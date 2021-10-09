Виктория Боня о разводе: «Расставаться нужно так, чтобы ребенок этого не заметил»Эксклюзивное интервью для Passion.ru.
Passion.ru: Вы 6 лет были замужем за Алексом Смерфитом. По вашему опыту, чем европейские мужчины отличаются от русских? В чем та пресловутая разница, о которой так любят говорить?
Виктория Боня: Думаю, что одно из самых очевидных отличий европейских мужчин от русских в том, что они гораздо позже становятся готовы к отношениям, к семье, а когда наконец созревают, относятся к этому абсолютно по-другому. Посмотрите, как часто в России браки заключаются в возрасте 20-22 лет! В Европе это большая редкость, потому что и мужчины, и женщины сначала получают образование, затем стараются состояться в профессиональном и финансовом планах и только затем задумываются о семье. Это происходит к 30-35 годам.
Также, безусловно, есть очень большая разница в воспитании и в том, как люди относятся к себе и к остальным. У европейцев в целом более спокойный характер и больше уважения друг к другу. Люди гораздо реже кричат друг на друга на улицах. Я ни разу не видела никаких драк.
Passion.ru: Даже будучи в браке, вы не прекращали работать. Из декрета вышли, когда вашей дочке было полгода. Чем было обусловлено такое решение? А как ваш муж и его родные отнеслись к вашему решению, вы же уехали на съемки и вас долго не было дома?
Фото: личный архив
Виктория Боня: Мой выход на работу практически сразу после рождения дочери был обусловлен тем, что мы с Александром все наши счета всегда оплачивали пополам. Я мало об этом говорила, но именно так оно и было. Это было наше совместное решение — поддерживать друг друга в нашей молодой семье. На момент переезда в Европу я неплохо зарабатывала, у меня было очень много проектов. Поэтому, когда мне предложили вести шоу на тогда еще существовавшем канале MTV, мы с Александром обсудили этот вопрос и решили, что мне все-таки стоит согласиться на эту работу. Проект снимался в Мексике, и, так как ребенок был еще маленьким, нас очень волновала его безопасность, будет ли возможность попасть к хорошему врачу, если он понадобится — организаторы нам все это обеспечили. Шоу длилось около трех месяцев, Александр приезжал к нам каждые 2-3 недели. И после того как я вернулась в Монако, его отец, помнится, сказал, что был крайне удивлен моим решением выйти на работу. У него это вызвало большое уважение, потому что здесь, в Европе, не принято сидеть на шее у мужа. Может быть, это звучит грубо, но это так. Материнство — это не профессия, а лишь часть жизни женщины, поэтому я нисколько не жалею о своем решении выйти на работу. Наоборот, мне до сих пор очень приятно, что я сохранила свою независимость.
Passion.ru: Вы не ревновали мужа, ведь он оставался один и был свободен как ветер, пока вы работали в России? Вам вообще знакомо это чувство?
Виктория Боня: У меня даже мысли не было такой! Александр всегда относился ко мне с уважением и за 6 лет наших отношений ни он, ни я никогда не давали друг другу повода для ревности. Он в Монако занимался работой и часто приезжал навестить нас. Мне кажется, если люди уважают друг друга, они не ведут себя как-то неподобающе и не дают повода для подозрений.
Passion.ru: Как понять, что браку пришел конец и пора разводиться?
Виктория Боня: Я думаю, осознать это — долгий процесс. Первая мысль о том, что что-то не так, мне пришла в голову, когда нашему браку было 5 лет. Тогда я подошла к Александру и сказала, что у меня складывается ощущение, что я живу со своим братом, а не с мужем. Я приезжала домой или уезжала на работу в Москву и не получала никакой дополнительной поддержки от него. «Как ты добралась?», «Как долетела?», «Как у тебя дела?» — таких вопросов не было. Мне кажется, это тоже часть воспитания Александра, но мне этого не хватало. Когда в первый раз озвучила Александру эту тему, мы решили поработать над отношениями, выделили на это год. И я считаю, что это было правильным решением. Расставаться, особенно когда есть дети, нужно осознанно, а не на эмоциях. Спустя год мы окончательно поняли, что между нами исчезли отношения «мужчина и женщина». Остались только дружеские, братско-сестринские, соседские. Из-за этого у меня появилось ощущение, что я как женщина начала увядать. Кроме того, Александр не хотел второго ребенка, а я безумно хотела — для меня и тогда, и сейчас важна большая полноценная семья.
