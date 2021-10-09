Виктория Боня о разводе: «Расставаться нужно так, чтобы ребенок этого не заметил»

Passion.ru: Вы очень женственная, как пробудить в себе это качество, или это либо дано, либо нет?

Виктория Боня: Женственность — это не то, что либо дано, либо нет, ты в себе ее можешь открыть. Это работа, причем безумно интересная. Я занимаюсь ею уже не один год. У всех нас есть и мужская, и женская энергия, и я об этом очень много говорю. У меня даже есть курс, который называется «Я женщина-богиня», мы его только запустили в сентябре, и те трансформации, которые происходят с девочками, просто удивительные. У них даже черты лица меняются, представляете! Когда ты перестраиваешь свою женскую энергию, то становишься мягче. Женщина иногда не понимает, что может нести в себе какие-то убеждения, которые происходят из-за страхов, неуверенности, жертвенности, и все это написано в глазах и считывается мужчинами на бессознательном уровне. Возможно, выстраивать себя как личность, как женщину и входить в состояние женщины-богини — самый важный труд в жизни. Когда ты обращаешься внутрь себя и открываешь вселенную своей души, то понимаешь, что там целая сокровищница знаний, которые могут тебя исцелить, направить, реализовать.

Passion.ru: Вы выпустили свои помады. Расскажите поподробнее о них.

Виктория Боня: Да, я запустила свою помаду, и она очень неплохо продается — у нас ее уже почти не осталось. Люди, которые купили ее, просто в восторге от качества, текстуры, цвета, запаха. Я над этой помадой работала более трех лет! Надо мной даже некоторые люди уже начинали посмеиваться из-за этого. Но чтобы результат был достойным, проект не должен быть сделан на коленке.

Passion.ru: Думаете расширять линейку своей косметики в будущем? Какими средствами?

Виктория Боня: Конечно, мы думаем над расширением линейки косметики, но планируем делать это постепенно и так, чтобы людям отзывалось. Сейчас мы с технологами работаем над созданием классного черного карандаша-подводки, который не будет отпечатываться и смазываться, но при этом будет очень мягким в нанесении. Мне кажется, это мечта любой девочки. Далее у нас в планах — карандаши для губ.

Также я сейчас в процессе обсуждения уходовой косметики. Декоративную я выпускаю сама, а уходовую планирую создавать с партнерами, которые хотят инвестировать в мой проект. Я пока не могу раскрывать, какой будет эта косметика, потому что очень часто ты о чем-то говоришь, а люди потом идут и это делают. (Смеется)

Passion.ru: Вашей дочери, Анджелине, 9 лет, она уже красит волосы и учится ухаживать за своей внешностью. Вы это одобряете? А декоративной косметикой разрешаете пользоваться? А делать маникюр?

Виктория Боня: Я разрешаю ей проявлять себя. Она смотрит тиктоки и видит все тренды, недавно хотела покрасить пряди в розовый цвет. Я ей предложила попробовать. Но Анджелина засомневалась, разрешит ли учительница, так что она сама чувствует границы дозволенного. Она не та девочка, которая будет бездумно пробовать все подряд — она понимает, чего хочет: стрелочки, блеск для губ, немного румян. Я разрешаю. Мы девочки, почему нет? Тем более что сейчас такая косметика, которой очень приятно пользоваться! И маникюр, если захочет, пожалуйста!

Passion.ru: А сами любите экспериментировать со своей внешностью?

Виктория Боня: Иногда хочется поменяться, но так, чтобы при этом оставаться собой. Я периодически меняю оттенок волос. Недавно сняла наращенные волосы, которые носила очень долго. Теперь надо восстановить свои — я их до этого еще и блондом испортила.

Passion.ru: Вы говорили, что удаляли грыжи век, к каким-то еще пластическим операциям прибегали и планируете ли?

Виктория Боня: Удаление грыж — это не пластическая, а косметическая операция. Мне было всего 25 лет, а грыжи были очень большие — доктор даже не ожидала, что они будут размером с большой палец. Из-за них у меня всегда был такой вид, будто я устала и не выспалась. А что касается пластических операций, я пока не планирую к ним прибегать, но не являюсь их ярой противницей. Я считаю, если у девочки есть какой-то эстетический недостаток и она хочет его исправить, почему нет? Для меня главное, чтобы женщина оставалась со своей природной красотой и подчеркивала ее, если ей этого хочется, а не превращалась во фрика. Я никого не хочу оскорбить, но по-другому не назвать тех, кто меняет себя до неузнаваемости.