Асмус, Шейк, Лопес и другие звездные красотки, которых в юности считали дурнушками

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова откровенно рассказала о том, что в школьные годы подвергалась травле из-за внешнего вида. «В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок. Ну и мама, учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и все ей рассказываю. Из-за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем. Школьных друзей у меня нет. Как-то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Эти сумасшедшие комплексы и общественное мнение сделали из меня забитое в угол животное. "Вот если бы у меня были дорогие лосины, — думала я — как у девочки из параллельного класса". Но ведь сейчас вы и я, понимаем, что вообще не в лосинах дело. Как бы не было сложно сейчас идти в новую школу или просто в нее возвращаться, просто помни! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утенка после школы превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят!», — написала она в Instagram.

Меган Фокс