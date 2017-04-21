Мария Кожевникова

Страшнее модного промаха может быть только модный промах на церемонии вручения наград самым стильным людям. Мария Кожевникова решилась на эксперимент и лихо изменилась для выхода на дорожку премии «Самые стильные в России-2017» по версии журнала HELLO!. Вдохновившись образом Рианны, стилисты накрутили актрисе белые косы до пояся из синтетических волос и нарядили в объемный блестящий бомбер и замшевые ботфорты. Если Марию пытались сделать похожей на сахарную вату на палочке, то получилось.

Татьяна Ткачук

Солистка группы «Моя Мишель» любит нестандартные образы, так что и на премию журнала HELLO! не стала надевать классические наряды. Мы пытались оправдать ярко-синее нечто на Тане, но не удалось. Это платье-рубашка с перчатками и со складкой на груди в виде призрачного галстука может вызвать только недоумение и ассоциации с резиновым халатом или Фантомасом.

Ани Лорак

Певица появилась на финале конкурса «Мисс Россия-2017» в платье необычного кроя от бренда Кети Топурии KETIone. Не все умеют носить «сложные» вещи, которые идут самой солистке A’STUDIO. Рукав в стразах на Ани Лорак напомнил нам о злоключениях Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука». Надеемся, что в шоуруме Кети не разыгралась история в духе «Поскользнулся. Упал. Очнулся — гипc». Кроме того, массивная отделка по краю верхней части платья подразумевает наличие буквально лебединой шеи, чтобы девушка не выглядела в нем утонувшей.



Елена Ксенофонтова

На премьере фильма «Кухня. Последняя битва» Елена Ксенофонтова появилась в неформальном наряде, в который решила добавить «перчинку» в виде черного корсета на шнуровке. Мало того, что корсет этот скорее напоминал часть театрального реквизита, а не модный аксессуар, так еще и надет он был на объемную голубую рубашку в полоску с мужского плеча, из-под которой выглядывала белая футболка. Завершали тему капусты плотные телесные колготки, неудачно заполнившие пространство между короткими черными брюками и черно-белыми слипонами.

Наташа Королева

Французский парфюмер Пьер Монталь на прошедшей неделе встретился с поклонницами ароматов Montale, в числе которых оказалась Наташа Королева. Певица появилась в ресторане Cristal Room Baccarat в шелковой пижаме в крупные розовые розы. Усовершенствовать давно популярный пижамный тренд певице не удалось: под верх с рукавами до локтей Королева поддела полупрозрачную водолазку(!). Завершали образ пучок на голове, темные очки и кроссовки — как будто Пьер Монталь нагрянул со своими блестящими флаконами и гостями прямо к артистке домой, а она спала, и дома отключили отопление.

Анна Тихомирова

Солистка Большого театра Анна Тихомирова пришла на премьеру фильма Валерия Тодоровского «Большой» об артистах главного театра страны в образе Анастасии Волочковой. Что тут еще скажешь?

Юля Волкова

Юля Волкова выступила на концерте Top Disco Pop и постаралась соотвествовать дресс-коду мероприятия, но получился перебор. Леопардовый бюстгальтер, прозрачное боди с люрексом, джинсовая косуха, колготки в сетку, лакированные ботфорты в одном наряде? Серьезно?

Рианна

Певица в этом году не выступала на фестивале Coachella, а просто решила там потусоваться. Незамеченной она не осталась благодаря своему дерзкому наряду от Matthew Adams Dolan. На моделях объемная джинсовая куртка и штаны с разрезами свободно висели, как и задумывал дизайнер. На располневшей Рианне — как будто с треском порвались под натиском ее увеличившихся объемов. Завершали апокалиптический образ юрского периода похожие на лапы динозавра белые лакированные ботфорты. Властно!



Дженнифер Хадсон

При взгляде на Дженнифер Хадсон в этом черном мини-платье на кинофестивале Tribeca, ее грудь очень хочется освободить. Поддержать, приподнять. И ободрить.

Фото: Instagram, Starface, Global Look Press, Александра Погиба