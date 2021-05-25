Певица МакSим: «Пару раз я действительно была на грани»
Passion.ru: Марина, недавно вы вернулись к творчеству после долгого перерыва. Что помогло вам справиться с жизненными испытаниями? Кто был рядом и помог через все это пройти? МакSим: Я по натуре гиперактивный человек и меня обычно сложно остановить, но я очень благодарна тому человеку, который смог это сделать. Правда, мне очень повезло со временем, когда меня закрыли в доме с охраной далеко от Москвы. Случилось это в разгар пандемии, поэтому все были вынуждены сидеть дома, и мне было не так обидно. (Смеется). Конечно, поначалу я пыталась бунтовать, но восстановление мне было действительно необходимо. В телефоне у меня были только контакты родителей, детей и батюшки — и никого больше, ни моих музыкантов, ни друзей. Все это время я работала с психологом, мне было разрешено ходить только на службу и исповедь по воскресеньям — я православный человек, потому мне это было важно.
Фото: личный архив певицы
Пройти через это испытание и восстановиться мне больше всего помогли спортсмены. Они, увидев мое физическое состояние в интернете, сами нашли меня… В тот период мне не хотелось ничего, казалось, что я уже написала все, что могла, рассказала все, что могла, и не хотелось даже спортом заниматься, хотя до этого я всегда вела очень активный и здоровый образ жизни. Все, о чем я тогда думала, что буду медленно стареть и поднимать детей…
Passion.ru: Как-то рано к вам пришла мысль о старости… МакSим: Видимо, я так активно проживала свою жизнь, что мне показалось, творчески я уже все выдала, а я без этого вообще не дышу. Но меня, грубо говоря, взяли за шкирку и начали гонять по стадиону, играть со мной в теннис на корте, хоть и с соблюдением социальной дистанции, просили бить по груше изо всех сил — в общем, сразу несколько человек меня реабилитировали и заставляли через силу вставать на ноги. И самое интересное, что благодаря этому я вернулась в творчество, и оказалось, что все еще есть, что написать. У меня ощущение, что я взяла и помолодела лет на 20.
Passion.ru: Как вас изменили эти испытания, что помогли осознать? МакSим: Ко мне вернулось легкое отношение к себе, к жизни и мой фирменный саркастично-добрый подход ко многим сложным вещам. Я вспомнила, что главное — не думать о себе слишком серьезно.
Passion.ru: Вы благодарны выпавшим на вашу долю испытаниям? МакSим: О, да! Я благодарна уже тому, что в принципе осталась жива. Это большой бонус от судьбы! Пару раз я действительно была на грани. Я была в таком эмоциональном состоянии, что мне было будто бы все равно. Разумом я все понимала, но прочувствовать это не могла. Не было никаких сил. Потому благодарю бога, что он оставил меня в живых, и хочу соответствовать тому шансу, который мне дали свыше.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: А вам не диагностировали депрессию? МакSим: Нет, у нас с психологом не было таких разговоров. Мы занимались арт-терапией, рисовали, разбирали, кто я как личность — в общем, мне нужно было посмотреть на себя со стороны. Раньше я думала, что я — центр всего и все вертится вокруг меня — многие из нас этим страдают. А посмотреть, как ты выглядишь со стороны, — довольно сложно, но нужно и очень интересно.
Passion.ru: Что вы про себя нового узнали? МакSим: Раньше я не особо доверяла психологам. Мне казалось, что я сама себе прекрасный психолог, и знаю себя лучше, чем кто-либо другой, потому своему специалисту я как-то сразу объявила, что учить меня жизни не нужно. Мы не копались в моем детстве, но он мне очень помог определить, кто же я такая.
