Акиньшина, Лобода, Пескова и другие знаменитости, выступающие против феминизма
Фото: Пресс-служба
Оксана Акиньшина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Оксана Акиньшина недавно прокомментировала свой взгляд на феминизм и оказалась в центре скандала. Актриса заявила, что, по ее мнению, феминизм — это проблема некрасивых женщин, и у него неверные цели. Она не одобряет противостояние мужчины и женщины — в бытовой жизни, в карьере и других сферах. «Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история. <...> Физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм», — рассказала она «Известиям».
Светлана Лобода
Фото: Eastnews
«Я поддерживаю идею, что должна быть нормальная семья, где женщина и мужчина имеют одинаковые права. Но это не совсем феминизм. Феминизм — это больше, когда женщина доминирует над мужчиной. Мне хочется, чтобы в семье мужчина был сильнее. Любая сильная женщина приходит и хочет уткнуться в плечо любимого человека, сильного человека... И от этого никуда не деться, это заложено в голове у женщины. Маскулинные женщины — это очень странно, это какая-то патология. И я не приветствую это. Я хочу, чтобы женщина оставалась женщиной, занималась детьми. Пусть она будет сильная в своей работе», — заявила Светлана Лобода в интервью.
Елизавета Пескова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета уже не первый год большую часть времени проводит в Европе. Девушка высказала свое возмущение действиями сторонниц популярного движения «бодипозитив» и объяснила, почему все больше мужчин «как-то не по-мужски себя ведут» и изменяют женщинам. «На этой неделе я наткнулась на новость в интернете об англичанке, предложившей девушкам месяц не бриться и выкладывать в соцсети фотографии своих волосатых подмышек/ног в протест "стереотипам" о женской красоте, чтобы женщины начали "принимать себя такими, какие они есть". До этого был бум с прокладками для месячных — а то никто не догадывался, что они существуют. Также я узнала о девушке Арвиде Бистром, о лице Адидас, "ПРИНИМАЮЩЕЙ свои волосы, месячные и прыщи"... Принимай, но зачем выкладывать это на весь мир? <...>
Да, мне противно, и пишу я сейчас свое личное мнение, которое может расходиться с мнениями многих. И я более чем уверена, что некоторым тоже неприятно, но в волне социальных протестов и споров в интернете они будут активно писать о том, как несовременно быть против таких вещей, как феминизм, бодипозитив и других популярных тем 21 века, так как мы живем во времена вседозволенности и людей широких взглядов. Я училась в Европе и могу подтвердить стереотип о том, что многие (не все) европейки не ходят на маникюр/педикюр, не моют голову, не красятся, не наряжаются и вообще особо за собой не ухаживают. Наши женщины всегда славились ухоженностью, и мне как русской девушке, тщательно ухаживающей за собой, просто непонятно, как такой флешмоб можно запустить. <...> Хорошо, не брейся, только потом не удивляйся, что все больше мужчин как-то не по-мужски себя ведут, изменяют с другими... часто даже с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин», — написала она в своем блоге.
Анна Банщикова
Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова считает, что женщины могут быть сильными и успешными, но при этом не должны стремиться доминировать над мужчинами. «Время диктует ситуации, когда женщины берут бразды правления в свои руки — вынужденно или по собственному желанию, тут уже не разберешься. Безусловно, моя героиня вызывает интерес зрителей и тем, что опережает мужчин, которые вокруг нее. Я ведь нахожусь в коллективе, где одни мужчины. Видимо, женщины острее, эмоциональнее чувствуют какие-то ситуации. Но надо давать и мужчинам больше возможности проявлять себя. Нам кажется, что мы должны успеть все сделать сами. Возлагаем ответственность на себя, а нужно доверять. Я это понимаю, но действую, как все. Мне кажется, современные женщины так устроены. Но надо нам возвращаться к корням…», — поделилась она своим мнением в интервью Teleprogramma.
Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тина Канделаки побывала в гостях у проекта «Подруги» на YouTube, где с Таней Мингалимовой, Таней Стариковой, Ксюшей Дукалис и Кариной Истоминой обсудила актуальные вопросы. В ходе беседы звезда заявила: она — не феминистка. Столкнувшись с недопониманием, Тина решила написать пост в своем блоге и так донести свои доводы: «У каждой женщины есть своя уникальная роль, которую не может исполнить мужчина. Есть такая ответственность, которая лежит именно на наших плечах. Когда феминизм начинает отрицать наше предназначение, мне с ним просто не по пути. Я хочу продолжать быть матерью своим детям и женой своему супругу. Я не хочу мимикрировать под мужчин, отвоевывая место под солнцем».
Анна Михалкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Феминизм, движение #MeeToo мне совершенно несимпатичны. Возможно, потому что я как женщина полностью себя реализовала. Я вижу в таких заявлениях трансляцию какой-то жизненной невостребованности. Мой старший сын Андрей сейчас был в Америке, стал знакомиться с девушкой и на вопрос "Как тебя зовут?" услышал вместо имени: "Я — феминистка". Что это значит? В этом есть вызов, но непонятно, против чего идет борьба. Как ни странно, любой феминизм заканчивается, когда женщина приходит к власти. Первым делом она убирает представительниц своего пола. Мне нравится, когда мужчина остается мужчиной, а женщина — женщиной. А уж равные права нам еще советская власть обеспечила», — сказала Анна Михалкова в интервью Vogue.
Елизавета Боярская
Фото: Пресс-служба
«Для меня как для представительницы классической семьи — и мама с папой всю жизнь вместе, и сейчас я замужем, и десять лет уже в браке — во главе угла всегда все равно мужчина стоит. Мужчина — это глава семьи, кормилец, добытчик, надежный тыл. И я считаю, что, по крайней мере, в семье женщина всегда должна быть за мужем. Муж — главный, он принимает решения, он основа семьи, а жена при нем», — заявила Елизавета Боярская в эфире шоу «Эмпатия Манучи».
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Фото: Instagram, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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