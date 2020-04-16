Ургант в подушке и с голыми ногами взбудоражил Сеть: «Иван превзошел всех звезд!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
Гостьей нового выпуска «Вечерний Ургант» стала Наталья Ионова (Глюкоза). Во время разговора Иван Ургант предложил ей переодеться в подушку. И для того, чтобы было веселее и сам принял участие в #pillowchallenge.
Ургант в подушке настолько взбудоражил Сеть, что он получил больше комплиментов, чем Глюкоза.
«Ваня превзошел всех звезд! Мои мозги перевернулись с ног голову! Балетная пачка отдыхает!», «Иван, какие ножки», «Ноги у Ивана — огонь», «Теперь мучаюсь, чьи ноги красивее», — посыпались комментарии в интернете.
Из-за коронавируса программу «Вечерний Ургант», как и все остальные, снимают без зрителей. Поэтому оценить красоту Ивана и Натальи вживую у их поклонников не было шансов.
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!