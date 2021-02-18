Акиньшина, Лобода, Пескова и другие знаменитости, выступающие против феминизма

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета уже не первый год большую часть времени проводит в Европе. Девушка высказала свое возмущение действиями сторонниц популярного движения «бодипозитив» и объяснила, почему все больше мужчин «как-то не по-мужски себя ведут» и изменяют женщинам. «На этой неделе я наткнулась на новость в интернете об англичанке, предложившей девушкам месяц не бриться и выкладывать в соцсети фотографии своих волосатых подмышек/ног в протест "стереотипам" о женской красоте, чтобы женщины начали "принимать себя такими, какие они есть". До этого был бум с прокладками для месячных — а то никто не догадывался, что они существуют. Также я узнала о девушке Арвиде Бистром, о лице Адидас, "ПРИНИМАЮЩЕЙ свои волосы, месячные и прыщи"... Принимай, но зачем выкладывать это на весь мир? <...>

Да, мне противно, и пишу я сейчас свое личное мнение, которое может расходиться с мнениями многих. И я более чем уверена, что некоторым тоже неприятно, но в волне социальных протестов и споров в интернете они будут активно писать о том, как несовременно быть против таких вещей, как феминизм, бодипозитив и других популярных тем 21 века, так как мы живем во времена вседозволенности и людей широких взглядов. Я училась в Европе и могу подтвердить стереотип о том, что многие (не все) европейки не ходят на маникюр/педикюр, не моют голову, не красятся, не наряжаются и вообще особо за собой не ухаживают. Наши женщины всегда славились ухоженностью, и мне как русской девушке, тщательно ухаживающей за собой, просто непонятно, как такой флешмоб можно запустить. <...> Хорошо, не брейся, только потом не удивляйся, что все больше мужчин как-то не по-мужски себя ведут, изменяют с другими... часто даже с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин», — написала она в своем блоге.

Анна Банщикова