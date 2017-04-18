Вчера в известном французском ресторане Cristal Room Baccarat собрались многие российские звезды, чтобы пообщаться с создателем ароматов Montale — Пьером Монталем. Среди них были Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Арина Шарапова, Тата Бондарчук, Алена Шишкова, Стеша Маликова и другие.

В этот вечер все желающие смогли лично поговорить со знаменитым парфюмером, сфотографироваться и получить эксклюзивный аромат с автографом Пьера. Гостям были предложены уникальные коктейли на основе ингредиентов ароматов Montale, игристые вина и виски.

Парфюмер также порадовал своих поклонниц, представив новую коллекцию Diamond, которая включает в себя три аромата: для романтичных, смелых и независимых женщин, таких же, как и пришедшие российские красавицы, которыми был очарован Монталь.

Селебрити остались в восторге от самого таинственного парфюмера современности и поделились впечатлениями в своих блогах. Так, Наташа Королева, под впечатлением от встречи с «волшебником ароматов», опубликовала в Instagram видео, где сам маэстро дает певице автограф.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Апр 18 2017 в 12:47 PDT

«Редко посещаю светские тусовки но встречу с этим волшебником ароматов не могла пропустить !!! Пьер Монталь как истинный парфюмер таинственный,загадочный , великий!!!Теперь в моей коллекции ( а в ней более 30 ароматов)эксклюзив да ещё и с автографом!!!I am delighted!!!», — подписала Королева.

Фото: архив пресс-службы