57-летняя звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж

Найти личное счастье можно и после 50-ти — это доказывает актриса Дэрил Ханна, которая на днях сказала «Да!» 72-летнему возлюбленному Нилу Янгу. До свадьбы влюбленные встречались 4 года. Как сообщают западные СМИ, пара организовала две церемонии. Первая прошла на борту яхты Янга, дрейфовавшей у берегов архипелага островов Сан-Хуан у западного побережья США.

Вторая же свадьба состоялась на днях в особняке Дэрил и Нила в Калифорнии. Впрочем, снимки с мероприятия невозможно найти в Сети — звезды ведут закрытый образ жизни.