Специалисты нашли в клипах Моргенштерна пропаганду запрещенных веществ

23-летний певец из Уфы не раз подвергался критике за свое эпатажное творчество. Так, на днях, родителям подростков удалось направить массовую жалобу в администрацию Северной столицы, и выступление Моргенштерна, назначенное на 16 мая, отменили.

«Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — прокомментировала ситуацию директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Незадолго до этого Лига безопасного интернета направила в прокуратуру просьбу проверить клипы рэпера Famiy и «Розовое вино-2» на пропаганду запрещенных веществ среди подростков после того, как психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что она есть. На Моргенштерна даже завели административное дело.

Адвокат певца Сергей Жорин счел такие шаги неприемлемыми и лишь посмеялся над действиями членов организации. «Никакой пропаганды нет, назначена лингвистическая экспертиза, в частности в экспертно-криминалистическом центре МВД, и теперь не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и экспертам и суду придется детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, пересмотреть несколько раз эти видеоролики. А мы желаем приятного просмотра», — ответил адвокат.

Пока неизвестно, будут ли клипы удалены со стриминговых площадок и запрещены к просмотру или нет, но певцу может грозить штраф в размере до миллиона рублей.