Конкурс красоты «Мисс Россия-2017» прошел вчера в на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. Ведущей конкурса стала модель Виктория Лопырева, обладательница титула «Мисс Россия-2003». Она вышла на сцену в пышном платье, на котором были принты с фейерверками.

Пользователям сети понравился длинный шлейф и короткая юбка платья. Многие отметили, что ноги у 33-летней Виктории выглядят шикарно. Корсет подчеркивал пышную грудь модели. В конкурсе приняли участие 50 самых красивых девушек страны.

Победительницей стала представительница Свердловской области Полина Попова. Она получила корону из белого золота с бриллиантами, стоимостью 1 миллион долларов, а также 3 миллиона рублей и автомобиль. Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe (@fedorovaoksana) Апр 15 2017 в 4:34 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com