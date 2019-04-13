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55-летняя певица Азиза готовится к свадьбе

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я выбрал вместо рекламы.
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Азиза

Фото: Anton Belitsky/Globallookpress
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Звезда 90-х годов выходит замуж.

Популярность к певице Азизе пришла в конце 80-х годов. Узбекская артистка никогда не страдала от недостатка мужского внимания, однако так ни разу и не вышла замуж. В недавнем эфире программы «Выход в люди» Азиза рассказала, что собирается под венец — ее избранником стал давний друг, композитор Олег Бескровный. «Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад», — поделилась певица. Артистка вспомнила, что в минувшем году впервые в жизни поймала букет невесты — это случилось на венчании Ильи Резника и его супруги: «В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет. Вообще, хочется, чтоб все случилось в ближайшее время, вдруг передумаю».

В моменты одиночества Азиза всегда обращалась к Олегу Бескровному. По словам артистки, рядом с ним ей всегда было уютно и комфортно. «Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в полночь он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала «да»», — рассказала Азиза.

Азиза примеряет свадебное платье

Фото: Кадр из программы

Более того, композитор и певица обсуждают возможное усыновление ребенка — из-за проблем со здоровьем Азиза не может иметь собственных детей.

Напомним, за плечами Азизы два гражданских брака — с Игорем Малаховым и Александром Бродолиным. Нежелание бизнесмена иметь усыновленного ребенка или рожденного суррогатной мамой стало одной из причин расставания пары. «Я его любила, до сих пор по-своему люблю. Но он сказал, что хочет, чтоб и мои гены были у ребенка. Но как? Девять лет я чего-то ждала».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky, Anton Mukhametchin/Globallookpress, кадры из программы

Видео: YouTube/ Официальный канал Азизы AzizaInfo, MP3Nice

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