Фото: личный архив
Я, конечно же, никого ни в чем не виню, после расставания в моей жизни ничего особенно не изменилось, я все так же работаю. Дочка вообще долго не понимала, что мы расстались. Только спустя примерно год удивленно задала вопрос: «Мам, а ты что, с папой не живешь?».
Passion.ru: И как лучше подготовить ребенка к тому, что его папа и мама больше не будут вместе?
Виктория Боня: Как я уже ответила выше, расставаться нужно так, чтобы ребенок этого не заметил, как у нас, в принципе, и произошло.
Passion.ru: Алекс сейчас вам помогает с воспитанием дочки?
Виктория Боня: Да. Мы с начала этого года решили, что воспитание ребенка будет 50 на 50. Месяц Анджелиша живет с ним, месяц — со мной. Таким образом мы оба можем строить планы, путешествовать, работать, куда-то ходить. Это очень удобно, и нет никаких претензий друг к другу. Я считаю, что люди и особенно родители обязательно должны уметь договариваться.
Passion.ru: Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы быть рядом с вами сегодня?
Виктория Боня: Это очень интересный вопрос. Вы знаете, я одна не потому, что вокруг меня нет мужчин и на меня никто не смотрит. Я одна потому, что у меня очень высоко задрана планка относительно того, какой человек должен быть рядом со мной. Он должен быть тверд в своем слове — если сказал, то обязательно сделал. Это должен быть мужчина, который понимает, чего хочет, не боится брать ответственность и, скажем так, сможет меня унести.
После расставания с Александром я встречалась с молодым человеком, он был младше меня, хотел сделать мне предложение и когда сообщил об этом своему отцу, тот сказал: «Женись, пожалуйста, если только ты сможешь ее унести!». И эта фраза такая точная, потому что очень часто мужчины рядом со мной чувствуют себя неуверенно, им почему-то кажется, что такую женщину, как я, завтра обязательно кто-то уведет. Но я очень преданный и верный человек, не бегаю налево и направо, поэтому уже несколько лет просто занимаюсь своими делами, ребенком, собой, но как только такой мужчина появится на горизонте, я буду готова раскрыться для него со всех своих лучших сторон.
Фото: личный архив
Passion.ru: Вы очень женственная, как пробудить в себе это качество, или это либо дано, либо нет?
Виктория Боня: Женственность — это не то, что либо дано, либо нет, ты в себе ее можешь открыть. Это работа, причем безумно интересная. Я занимаюсь ею уже не один год. У всех нас есть и мужская, и женская энергия, и я об этом очень много говорю. У меня даже есть курс, который называется «Я женщина-богиня», мы его только запустили в сентябре, и те трансформации, которые происходят с девочками, просто удивительные. У них даже черты лица меняются, представляете! Когда ты перестраиваешь свою женскую энергию, то становишься мягче. Женщина иногда не понимает, что может нести в себе какие-то убеждения, которые происходят из-за страхов, неуверенности, жертвенности, и все это написано в глазах и считывается мужчинами на бессознательном уровне. Возможно, выстраивать себя как личность, как женщину и входить в состояние женщины-богини — самый важный труд в жизни. Когда ты обращаешься внутрь себя и открываешь вселенную своей души, то понимаешь, что там целая сокровищница знаний, которые могут тебя исцелить, направить, реализовать.
Passion.ru: Вы выпустили свои помады. Расскажите поподробнее о них.
Виктория Боня: Да, я запустила свою помаду, и она очень неплохо продается — у нас ее уже почти не осталось. Люди, которые купили ее, просто в восторге от качества, текстуры, цвета, запаха. Я над этой помадой работала более трех лет! Надо мной даже некоторые люди уже начинали посмеиваться из-за этого. Но чтобы результат был достойным, проект не должен быть сделан на коленке.
Passion.ru: Думаете расширять линейку своей косметики в будущем? Какими средствами?
