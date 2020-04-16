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Ургант в подушке и с голыми ногами взбудоражил Сеть: «Иван превзошел всех звезд!»

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Наталья Ионова и Иван Ургант

Фото: Кадр программы

Шоумен принял участие в популярном флэшмобе.

Гостьей нового выпуска «Вечерний Ургант» стала Наталья Ионова (Глюкоза). Во время разговора Иван Ургант предложил ей переодеться в подушку. И для того, чтобы было веселее и сам принял участие в #pillowchallenge.

Ургант в подушке настолько взбудоражил Сеть, что он получил больше комплиментов, чем Глюкоза.

«Ваня превзошел всех звезд! Мои мозги перевернулись с ног голову! Балетная пачка отдыхает!», «Иван, какие ножки», «Ноги у Ивана — огонь», «Теперь мучаюсь, чьи ноги красивее», — посыпались комментарии в интернете.

Из-за коронавируса программу «Вечерний Ургант», как и все остальные, снимают без зрителей. Поэтому оценить красоту Ивана и Натальи вживую у их поклонников не было шансов.

Фото: Instagram

Видео: «Вечерний Ургант»

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