Passion.ru: Сейчас вы выглядите прекрасно, однако до вашего перерыва в карьере в Сети появлялись ваши не самые удачные фотографии, вас критиковали... Вы переживали? Как вообще относитесь к критике, хейтерам и прочим не самым деликатным людям со своим «ценным» и порой грубым мнением? МакSим: Сейчас так хохочу, глядя на эти снимки! Дело в том, что в тот момент, когда они появились в Сети, я не читала критику — у меня было всего три контакта в телефоне и отсутствовал доступ в интернет. Так что мне очень повезло!
Фото: личный архив певицы
Понятно, что всегда есть люди, которые не спрашивают, что с тобой произошло, что это последствия серьезной аварии, с которыми я не могла смириться. Но в жизни человека мало кто хочет копаться — все просто смотрят на фотографии и злословят. Но что поделать! Сейчас я к этому отношусь с юмором и иронией!
Passion.ru: Расскажите, как вам удалось так похорошеть? Диеты, спорт, еще какие-то секреты? Как работаете над собой? Есть ли у вас какие-то бьюти-секреты? МакSим: Мой главный бьюти-секрет — экстремальный спорт и мое творчество. К счастью, ко мне вернулись мои бессонные творческие ночи. Недавно мне кто-то посоветовал купить себе шубу, а я пошла и приобрела хорошие клавиши. Я оборудовала себе мини-студию дома. У меня в гостиной стоит фортепиано, но ночью на нем не поиграешь, потому что дети спят, теперь же можно просто надеть наушники и писать музыку. Клавиши стоят перед огромным окном, через которое видно всю Москву — это потрясающе и вдохновляюще!
Passion.ru: Что вы делаете, когда сильно устали физически и эмоционально? МакSим: Я люблю бегать в парке, как Форрест Гамп. Спорт помогает мне и в этом вопросе. Бег для меня — это возможность побыть наедине с собой. При этом я не слушаю музыку в наушниках — с детства не люблю, предпочитаю наслаждаться звуками города и природы, погружаюсь в свои мысли — мне важен сам процесс бега.
Еще я занимаюсь конкуром и из-за своего уже совсем небольшого веса частенько улетаю с лошади — пугаю этим администрацию ипподрома.
Кстати, изначально у меня не было задачи похудеть, я просто должна была восстановиться внутренне. В этом мне очень помогла религия. Меня, конечно, очень сильно сломало физически и эмоционально то, что я очень долго лежала и не могла вставать — нарушились какие-то внутренние процессы. Кроме того, все вокруг говорили, что теперь мне нужен спокойный образ жизни, никакого экстрима, но именно экстрим меня и вытащил. Контролируемые спортом эмоциональные встряски меня поставили на ноги.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Не страшно было после такой тяжелой травмы возвращаться именно в экстремальный спорт?
МакSим: А мне терять было нечего! В тот момент я уже чувствовала, что не могу оставаться на месте — надо было либо сдаться, либо начинать двигаться вперед.
Passion.ru: Очень часто встречается мнение, что вы очень закрытая и сдержанная девушка, что косвенно подтверждается тем, что на мероприятиях вы крайне редкий гость. Согласны с подобной характеристикой вас как личности? МакSим: Согласна, да. Несмотря на то, что я публичный человек, я крайне тяжело вступаю в контакты, в дружбу. У меня очень закрытый и узкий круг общения. Мои друзья, родные и даже одноклассники никогда ни одной моей фотографии или комментария обо мне не дадут без моего согласия.
Passion.ru: Если попросить вас охарактеризовать себя в трех словах, это будут… МакSим: Всего три? (Смеется). Терпеливая. Резкая. Тонко чувствующая.
