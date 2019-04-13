55-летняя певица Азиза готовится к свадьбе

Популярность к певице Азизе пришла в конце 80-х годов. Узбекская артистка никогда не страдала от недостатка мужского внимания, однако так ни разу и не вышла замуж. В недавнем эфире программы «Выход в люди» Азиза рассказала, что собирается под венец — ее избранником стал давний друг, композитор Олег Бескровный. «Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад», — поделилась певица. Артистка вспомнила, что в минувшем году впервые в жизни поймала букет невесты — это случилось на венчании Ильи Резника и его супруги: «В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет. Вообще, хочется, чтоб все случилось в ближайшее время, вдруг передумаю».

В моменты одиночества Азиза всегда обращалась к Олегу Бескровному. По словам артистки, рядом с ним ей всегда было уютно и комфортно. «Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в полночь он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала «да»», — рассказала Азиза.