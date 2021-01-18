Вера Брежнева рассказала о сложностях в браке с Меладзе

Вера Брежнева раскрыла тайны своего брака с Константином Меладзе и о том, насколько непросто жить рядом с настоящим гением.

О своих отношениях с мужем певица рассказала в интервью YouTube-каналу бывшего главы «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.

Она отметила, что им с мужем пришлось долго притираться друг к другу, поскольку у каждого есть свои особенности. «С людьми, которые чего-то добились, реально сложно», — считает Вера.

Певица заметила, что особой вспыльчивостью Константин не отличается, и она даже более импульсивная, чем он. Однако у него есть свой предел, и если его довести, он может выйти из себя и даже ударить кулаком по столу.

Впрочем, Брежнева как мудрая женщина до этого старается не доводить. «Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации», — говорит Вера, признаваясь, что ранее пыталась переделать мужа, но поняла, что это не выходит.