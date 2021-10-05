Сияющий макияж — главный тренд осени: визажисты рассказали, как его повторить

В сияющем макияже, как у Джей Ло, важно, чтобы все лицо сияло! Много блеска, шиммера, хайлайтера. Тени тоже должны быть с эффектом блеска, допустимы стразы на внутренней или внешней поверхности глаза как вечерний вариант. В общем, в этом сезоне — «лучшие друзья девушек — это бриллианты»!

Помада также должна быть блестящей — учтите, что сейчас стало актуальным при ее нанесении выходить за линию губы. Если раньше в тренде были четкие и резкие брови, то сейчас им на смену пришла натуральность: брови в цвет собственных волос. За счет этого у Дженнифер сделан очень красивый акцент на глаза, скулы очень красиво переливаются.