Сильно похудевшая певица МакSим о старых фотографиях: «Я была большой женщиной, человеком-сферой»
Фото: @maksimartist / Instagram
Около двух лет назад популярная певица МакSим исчезла со сцены. Не появлялась она и в собственных соцсетях, что спровоцировало волну сплетен вокруг ее здоровья. После аварии, когда ей было трудно восстановиться, особенно больно ощущались проблемы в личной жизни, что спровоцировало недоровую тягу к алкоголю. Сейчас, когда все в прошлом, Марина (это - настоящее имя певицы) старается смотреть на все сквозь призму юмора.
«Я выглядела по-другому, была тогда такой большой женщиной, человек-сфера, такая еще неоправившаяся от аварии. Были проблемы со здоровьем. Но сегодня меня те фотографии очень веселят», — цитирует ее слова WomanHit.
Сохранять стройность певице сейчас помогают ее дочки, с которыми она с удовольствием возится по утрам, а также 2-3-часовые занятия спортом.
Также МакSим старается укреплять веру в себя. «У меня есть некоторая недооценка собственных сил, возможностей, внешности. Не сказать, что это комплекс, но она у меня есть», - отмечает она.
Фото: @maksimartist / Instagram