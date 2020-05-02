Бекхэм, Ургант, Виторган и другие самые стильные и сексуальные многодетные знаменитые отцы
Фото: Instagram
Дэвид Бекхэм
Фото: Getty
Дэвид Бекхэм является не только одним из самых ярких игроков в истории мирового футбола, но еще и секс-символом, иконой стиля и многодетным отцом. В семье спортсмена, который для многих является образцом для подражания, и его супруги Виктории есть четверо детей — 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-леняя Харпер.
Иван Ургант
Фото: Instagram
Самый стильный, симпатичный и забавный ведущий российского телевидения Иван Ургант является отцом троих дочерей — 11-летней Нины и 4-летней Валерии, а также 19-летней дочки своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака. Недавно телеведущий принял участие в популярном флешмобе и появился в эфире собственного шоу практически без одежды вместе с Натальей Чистяковой-Ионовой. Знаете, что отметили зрители? Что фигура и ноги у Ивана лучше, чем у многих знаменитых девушек.
Максим Виторган
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Многие отметили, что Максим Виторган стал выглядеть лучше и одеваться более стильно после того, как начал встречаться с Ксенией Собчак. Прошли годы, Виторган и Собчак успели пожениться и развестись, а вот стильная одежда и подтянутая фигура (над которой он старается работать) актера и папы троих детей остались при нем.
Крис Хемсворт
Фото: Globallookpress / Dennis Van Tine hemsworth
Один из самых красивых актеров Голливуда Крис Хемсворт— папа троих детей, чем он очень гордится. И Крис хочет больше!
Райан Рейнольдс
Фото: Globallookpress / Mario Santoro_AdMedia
Летом прошлого года Райан Рейнольдс стал многодетным отцом. Супруга актера Блейк Лайвли родила ему третью дочь. Райан называет жену королевой красных дорожек и при этом сам всегда выглядит стильно.
Брэд Питт
Фото: Globallookpress / face to face
Слышали шутку про то, что Брэд Питт будет выглядеть стильно и сексуально, даже если на него надеть мусорный пакет? Голливудский секс-символ является отцом шестерых детей. Троих детей актеру родила его бывшая супруга Анджелина Джоли, еще троих приемных детей актрисы он усыновил.
Денис Клявер
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бывший участник группы «Чай вдвоем», эффектный красавчик Денис Кдявер — счастливый многодетный отец. У певца и его супруги Ирины подрастает 6-летний сын Даниэль. Кроме того, у Клявера есть 18-летний сын Тимофей от экс-супруги и 14-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны.
Принц Уильям
Фото: Globallookpress / Keith Mayhew
Фотографии британского принца Уильяма с детьми становятся целым событием для СМИ. Он настолько мил с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой, что кажется идеальным отцом. В сентябре младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских принцу Луи исполнится три года.
Джастин Трюдо
Фото: Globallookpress / MANDATORY
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не раз попадал в списки самых стильных мужчин и самых красивых и горячих политиков мира. Супруга Трюдо, телеведущая и фотомодель Софи Грегуар родила ему троих детей.
Джуд Лоу
Фото: Globallookpress / face to face
Обаятельный, привлекательный, сексапильный, стильный, талантливый, харизматичный... Можем долго продолжать список достоинств знаменитого красавчика и многодетного отца Джуда Лоу, у которого есть двое сыновей и дочь от бывшей супруги Сэди Фрост, дочь от новозеландской модели Саманты Берк, еще одна дочь от певицы Кэтрин Хардинг... В общем, вы уже поняли, что женщинам сложно устоять перед чарами Лоу.
Владимир Кристовский
Фото: Globallookpress / Natalia Shakhanova
Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский женился в 20 лет и вскоре стал многодетным отцом. Жена певца, Валерия Римская родила ему четырех дочерей, которых они назвали необычными именами — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2013 году музыкант женился во второй раз. Нынешнаяя супруга Владимира Ольга Пилевская родила ему сына Федора, которому в ноябре исполнится четыре года, а 4 апреля на свет появилась их дочь Тея.
Венсан Кассель
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Венсан Кассель далек от образа классического красавца и героя-любовника, что не делает его менее притягательным и сексуальным. А стиль дерзкого хулигана, сочетающего классические рубашки, шелковые шарфы и шляпы с широкими штанами и кедами, придает ему особенной привлекательным. И все же многие долгие годы удивлялись, что одна из самых желанных женщин мира Моника Беллуччи, родившая ему двоих дочерей, нашла в этом страшноватом французе с длинным носом и чертами злодея. Сейчас Кассель счастлив в браке с моделью Тиной Кунаки, которая в прошлом году родила ему дочь.
Эмин Агаларов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Трое детей появились у Эмина Агаларова во время брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Сейчас Эмин счастлив в браке с моделью Аленой Гавриловой, у них растет дочь Афина, которая родилась 31 декабря 2018 года.
Джейми Дорнан
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал многодетным отцом прошлой весной. Супруга актера Амеоия Уорнер родила ему третью дочь.
Игорь Сивов
Фото: Instagram
Генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов и певица Нюша растят полуторагодовалую дочь Симбу. Также у Сивова подрастают двое сыновей от бывшей супруги.
Том Харди
Фото: Eastnews
Том Харди стал многодетным отцом в начале прошлого года: его жена Шарлотта Райли родила ему второго общего сына. Также у Харди есть еще один сын от предыдущих отношений, 10-летний Луи.
Стас Михайлов
Фото: Globallookpress / Press Service
В большой и дружной семье Стаса и Инны Михайловых подрастает шестеро детей: сын Никита от первой жены артиста Инны Горб и дочь Дарья от второй супруги Натальи Зотовой, двоюродной сестры певицы Валерии, дети Инны от бывшего мужа Андрей и Ева, а также общие дети пары — десятилетняя Иванна и семилетняя Мария. За последние несколько лет артист старательно поработал над внешностью и стилем, сменив старомодные костюмы шансонье и аляповатые пиджаки на более интересные и современные вещи.
Канье Уэст
Фото: Getty
Рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст, который полностью поменял гардероб своей супруги Ким Кардашьян, сделав из нее икону стиля, мечтал о большой семье. Сейчас у Канье и Ким подрастают четверо детей, двоих из которых родила Кардашьян, а двоих младших — суррогатные матери.
Робби Уильямс
Фото: Globallookpress / face to face
Скандальный певец, хулиган и симпатяга, модник и любимец миллионов поклонников Робби Уильямс остепенился ближе к сорока годам. Сейчас артист старается быть примерным семьянином в браке с актрисой Айдой Филд, родившей ему сына и дочь. Еще двое детей у супругов появились с помощью суррогатных матерей.
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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