53-летняя певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз

Не так давно артисты эстрады Анастасия и Юлиан, которые выступали вместе и гастролировали с 2015 года, объявили о грядущей свадьбе. А 30 марта влюбленные поженились в одном из столичных ЗАГСов. Об этом событии написал журнал StarHit.
На церемонии присутствовали родные певцов и их звездные друзья, в том числе Андрей Малахов и Анна Калашникова. Как сообщает издание, невеста решила надеть темное вечернее платье с принтом в виде цветов и черные перчатки. В руках Анастасия держала весенний букет, состоящий из разноцветных тюльпанов. А жених выбрал классический стиль и был в черном костюме с бабочкой.
Любопытно, что Анастасия отправилась под венец уже в восьмой раз. Впервые она вышла замуж еще в 18 лет за друга детства Алексея Минцковского, от которого родила дочь Анну. С седьмым мужем Владимиром Зудиным певица развелась в 2013 году после восьми лет брака, хотя он еще долгое время был ее продюсером и концертным директором. Кстати, Владимир пытался отговорить Анастасию от брака с Юлианом, но она была непреклонна и заявила, что наконец сможет обрести настоящее женское счастье.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram