53-летняя певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз

Не так давно артисты эстрады Анастасия и Юлиан, которые выступали вместе и гастролировали с 2015 года, объявили о грядущей свадьбе. А 30 марта влюбленные поженились в одном из столичных ЗАГСов. Об этом событии написал журнал StarHit.

На церемонии присутствовали родные певцов и их звездные друзья, в том числе Андрей Малахов и Анна Калашникова. Как сообщает издание, невеста решила надеть темное вечернее платье с принтом в виде цветов и черные перчатки. В руках Анастасия держала весенний букет, состоящий из разноцветных тюльпанов. А жених выбрал классический стиль и был в черном костюме с бабочкой.