Виктория Боня: Конечно, мы думаем над расширением линейки косметики, но планируем делать это постепенно и так, чтобы людям отзывалось. Сейчас мы с технологами работаем над созданием классного черного карандаша-подводки, который не будет отпечатываться и смазываться, но при этом будет очень мягким в нанесении. Мне кажется, это мечта любой девочки. Далее у нас в планах — карандаши для губ.
Также я сейчас в процессе обсуждения уходовой косметики. Декоративную я выпускаю сама, а уходовую планирую создавать с партнерами, которые хотят инвестировать в мой проект. Я пока не могу раскрывать, какой будет эта косметика, потому что очень часто ты о чем-то говоришь, а люди потом идут и это делают. (Смеется)
Passion.ru: Вашей дочери, Анджелине, 9 лет, она уже красит волосы и учится ухаживать за своей внешностью. Вы это одобряете? А декоративной косметикой разрешаете пользоваться? А делать маникюр?
Виктория Боня: Я разрешаю ей проявлять себя. Она смотрит тиктоки и видит все тренды, недавно хотела покрасить пряди в розовый цвет. Я ей предложила попробовать. Но Анджелина засомневалась, разрешит ли учительница, так что она сама чувствует границы дозволенного. Она не та девочка, которая будет бездумно пробовать все подряд — она понимает, чего хочет: стрелочки, блеск для губ, немного румян. Я разрешаю. Мы девочки, почему нет? Тем более что сейчас такая косметика, которой очень приятно пользоваться! И маникюр, если захочет, пожалуйста!
Passion.ru: А сами любите экспериментировать со своей внешностью?
Виктория Боня: Иногда хочется поменяться, но так, чтобы при этом оставаться собой. Я периодически меняю оттенок волос. Недавно сняла наращенные волосы, которые носила очень долго. Теперь надо восстановить свои — я их до этого еще и блондом испортила.
Passion.ru: Вы говорили, что удаляли грыжи век, к каким-то еще пластическим операциям прибегали и планируете ли?
Виктория Боня: Удаление грыж — это не пластическая, а косметическая операция. Мне было всего 25 лет, а грыжи были очень большие — доктор даже не ожидала, что они будут размером с большой палец. Из-за них у меня всегда был такой вид, будто я устала и не выспалась. А что касается пластических операций, я пока не планирую к ним прибегать, но не являюсь их ярой противницей. Я считаю, если у девочки есть какой-то эстетический недостаток и она хочет его исправить, почему нет? Для меня главное, чтобы женщина оставалась со своей природной красотой и подчеркивала ее, если ей этого хочется, а не превращалась во фрика. Я никого не хочу оскорбить, но по-другому не назвать тех, кто меняет себя до неузнаваемости.
Фото: личный архив
Passion.ru: А что насчет филлеров, ботокса и других уколов красоты?
Виктория Боня: Я уже как-то рассказывала, что в 26 или 27 лет заполняла носогубные складки филлерами, и потом вся эта гиалуроновая кислота мигрировала и привела к асимметрии лица. А с возрастом наполнители, если их колоть постоянно, раздувают лицо настолько, что оно меняется. То есть это не очень хорошая история, если смотреть на перспективу. При этом, если девочки делают себе губы, не утиные, как раньше, а очень аккуратные и по правильной технике, это выглядит очень красиво и эстетично. В общем, это как с пластическими операциями: если ты что-то подкалываешь, главное, чтобы это не приносило тебе вреда.
Ботокс я пробовала делать раз пять в жизни, и каждый раз результаты были очень неудачными. Но недавно увидела лицо моей подруги, у которой муж косметолог, он все сделал ей так деликатно, мимика была такая живая и натуральная, что я пригласила его к моей маме и сестре, и они остались очень довольны.
Passion.ru: В чем разница в бьюти-рутине между россиянками и европейскими женщинами?
Виктория Боня: Очень хороший вопрос. Европейские женщины не заморачиваются. Сделали маникюр — и все. А наращенные волосы, ногти, ресницы и постоянный боевой раскрас — то, чего ты не увидишь здесь, но очень любят в России. В повседневной жизни европейки позволяют себе быть собой без «утяжеляющих эффектов».
