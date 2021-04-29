Тест: узнайте, почему вы ничего не успеваете и все время хотите спать
Если вы постоянно ощущаете усталость, хотя для этого нет объективных причин, не можете найти время на любимые занятия, не чувствуете силы для решения важных задач и вообще, ходите, как во сне, то пора проанализировать свою жизнь и понять, почему вам катастрофически не хватает ресурсов. Пройдите наш тест и узнайте, почему на самом деле вы ничего не успеваете.
Фото: Pexels.com
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