Сильно похудевшая певица МакSим о старых фотографиях: «Я была большой женщиной, человеком-сферой»

«Я выглядела по-другому, была тогда такой большой женщиной, человек-сфера, такая еще неоправившаяся от аварии. Были проблемы со здоровьем. Но сегодня меня те фотографии очень веселят», — цитирует ее слова WomanHit.

Сохранять стройность певице сейчас помогают ее дочки, с которыми она с удовольствием возится по утрам, а также 2-3-часовые занятия спортом.

Также МакSим старается укреплять веру в себя. «У меня есть некоторая недооценка собственных сил, возможностей, внешности. Не сказать, что это комплекс, но она у меня есть», - отмечает она.