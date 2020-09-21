Тест: гармония или хаос — что вы привносите в жизнь окружающих?

Очень часто на подсознательном уровне вы не осознаете, что именно творится у вас на душе (и в жизни) и каким образом проецируете свое состояние на окружающих. Другими словами, не понимаете, какое именно внутреннее состояние толкает вас на то или иное действие и как это отразится на других людях. Пройдите наш тест и узнайте, что определяет ваш текущий период – гармония или хаос?