхэм в эфире телешоу The Sunday Project. По слухам, такие откровения привели в ярость супругу футболиста Викторию. «Она в шоке от того, что он мог сказать такие вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба», — заявил знакомый пары в беседе с таблоидом The Sun.
Александр Малинин
Фото: Starface
Александр Малинин уверен, что у мужчины на первом месте должен быть разум, а уже потом чувства, поэтому в отношениях с женщиной нельзя давать волю сантиментам: «Эмма более эмоциональный человек. Особенно тяжело было поначалу: она не могла приспособиться к бешеным условиям моей работы. Возвращается домой уставшая, а у нас гости, которых она впервые видит. Многое ее раздражало, хотя я предупреждал: вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять». Певец утверждает, что не ревнует жену: «У нас были ситуации, когда мои друзья, знакомые пытались за ней ухаживать... Мне нравится, когда на Эмму обращают внимание, но я ей верю и не позволяю себе упрекать ее: что это ты с ним так танцевала? Так улыбалась?.. Эмме дарят цветы, шикарные подарки на день рождения. Что ж мне, по каждому поводу истерики закатывать?»
Анита Цой
Фото: Eastnews
«Я все-таки могу сказать о трех вещах, которые спасли наш брак: это терпение, максимальное доверие и избавление от ревности. Ревность — страшная штука, она выжигает пламенем все вокруг. На замену пришло уважение. Все зависит от того, готовы ли вы друг для друга совершить подвиг, умеете ли устроить что-то приятное, необычное. Любовь надо каждый день доказывать. Каждый день. Это самая большая работа. Мы можем поменять профессию. Можем поменять даже друзей. Но любимого человека уже никуда не денешь. Я вообще считаю, что люди на этот свет приходят только ради одного: чтобы работать над умением любить. А все остальное — это так, чтобы создать условия для этой работы», — рассказала Анита Цой о своем браке в интервью журналу Hello!.
Джастин Бибер
Фото: DPA
«Учиться прощать, справляться с ревностью и неуверенностью с обеих сторон... Я даже не подозревал, как все это важно, пока не связал свою жизнь с тобой. С чувствами было действительно трудно справиться. Мне пришлось поработать над собой, но теперь мы гораздо ближе друг другу, чем когда-либо», — обратился Джастин Бибер к супруге Хейли Болдуин в рамках проекта «The Biebers on Watch».
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Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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