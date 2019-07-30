«Моя суперкоманда»: Эмин показал новое милое фото со старшими детьми

В Баку отгремел музыкальный фестиваль «ЖАРА», который организовывает певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Теперь он проводит время с тремя старшими детьми, которые живут в столице Азербайджана.

Эмин поделился с подписчиками новой фотографией с 10-летними близнецами Али и Микаилом и с 5-летней Аминой. «My super team», - подписал фото многодетный отец.