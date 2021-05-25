Певица МакSим: «Пару раз я действительно была на грани»

Пройти через это испытание и восстановиться мне больше всего помогли спортсмены. Они, увидев мое физическое состояние в интернете, сами нашли меня… В тот период мне не хотелось ничего, казалось, что я уже написала все, что могла, рассказала все, что могла, и не хотелось даже спортом заниматься, хотя до этого я всегда вела очень активный и здоровый образ жизни. Все, о чем я тогда думала, что буду медленно стареть и поднимать детей…

Passion.ru: Как-то рано к вам пришла мысль о старости… МакSим: Видимо, я так активно проживала свою жизнь, что мне показалось, творчески я уже все выдала, а я без этого вообще не дышу. Но меня, грубо говоря, взяли за шкирку и начали гонять по стадиону, играть со мной в теннис на корте, хоть и с соблюдением социальной дистанции, просили бить по груше изо всех сил — в общем, сразу несколько человек меня реабилитировали и заставляли через силу вставать на ноги. И самое интересное, что благодаря этому я вернулась в творчество, и оказалось, что все еще есть, что написать. У меня ощущение, что я взяла и помолодела лет на 20.

Passion.ru: Как вас изменили эти испытания, что помогли осознать? МакSим: Ко мне вернулось легкое отношение к себе, к жизни и мой фирменный саркастично-добрый подход ко многим сложным вещам. Я вспомнила, что главное — не думать о себе слишком серьезно.

Passion.ru: Вы благодарны выпавшим на вашу долю испытаниям? МакSим: О, да! Я благодарна уже тому, что в принципе осталась жива. Это большой бонус от судьбы! Пару раз я действительно была на грани. Я была в таком эмоциональном состоянии, что мне было будто бы все равно. Разумом я все понимала, но прочувствовать это не могла. Не было никаких сил. Потому благодарю бога, что он оставил меня в живых, и хочу соответствовать тому шансу, который мне дали свыше.