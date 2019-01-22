«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин

Красавица и умница Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации, уже не первый год большую часть времени проводит в Европе. В своем блоге девушка часто поднимает волнующие публику темы. На этот раз она высказала свое возмущение действиями сторонниц популярного движения «бодипозитив» и объяснила, почему все больше мужчин «как-то не по-мужски себя ведут» и изменяют женщинам.

«На этой неделе я наткнулась на новость в интернете об англичанке, предложившей девушкам месяц не бриться и выкладывать в соц-сети фотографии своих волосатых подмышек/ног в протест "стереотипам" о женской красоте, чтобы женщины начали "принимать себя такими, какие они есть". До этого был бум с прокладками для месячных — а то никто не догадывался, что они существуют. Также, я узнала о девушке Арвиде Бистром, о лице Адидас, "ПРИНИМАЮЩЕЙ свои волосы, месячные и прыщи"... Принимай, но зачем выкладывать это на весь мир?», — возмутилась она.

«Прыщи — заболевание акне, признак нездоровой кожи, так же как целлюлит и другие личные вещи, которыми сейчас, судя по всему, можно гордиться. Зачем гордиться своими прыщами или целлюлитом? Можно заняться спортом, начать правильно питаться (только конечно, если не считаешь целлюлит чем-то красивым). Я знаю, что есть вещи, которые не поддаются лечению, которые действительно исправить нельзя, которые можно и нужно принять и перестать стесняться. Но также, я знаю, сколько людей сидят на диване и работать над собой и не собираются, ноя, обвиняя в своих проблемах всех и вся вокруг. О да, эта модная нынче тема — боди-позитив. Об этом можно рассуждать бесконечно, но ТУТ, вы меня, конечно, простите, связать небритые подмышки с боди позитивом у меня не получается. Лично для меня сомнительными клише красоты могут считаться маленький нос, пресс, талия, но никак не волосатые подмышки», — рассуждает девушка.