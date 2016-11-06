Одна из самых знаменитых темнокожих моделей, 46-летняя Наоми Кэмпбелл, еще в прошлом году на вопросы о материнстве отвечала: «Знаете, я не говорю, что не хочу детей. У меня, возможно, будут дети. Но я не знаю, каким образом у меня они появятся. Все считают, что я буду хорошей матерью. Пока я просто не готова. Я не собираюсь гнаться за общепринятыми нормами. Я иду своей дорогой».

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Фев 26 2017 в 10:25 PST

Сегодня же Наоми уже совсем по-другому смотрит на эту ситуацию. В интервью журналу ES Magazine супермодель рассказала, что благодаря современной медицине она может стать матерью тогда, когда сама этого захочет: «Я думаю о детях все время. Но теперь с тем, как продвинулась наука, я думаю, что могу это сделать, когда захочу», однако Кэмпбелл против быть матерью-одиночкой и хочет найти подходящего мужчину.

«Я хочу отца для своего ребенка. Я думаю, что это важно», — сообщила модель.

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Ноя 5 2016 в 6:35 PDT

В интервью Наоми также затронула тему наркомании. Кэмпбелл не раз обсуждала с журналистами свое пагубное пристрастие и рассказывала, что начала употреблять запретные вещества с 20 лет. Ее борьба с наркотической зависимостью была очень сложной и тяжелой. Наоми посещала «Общество Анонимных Наркоманов». Модель прокомментировала свой путь выздоровления так: «Люди пытались пристыдить меня за то, что я пошла за помощью. Но вы никогда не должны чувствовать стыд, потому что восстановление является положительным моментом».

Наоми посоветовала не скрывать своего лечения и помогать друг другу, неважно с какой проблемой вы столкнулись.

«Вопросы психического здоровья, послеродовая депрессия — есть так много разных вещей. Проходите это вместе и помогайте друг другу, это очень важно», — заключила она.

Фото: global look press.com, instagram.com