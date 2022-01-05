Лукерья Ильяшенко: «Встречаться с актером — последнее дело для актрисы»

«Сергий против нечисти» — это фантастический сериал о борьбе с силами зла, в рамках которого объединяются два необычных персонажа в исполнении Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко. Эти артисты раньше уже работали вместе на съемочной площадке, так что за тем, как их герои по прошествии лет вновь окажутся в кадре вместе, наблюдать особенно интересно.

Passion.ru: Лукерья, в новом проекте «Сергий против нечисти» вы вновь играете с Романом Маякиным, с которым уже встречались на съемочной площадке сериала «Сладкая жизнь». Легко ли вам работать?

Лукерья Ильяшенко: С Ромой было очень комфортно работать. Он вообще человек-праздник, который постоянно шутит. Рядом с ним на площадке я без остановки смеюсь. С одной стороны, это очень расхлябывает, с другой — работа становится очень приятным времяпровождением. Он большой артист и профессионал, я многому успела у него научиться.

Passion.ru: Расскажите о своей героине. Много ли у вас с ней общего?

Лукерья Ильяшенко: Моя героиня — полицейская, агностик, скептик и атеист. Она не верит ни в какое волшебство и сталкивается с отцом Сергием, становясь в некотором роде его доктором Ватсоном. Это сильная женщина, таких персонажей я уже играла. У нас с ней много общего — я тоже сильная женщина (смеется), несмотря на тот медийный образ, который сложился после «Сладкой жизни» и «Аванпоста».

Passion.ru: Сериал «Сергий против нечисти» — проект мистический. Есть ли у вас какие-то суеверия, связанные со съемками? Сможете ли лечь в гроб?

Лукерья Ильяшенко: Что касается суеверий, я атеист. Не верю в них, могу лечь в гроб, могу сыграть мертвую, могу сделать все, что угодно, потому что суеверия — чушь собачья.

Passion.ru: Есть ли у вас какие-то ритуалы перед выходом на площадку или на сцену?

Лукерья Ильяшенко: Главный ритуал — это нормально выспаться, не пить накануне съемок и прийти в хорошей физической форме. Работа артиста очень тяжелая: мы снимаемся и в жару, и в холод. Обычно в холод все снимаются в легких костюмах, поэтому ты должен быть в хорошей форме. Во время съемочного периода важно беречь себя: не переохлаждаться, не тусоваться, не вести разгульный образ жизни, а заниматься спортом, хорошо есть и много спать.