Несколько минут назад в блоге 34-летней Сати Казановой появилось фото, на котором она запечатлена в свадебном платье. Певица выглядит неподдельно счастливой.

«Ты выходишь замуж???», «Сати!! Вы всегда великолепны, но этот образ, Вы в нем просто божественно смотритесь», «Легкий намек на свадьбу?», «Счастья Вам!», — обрадовались фанаты, которые не раз замечали на безымянном пальце звезды помолвочное кольцо с крупным камнем. Виновница всеобщей радости пока никак не прокомментировала эти предположения.

Некоторое время назад СМИ предположили, что Сати скрывает своего 55-летнего жениха. Позже, после того, как в прессе возникли сообщения о якобы отменившейся свадьбе певицы, она дала комментарий. «Замуж за человека, которого записали в мои женихи, я не выхожу. Александр Шенкман — это мой хороший знакомый, но у нас точно не такие отношения, когда можно говорить о браке. Нет, еще раз нет», — возразила Казанова.

Действительно ли Сати выходит замуж, или это была просто модная съемка — покажет время. Наряд на фото очень похож на то платье, которое певица заказала для своего торжества — только без накидки.

Фото: instagram.com