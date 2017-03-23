Виктория Боня, недавно расставшаяся с бизнесменом Алексом Смерфитом, заявила, что уже влюбленна в другого мужчину. Более того, она собирается замуж за своего избранника.

«Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете, такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами», — рассказала Виктория своим подписчикам в Instagram.

Напомним, недавно Виктория Боня переехала с дочерью Анджелиной в Лос-Анджелес. Она призналась, что в восторге от этого города и чувствует себя так, как будто всегда там жила.

Фото: Instagram