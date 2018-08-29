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57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дэрил Ханна

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Актриса Дэрил Ханна и рок-музыкант Нил Янг поженились в своем особняке в Калифорнии.

Найти личное счастье можно и после 50-ти — это доказывает актриса Дэрил Ханна, которая на днях сказала «Да!» 72-летнему возлюбленному Нилу Янгу. До свадьбы влюбленные встречались 4 года. Как сообщают западные СМИ, пара организовала две церемонии. Первая прошла на борту яхты Янга, дрейфовавшей у берегов архипелага островов Сан-Хуан у западного побережья США.

Вторая же свадьба состоялась на днях в особняке Дэрил и Нила в Калифорнии. Впрочем, снимки с мероприятия невозможно найти в Сети — звезды ведут закрытый образ жизни.

Любопытно, что близкие Нила Янга изначально весьма негативно отнеслись к его новой избраннице. Возможно, потому, что отношения с Дэрил Ханной стали причиной его развода со второй супругой Пегги Нортон, с которой рокер прожил 36 лет и родил двоих детей. А актриса, в свою очередь, до брака с Янгом встречалась с Джоном Кеннеди-младшим, Вэлом Килмером, Миком Джаггером и Доди Аль-Файедом — до того, как у врача начался роман с принцессой Дианой.

Фото: imago stock&people, Andrea Ciucci, Lisa O'Connor, Ollie Millington / Rmv, Jeff Moore / Global Look Press

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