Сияющий макияж — главный тренд осени: визажисты рассказали, как его повторить

Чтобы добавить образу немного солнца в серую и дождливую погоду, используйте поверх остальных оттенков в макияже глаз золотой блеск, например, спаркл из палетки Annbeauty Your Vision Palette For Me. Такой сверкающий оттенок моментально «зажжет» взгляд. Подобные спарклы способны на 100% создать самый модный образ. Например, супермодель Адриана Лима была замечена на одном из мероприятий с эффектным макияжем глаз. Ее визажист филигранно нанес сверкающие тени по нижнему веку, сделав образ максимально женственным.