Passion.ru: Вы недавно выпустили сингл «Спасибо». Это снова лирическая композиция о любви в вашем фирменном стиле… МакSим: Я именно так и хотела. Чтобы вспомнить, кто я. Ударить по классике жанра, а не по экспериментам, как я люблю.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Вам не хотелось бы что-то поменять в творчестве, попробовать что-то новое ― и в музыкальном плане, и плане образа в целом? Или вас не очень интересует, как меняется индустрия, и вы хотели бы оставаться верной себе и своему образу? МакSим: Да я столько всего написала за последнее время, просто не каждая песня становится синглом! У меня есть песни, например, «Я буду жить» или «Блюз», которые, если бы их исполнил другой человек, легко могут быть причислены к року. Есть и позитивные, солнечные композиции, в которых нет вообще ни одного слова про грусть: песня «Ночь» ― совершенно светлая, но мой тембр всегда добавляет драматизма и этого не изменить. И я рада этому. С точки зрения драматургии в каждой комедии должна быть нотка трагедии и наоборот.
Passion.ru: Что из современной музыки вас цепляет? Может быть, слышали новые имена, кто-то вас особенно впечатлил? МакSим: Ой, да мне все нравится, особенно то, что не похоже на мое творчество. Чем больше не похоже, тем больше нравится! Это же совершенно другой мир: как можно этот текст или эту мелодию написать? Меня все время поражает, например, Баста своими работами. Насколько он другая по сравнению со мной личность! Или Моргенштерн. Все, кто для меня другая планета, мне всегда интересны.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: У вас подрастают две дочери. Старшей Александре совсем скоро исполнится 12, младшей Марии ― 6. Они наверняка уже слушают какую-то музыку, кого любят? Как относятся к вашему творчеству? МакSим: Дочери знают весь мой репертуар. Самое смешное, что они слушают мои песни и без меня ― сами включают и танцуют под них. «Спасибо» сразу запомнили и постоянно напевают.
Вообще, у них правильное отношение к маме, прежде всего уважительное. Я для них пример. Мы с ними разговариваем о правильном ощущении занятости. Школа для них ― это работа, и это нормально, что мама у них не домохозяйка. При этом у меня очень сильный материнский инстинкт и психологически бывает очень сложно с ними расставаться, но я над собой работаю. Говорю себе, нельзя зацикливаться исключительно на детях, хоть это и моя основная роль в жизни, которую я ставлю над любовью, работой и всем остальным.
Passion.ru: Чем девочки увлекаются, занимаются, уже есть какие-то мысли о том, кем бы они хотели стать в будущем? МакSим: Маленькая пишет стихи. Она уникально слагает рифму, чувствует ее, понимает. И поет она хорошо, потому, думаю, она будет творческим человеком ― это очевидно. А старшая ― более домашняя, усидчивая, она такая маленькая мама. Когда мы ждали с ней Машу, она дико ее хотела. И до сих пор как старшая сестра следит, чтобы у нее все было хорошо.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: А ревности не было? МакSим: Нет! Не было. Была только какая-то сумасшедшая любовь к ней сразу. На вопрос: «Кем ты хочешь стать, Саш?», она отвечает: «Мамой». Саша в этом видит свое предназначение. Хранительница очага, настоящая женщина.
Passion.ru: Как вас саму изменило появление детей? МакSим: Я стала мягче и лояльнее к окружающим, в том числе и к артистам. А еще у меня перестали бегать глаза, я это даже на экране заметила! Раньше я была резкая, как мальчишка, а когда появились дети, мои близкие и музыканты заметили, что я стала гораздо плавнее. Во мне открылись скрытые грани женственности.
Passion.ru: А чему вас научило материнство? МакSим: Ой, много чему! И еще много чему научит! Мы каждый день учимся вместе с дочками. Чем старше они становятся, тем чаще задают неудобные вопросы. Когда мы беседуем об их внутреннем мире, я порой не знаю даже, что сказать. Мне в таких ситуациях на помощь всегда приходит наш духовник, который все очень правильно расставляет по своим местам.
Passion.ru: Скажите, Марина, вы сейчас счастливы? МакSим: Грех жаловаться! (Смеется). Чем чаще ты чувствуешь эти тонкие моменты абсолютной, чистой радости, тем ты счастливее. Я их чувствую сейчас очень часто.
Фото: личный архив певицы
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