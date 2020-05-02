Бекхэм, Ургант, Виторган и другие самые стильные и сексуальные многодетные знаменитые отцы

Венсан Кассель далек от образа классического красавца и героя-любовника, что не делает его менее притягательным и сексуальным. А стиль дерзкого хулигана, сочетающего классические рубашки, шелковые шарфы и шляпы с широкими штанами и кедами, придает ему особенной привлекательным. И все же многие долгие годы удивлялись, что одна из самых желанных женщин мира Моника Беллуччи, родившая ему двоих дочерей, нашла в этом страшноватом французе с длинным носом и чертами злодея. Сейчас Кассель счастлив в браке с моделью Тиной Кунаки, которая в прошлом году родила ему дочь.

Эмин Агаларов