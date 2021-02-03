Анна Банщикова о феминизме: «Мужчинам надо давать возможность проявить себя»

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова в интервью Teleprogramma рассказала о феминизме и о том, почему ее героиня — сильная женщина.

Актриса полагает, что сейчас образы продиктованы особенностями нашего времени и нашего общества. Женщины стали сильнее, увереннее — они чаще делают карьеру и добиваются каких-то высот, чем сидят дома.

«Время диктует ситуации, когда женщины берут бразды правления в свои руки — вынужденно или по собственному желанию, тут уже не разберешься. Безусловно, моя героиня вызывает интерес зрителей и тем, что опережает мужчин, которые вокруг нее. Я ведь нахожусь в коллективе, где одни мужчины. Видимо, женщины острее, эмоциональнее чувствуют какие-то ситуации. Но надо давать и мужчинам больше возможности проявлять себя», — полагает Банщикова.

По словам актрисы, ее героиня это пример современной сильной женщины:

«Она самостоятельно принимает решения и рассчитывает только на себя, не нуждаясь ни в чьей поддержке, даже мужской. Она абсолютно самостоятельна и самодостаточна».

В жизни самой Анны ситуация примерно такая же — актриса признается, что очень эмоциональная, и иногда пытается контролировать мужа и двух своих сыновей. Даже несмотря на высокую занятость, ей нужно проследить, каковы успехи ее сыновей в учебе — хотя этот вопрос взял на себя ее супруг.

«Нам кажется, что мы должны успеть все сделать сами. Возлагаем ответственность на себя, а нужно доверять.

Я это понимаю, но действую, как все. Мне кажется, современные женщины так устроены. Но надо нам возвращаться к корням…», — считает Анна.