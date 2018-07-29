Евгений Петросян впервые прокомментировал свой развод

Накануне стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся спустя тридцать лет брака. По сообщениям СМИ, одной из вероятных причин развода стала 29-летняя помощница 72-летнего юмориста, с которой у него бурный роман. Если изначально шоумен отказывался комментировать возникшие слухи, то сегодня он официально подтвердил, что разводится: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен».