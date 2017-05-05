Девушки созрели, белые платья примерили и даже нашли жениха (некоторые и не одного), а свадьбы пока так и не было, однако замуж их «выдают» постоянно.

Сати Казанова

Если бы Сати Казанова выходила замуж каждый раз, когда поклонники и журналисты пытаются ее туда отправить, у певицы уже был бы гарем. Экс-участница группы «Фабрика» сама регулярно подогревает слухи о свадьбе. Сати публикует в Instagram не только свои фото в подвенечных платьях, но и романтические загадочные подписи, прочитав которые, поклонники начинают ее поздравлять и желать счастья в семейной жизни. Сама певица, о скорой свадьбе которой с президентом «Росводоканала» Александром Шенкманом сообщалось еще пару лет назад, о личном не распространяется и уверяет, что к выбору будущего супруга относится очень щепетильно.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова в 2011 году начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Пару лет назад Георгий эффектно сделал предложение: вышел на сцену после спектакля «История любви», в котором играла Ходченкова, встал на одно колено, а далее все по сценарию. После произнесенного актрисой «да» последовали многочисленные сообщения в СМИ о подробностях будущей свадьбы, все страшно боялись пропустить важное событие, а ребята в итоге взяли и расстались. Пока Светлане приписывают все новые романы и будущих мужей, предлагаем посмотреть на актрису во всей красе в новом клипе «Экстаз» группы «Ленинград».

Анастасия Волочкова

Поклонница всего белоснежного и роскошного Анастасия Волочкова устроила красивую свадьбу с отцом своей дочери Ариадны Игорем Вдовиным. Церемония бракосочетания состоялась в Екатерининском дворце Царского Села, в Юсуповском дворце и в Ясной Поляне. Было несколько платьев, карета, невеста прилетела к свадебному шатру на воздушном шаре. Позже выяснилось, что официально брак зарегистрирован не был, а балерина все еще невеста, только теперь с огромным кредитом, который выплачивает до сих пор и за себя, и за несостоявшегося супруга.

Анна Курникова

Анна Курникова и Энрике Иглесиас так давно вместе и пережили уже столько слухов о своей «скорой» свадье, что все уже, кажется, успокоились и перестали их женить. Певец не раз признавался, что он из тех парней, которые приходят в ужас от толпы гостей, огромного белого платья и прочей свадебной атрибутики. Ему гораздо уютнее валяться дома со своей девушкой и любимым псом на диване или всем вместе кататься на яхте. К тому же для отцовства он пока не созрел. Анна не против и регулярно выкладывает в Instagram фото с Энрике и их многочисленными собаками.

Ирина Шейк

Ирина Шейк пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, роман с которым называли и пиаром, и контрактом, и прикрытием для нетрадиционной ориентации футболиста (сам Роналду такие предположения категорически отрицает). Сейчас модель счастлива в отношениях с актером Брэдли Купером. Кольцо на безымяном пальце уже появилось, в марте у пары родилась дочь Леа, но до свадьбы дело пока так и не дошло.

Виктория Боня

Виктория Боня несколько лет жила в гражданском браке с бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. Экс-участница реалити говорила, что давно получила предложение руки и сердца, но замуж выходить не торопится. Недавно Виктория и Алекс расстались, телеведущая переехала с дочкой из Монако в Лос-Анджелес. По словам Бони, там у нее новый бойфренд, а она уже «без пяти минут замужем».

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл стала частой гостьей в России во время романа с совладельцем «Капитал Груп» Владиславом Дорониным. Бизнесмен построил для возлюбленной особняк на Рублево-Успенском шоссе в форме космического корабля — к свадьбе они, казалось, несутся на ракете. В итоге Доронин с Кэмпбелл все же расстался, а модели рядом с ним начали сменять одна другую с космической скоростью. В недавнем интервью Наоми, которой в мае исполнится 47 лет, призналась, что мечтает о детях, но не хочет быть матерью-одиночкой, а подходящего мужчины все нет и нет.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг несколько месяцев назад разбил сердце жених Джошуа Сассе. Певица, которой в конце мая исполнится 49 лет, никогда не была замужем. В многочисленных интервью она рассказывала о том, что наконец нашла того самого, собиралась стать Кайли Сассе и готовилась к свадьбе. Выяснилось, что Джошуа, может, и красавчик, но благородством не отличается — мало того, что жил за счет невесты, так еще и изменил.

Пэрис Хилтон

Солист Backstreet Boys Ник Картер, миллиардеры Пэрис Латсис и Ставрос Ниархос, рокер Бенджи Мэдден, актер Крис Зилка — вот неполный список побед (или поражений — кому как больше нравится) Пэрис Хилтон. Сейчас вся надежда на нынешнего бойфренда Пэрис, звезду сериала «Оставленные» Криса Зилку.

Линдси Лохан

Линдси так хотела выйти замуж и обрести настоящую семью, что сама купила себе помолвочное кольцо. В итоге с женихом, сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым, она все-таки рассталась. Крах надежд задокументировали папарацци, снявшие сцены ссор и драк ребят, и Андрей Малахов, в интервью которому Лохан, рассказавшая о неудавшемся замужестве, не сдержала слез.

Николь Шерзингер

Николь Шерзинегр совершила классическую ошибку вечной невесты — слишком сильно хотела замуж и не скрывала этого от жениха. На протяжении восьми лет певица встречалась с чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмильтоном, с которым не раз расставалась из-за его «нежелания брать на себя ответственность». Ответственность Льюис в итоге на себя так и не взял.

Шарлиз Терон

С актером Стюартом Таунсендом Шарлиз Терон встречалсь восемь лет и отказалась выходить за него замуж, так как отношения стали слишком дружескими. Потом Шарлиз неожиданно закрутила роман со своим давним другом Шоном Пенном. Вместе они были всего несколько месяцев. По слухам, заполучив Терон в свои сети, Пенн стал не таким уж и дружелюбным.

Кирстен Данст

Кирстен Данст собиралась замуж за солиста Razorlight Джонни Боррела, актеров Джейка Джилленхала и Гарретта Хедлунда, но все как-то не складывалось. Кирстен лечилась от депрессии и мечтала выйти замуж и завести детей хотя бы не позднее 35-летия. В апреле Данст исполнилось 35, она снова невеста — предложение сделал ее коллега по сериалу «Фарго» Джесси Племонс. Надеемся, Джесси не подведет.

Фото: Global Look Press, East News, Instagram