«Моя суперкоманда»: Эмин показал новое милое фото со старшими детьми

В Баку отгремел музыкальный фестиваль «ЖАРА», который организовывает певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Теперь он проводит время с тремя старшими детьми, которые живут в столице Азербайджана.
Эмин поделился с подписчиками новой фотографией с 10-летними близнецами Али и Микаилом и с 5-летней Аминой. «My super team», - подписал фото многодетный отец.
Фото: Instagram
Подписчики все, как один, сошлись во мнении, что у Эмина самая дорогая, важная и красивая команда. Напомним, что трое детей появились у певца во время брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Они поженились в 2006 году, а на развод подали в 2015-м.
Сейчас Эмин счастлив в браке с моделью Аленой Гавриловой. Недавно супруги отметили первую годовщину со дня свадьбы. У них растет дочь Афина, которая родилась 31 декабря 2018 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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