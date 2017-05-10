Начало отношений Евгения Цыганова и Юлии Снигирь совпало с громким разводом актера с женой, родившей ему семерых детей. Долгое время артистке приходилось скрывать, что она носит под сердцем ребенка от любимого мужчины. Сегодня в блоге Евгения впервые появилась фотография избранницы.

На снимке она запечатлена без макияжа, в домашней одежде, словно на бегу. Учитывая, что обычно пара скрывает свою личную жизнь, искренность этого жеста вызвала восторг у поклонников пары.

Публикация от Цыганов (@tsyganovevgeniy)Май 10 2017 в 6:46 PDT

Напомним, что общий сын Евгения и Юлии родился в марте прошлого года. Мальчика назвали Федором. Сейчас оба родителя активно занимаются как его воспитанием, так и карьерой.

О любимом @toriclinic в @tatler_russia Публикация от Юлия Снигирь (@jsnigir) Фев 22 2017 в 2:39 PST

Фото: eastnews.ru, instagram.com