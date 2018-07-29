Евгений Петросян впервые прокомментировал свой развод

Накануне стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся спустя тридцать лет брака. По сообщениям СМИ, одной из вероятных причин развода стала 29-летняя помощница 72-летнего юмориста, с которой у него бурный роман. Если изначально шоумен отказывался комментировать возникшие слухи, то сегодня он официально подтвердил, что разводится: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен».
Отметим, что интересы звездной пары в суде будут представлять не менее именитые адвокаты. Сергей Жорин, занимавшийся делами Марины Анисиной и Никиты Джигурды, Лолиты, Валерии и Иосифа Пригожина, выступит на стороне Евгения Петросяна. От имени Елены Степаненко будет выступать адвокат Елена Забралова, ранее работавшая с Владимиром Путиным, Игорем Сечиным и патриархом Кириллом.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Maxim Burlak/Globallookpress, eastnews, instagram