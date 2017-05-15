Институт демографии, миграции и регионального развития недавно предложил ввести налог на бездетность и малодетность в рамках федерального закона «О статусе многодетных семей». Предложение вызвало много споров. Пока никаких конкретных решений принято не было, мы предлагаем вспомнить героев, которые помогают стране бороться с демографическим кризисом. У рекордсмена нашей подборки растет восемь детей!

Екатерина Климова

Екатерина Климова на днях опубликовала в Instagram свое фото в бикини и получила сотни комплиментов. Особенно актрису хвалят за то, что она может похвастаться плоским животом и тонкой талией после рождения четвертого ребенка. Младшую дочь Бэллу от супруга Геллы Месхи актриса родила в сентябре прошлого года. У Климовой также есть пятнадцатилетняя дочь Елизавета от первого брака и двое сыновей от экс-мужа Игоря Петренко — десятилетний Матвей и восьмилетний Корней.

Иван и Оксана Охлобыстины

Ивана и Оксана Охлобыстины — образцово-показательная пара нашей подборки. Супруги в браке вот уже 22 года — и растят шестерых детей: шестнадцатилетнего сына Василия, одиннадцатилетнего Савву и четырех дочерей — Евдокию, Анфису, Варвару и Иоанну. Актер заявил, что дочерей растит в строгости, а женихов им будет выбирать тщательно.

Наталья Водянова

Чудо-женщина Наталья Водянова успевает все на свете и с легкостью ходит по подиуму даже во время беременности. Прошлым летом модель родила второго сына Романа гражданскому супругу, французскому бизнесмену Антуану Арно. Старшему сыну пары Максиму в мае исполнилось три года. Кроме того, Наталья растит троих детей от экс-супруга Джастина Портмана: пятнадцатилетнего сына Лукаса, одиннадцатилетнюю Неву и девятилетнего Виктора.

Евгений Цыганов

Абсолютный чемпион и рекордсмен нашего списка. К 38 годам Евгений Цыганов успел стать отцом восемь раз. У Цыганова есть семеро детей от бывшей гражданской супруги Ирины Леоновой. Младшего сына Федора ему в прошлом году родила актриса Юлия Снигирь.

Анна Седокова

Анна Седокова на днях поделилась секретом своего стремительного похудения после третьих родов. Певица действительно быстро пришла в форму, став мамой в третий раз: сына Анна родила 8 апреля — и уже хвастается в Instagram фотографиями в бикини. Имя отца малыша Седокова не называет. У Анны также подрастают две дочери от экс-супругов: двенадцатилетняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и пятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

Валерия

Брак Валерии и продюсера Александра Шульгина, к сожалению, нельзя было назвать счастливым. Но именно благодаря этому мужчине в жизни певицы появилось трое прекрасных детей — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Ребята прекрасно поладили с новым мужем и продюсером артистки Иосифом Пригожиным. Последний, к слову, сам многодетный отец: у Пригожина есть двадцативосьмилетний сын Дмитрий, двадцатилетняя дочка Даная и восемнадцатилетняя Елизавета.

Стас Михайлов

В большой и дружной семье Стаса и Инны Михайловых подрастает шестеро детей: сын Никита от первой жены артиста Инны Горб и дочь Дарья от второй супруги Натальи Зотовой, двоюродной сестры певицы Валерии, дети Инны от бывшего мужа Андрей и Ева, а также общие дети пары — семилетняя Иванна и четырехлетняя Мария. «Я считаю, что все решает Бог, и любой ребенок — это счастье. К тому же в нашей большой семье уже есть и мальчики, и девочки. И в очередной раз мы с Инной испытали эту ни с чем не сравнимую радость. Призываю всех брать с нас пример. Не надо бояться рожать!», — призывает всех певец.

Михаил Ефремов

Результатом бурной личной жизни Михаила Ефремова стали шестеро детей. Старшие сыновья артиста, двадцативосьмилетний Никита и двадцатипятилетний Николай, пошли по стопам отца и деда и стали актерами. У Ефремова также есть шестнадцатилетня дочь Анна-Мария от четвертой жены и трое детей от пятой супруги Софьи Кругликовой.

Валерий Меладзе

Дочерей-красавиц Ингу, Софью и Арину Валерию Меладзе подарила первая супруга Ирина. Недостаток сыновей в жизни певца восполнила его нынешняя жена, певица Джанабаева, родившая Меладзе в 2004 году сына Константина и младшего Луку, которому в начале июля исполнится три года.

Кристина Орбакайте

Первого сыну Никиту Кристина Орбакайте родила от Владимира Преснякова незадолго до своего двадцатилетия. Отцом второго сына певицы Дени стал ее второй супруг, бизнесмен Руслан Байсаров. Долгожданная дочь Клавдия от третьего мужа Михаила Земцова появилась на свет в марте 2012 года. Сейчас маленькая Клава дружит с детьми своей бабушки Аллы Борисовны Пугачевой Лизой и Гарри, которые приходятся ей тетей и дядей и которых она старше всего на несколько месяцев.

Фото: East News, Global Look Press, Starface, Instagram