В сентябре 2015 года в семье 39-летней актрисы Екатерины Климовой и 30-летнего актера Гелы Месхи появилась на свет очаровательная малышка. Она стала первым общим ребенком пары и четвертым ребенком для своей мамы.

Сегодня Екатерина, которая не раз признавалась, что не чувствует себя на свой возраст, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике необычного кроя. Но фанатам бросилось в глаза вовсе не это.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Май 12 2017 в 3:28 PDT

«Боже, какая стройная!», «Это ж надо так превосходно выглядеть!!!», «Опупенная!!!! Да еще после 4 деток и в таком возрасте!!!!» — восхитились подписчики.

Напомним, что первый ребенок актрисы, Елизавета, родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В браке с актером Игорем Петренко, который продлился почти десять лет, родились двое сыновей — Матвей и Корней. Гела быстро нашел с ними общий язык.

Недавно в эфире шоу «Вечерний Ургант» артисты показали фотографии подросшей дочки, а также доказали, что несмотря на разницу в возрасте они находятся на одной волне.

Фото: instagram.com