41-летний Том Харди стал многодетным отцом

На днях звезда «Венома» и «Безумного Макса» Том Харди отпраздновал важное семейное событие — пополнение. Его 37-летняя жена Шарлотта Райли родила младшего сына, которого, по сообщениям британской газеты The Sun, пара решила назвать Форрестом — в честь заглавного героя фильма «Форрест Гамп».

При этом имя старшего 3-летнего сына Том и Шарлотта скрывают и не показывают его публике. У актера также есть еще один сын от предыдущих отношений, 10-летний Луи, который много времени проводит с отцом.