Первыми оценить картину известного режиссера пришли Роман Абрамович, Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе, Станислав Говорухин, Леонид Ярмольник и многие другие. На премьере также появились Алиса Фрейндлих и Александр Домогаров, сыгравшие в фильме одни из главных ролей.

Самыми яркими гостьями вечера стали Ляйсан Утяшева и Ирина Винер. Гимнастка появилась на премьере в комбинезоне с впечатляющим декольте до пояса, а ее наставница и тренер — в довольно смелом коротком платье-бюстье и черных колготках в сетку.

Фильм Валерия Тодоровского «Большой» выйдет в прокат 11 мая. По сюжету, юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и предрекает будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет в этом убедиться.

Фото: Starface