Я сама — любительница наращенных волос и ресниц, но в последний визит в Москву внезапно все сняла. Захотелось легкости, походить без макияжа. А если у меня какое-то интервью, могу наклеить накладные ресницы. Я надеюсь, что мы, русские женщины, тоже скоро придем к европейской естественности. Мы должны позволить себе быть собой, ведь для нас макияж — это своего рода блестящий щит, а красота должна идти изнутри. Когда твои глаза сияют, мужчина и не заметит, есть у тебя наращенные ресницы и макияж или нет — твой свет затмит любую маскировку. Но идеальный маникюр должен быть всегда и везде.
Фото: личный архив
Passion.ru: Вы уже давно на экране и в социальных сетях и всегда производили впечатление крайне уверенного в себе человека. Так было всегда или это результат работы над собой? Расскажите подробнее.
Виктория Боня: Это колоссальная работа над собой — спасибо большое, что вы заметили. Я считаю, каждый человек — это своего рода музыкальный инструмент. И ты либо звучишь разными тональностями и аккордами, как красивая мелодия, либо бренчишь монотонно, только на басах, и получается шум. Очень важно настроить свой внутренний музыкальный инструмент, чтобы звучать красиво. И в этом будет выражаться твоя уверенность, экспертность, но достичь этого можно, только если постоянно учиться новому.
Passion.ru: Что у вас произошло со Стасом Ярушиным на съемках в Африке?
Виктория Боня: Со Стасом у нас абсолютно ничего не произошло. Я думаю, что каждый зритель все видит по-своему и делает свои выводы. Во всей этой ситуации важно понимать только одно: мужчина должен оставаться мужчиной. И, на мой взгляд, мужчина должен обладать теми качествами, которые позволят ему показать силу своего характера и духа. Если же он превращается в склочную женщину, для меня это уже не мужчина.
Passion.ru: Вы по-прежнему живете между Монако и Россией. Где вам комфортнее?
Виктория Боня: Я живу не между Россией и Монако, я живу в Монако. Уже 10 лет. В Россию приезжаю раз в 1-2 месяца на неделю или 10 дней, чтобы решить свои дела. А большую часть времени я живу на юге Франции, здесь моя дочь и вся жизнь выстроена. И мне здесь безумно нравится. Я сейчас с вами разговариваю, смотрю в окно и любуюсь тем, что на улице октябрь, а все зеленое, птички поют. Я поняла, что для меня безумно важно видеть свет, цвет и краски природы. Не знаю, связано ли это с возрастом, но это очень важно.
Passion.ru: Поделитесь своим опытом: как избавиться от страхов и стать счастливой.
Виктория Боня: Я вас приглашаю в свой закрытый женский клуб bonya.club, мы там проводим прямые эфиры и делаем разборы с девочками о том, что и как сковывает их сегодня, какие страхи они приобрели, когда и почему. Есть специальные техники, которые помогают «соединиться» с этими страхами, понять, почему вам были даны эти знания и этот опыт. Я бы порекомендовала медитации и, повторюсь, чаще обращать взор внутрь себя. Очень важно найти себя, свое истинное «Я», и тогда страхи уйдут. Мы часто ищем внимания и одобрения во внешнем мире, а нужно искать внутри себя.
Фото: личный архив
Passion.ru: Наверное, с этого стоило начать: а вы сейчас счастливы?
Виктория Боня: Я безумно счастлива и говорю это постоянно! Иногда я ощущаю настолько много любви ко всему, что окружает меня — не только к одному какому-то человеку, а ко всему в этом мире. И это чувство иногда настолько переполняет мое сердце, что оно буквально тонет в нем. Я эту любовь ощущаю как приятную тяжесть в своей груди. Вот такие ощущения... Когда ты счастлив, тебе ничто не страшно, даже смерть, потому что все в этом мире — любовь, и смерть тоже, просто она выражается в освобождении твоего духа от бренного тела.
Passion.ru: Если бы вам нужно было охарактеризовать себя всего тремя словами, это были бы…?
Виктория Боня: Этот вопрос мне недавно задавали на проекте «Звезды в Африке». Я тогда сказала так: я описываю себя как «я есть всё и всё есть я». Это то, как я себя ощущаю. Однажды я делала медитацию и ощутила это состояние. И почувствовать это, пусть даже всего на долю секунды, это невероятно.
Фото: globallook, архив пресс-служб, Instagram