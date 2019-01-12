41-летний Том Харди стал многодетным отцом

На днях звезда «Венома» и «Безумного Макса» Том Харди отпраздновал важное семейное событие — пополнение. Его 37-летняя жена Шарлотта Райли родила младшего сына, которого, по сообщениям британской газеты The Sun, пара решила назвать Форрестом — в честь заглавного героя фильма «Форрест Гамп».
При этом имя старшего 3-летнего сына Том и Шарлотта скрывают и не показывают его публике. У актера также есть еще один сын от предыдущих отношений, 10-летний Луи, который много времени проводит с отцом.
Шарлотта Райли и Том Харди познакомились на съемках фильма «Грозовой перевал» в 2009 году, объявили о помолвке в 2010-м, сыграли тайную свадьбу в июле 2014-го. Церемония прошла на юге Франции, в замке XVIII века Chateau de Roussan.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Mayer/face to face, Komsomolskaya Pravda, I-Images, Ray Tang, Stephen Lock, imago stock&people, Ik Aldama, Chris Joseph, Richard Goldschmidt / Global Look Press
Видео: Мария Мельникова / Passion.ru