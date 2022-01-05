Лукерья Ильяшенко: «Встречаться с актером — последнее дело для актрисы»Эксклюзивно для Passion.ru
«Сергий против нечисти» — это фантастический сериал о борьбе с силами зла, в рамках которого объединяются два необычных персонажа в исполнении Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко. Эти артисты раньше уже работали вместе на съемочной площадке, так что за тем, как их герои по прошествии лет вновь окажутся в кадре вместе, наблюдать особенно интересно.
Passion.ru: Лукерья, в новом проекте «Сергий против нечисти» вы вновь играете с Романом Маякиным, с которым уже встречались на съемочной площадке сериала «Сладкая жизнь». Легко ли вам работать?
Лукерья Ильяшенко: С Ромой было очень комфортно работать. Он вообще человек-праздник, который постоянно шутит. Рядом с ним на площадке я без остановки смеюсь. С одной стороны, это очень расхлябывает, с другой — работа становится очень приятным времяпровождением. Он большой артист и профессионал, я многому успела у него научиться.
Passion.ru: Расскажите о своей героине. Много ли у вас с ней общего?
Лукерья Ильяшенко: Моя героиня — полицейская, агностик, скептик и атеист. Она не верит ни в какое волшебство и сталкивается с отцом Сергием, становясь в некотором роде его доктором Ватсоном. Это сильная женщина, таких персонажей я уже играла. У нас с ней много общего — я тоже сильная женщина (смеется), несмотря на тот медийный образ, который сложился после «Сладкой жизни» и «Аванпоста».
Passion.ru: Сериал «Сергий против нечисти» — проект мистический. Есть ли у вас какие-то суеверия, связанные со съемками? Сможете ли лечь в гроб?
Лукерья Ильяшенко: Что касается суеверий, я атеист. Не верю в них, могу лечь в гроб, могу сыграть мертвую, могу сделать все, что угодно, потому что суеверия — чушь собачья.
Passion.ru: Есть ли у вас какие-то ритуалы перед выходом на площадку или на сцену?
Лукерья Ильяшенко: Главный ритуал — это нормально выспаться, не пить накануне съемок и прийти в хорошей физической форме. Работа артиста очень тяжелая: мы снимаемся и в жару, и в холод. Обычно в холод все снимаются в легких костюмах, поэтому ты должен быть в хорошей форме. Во время съемочного периода важно беречь себя: не переохлаждаться, не тусоваться, не вести разгульный образ жизни, а заниматься спортом, хорошо есть и много спать.
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: В нашей стране, несмотря на то что вышло много классных проектов, по-прежнему принято ругать российский кинематограф. Как думаете, почему это происходит?
Лукерья Ильяшенко: Я думаю, что обыватель ругает отечественный кинематограф по той причине, что большая часть населения России все еще смотрит телевизор. На телевидении есть определенный формат, который оправдывает себя и окупается на протяжении многих лет. Это НТВ, Домашний и Первый — каждый телеканал со своей спецификой. Под каждый жанр есть свой рекламодатель, который покупает рекламное место в конкретных проектах. Большинству, кто смотрит телик, кажется, что наш кинематограф не движется вперед, что мы никак не развиваемся. Те, кто подписан на стриминговые сервисы, видят очень наглядную эволюцию современного кино. Мы движемся вперед гигантскими темпами — качественно меняются картинка и сценарии, драматургия и игра артистов.
Passion.ru: Можете назвать три российские картины, которые произвели на вас сильное впечатление за последнее время?
Лукерья Ильяшенко: Фильм «Чего хочет Слава?», сериалы Happy End и «Вертинский». Это очень крутые проекты!
Passion.ru: С кем из российских и зарубежных режиссеров вы бы хотели поработать?
Лукерья Ильяшенко: Я бы еще раз хотела поработать с Андреем Джунковским. Хотела бы поработать со Звягинцевым. С западными — да хоть с кем-нибудь было бы хорошо, что уж греха таить.
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: В этом году СМИ постоянно сообщают о резонансных откровениях артисток, которые признаются в том, что подверглись харассменту со стороны режиссеров. Вы на протяжении карьеры сталкивались с подобными намеками?
Лукерья Ильяшенко: В моей практике такого не было ни разу, никто ко мне не подкатывал. Более того, я считаю, что все дело в выстраивании личных границ: если ты приходишь на пробы и ведешь себя профессионально, то никто к тебе приставать и харассить не будет. Другое дело, что уверенность и понимание профессиональности приходят с опытом. Наверное, если артистка молодая, если она боится и не знает, как вести себя на пробах с режиссерами, можно действительно попасть в очень некрасивую ситуацию. Но если ты не боишься, не заискиваешь, а точно понимаешь, что есть одна конкретная задача для тебя как для актрисы и ты ее либо выполняешь либо нет, то вряд ли можно попасть в подобную неприятную ситуацию.
Passion.ru: Как в целом относитесь к служебным романам?
Лукерья Ильяшенко: К служебным романам я никак не отношусь, потому что встречаться с актером — это последнее дело для актрисы, совершенно не boyfriend material.
Passion.ru: Вы очень востребованная актриса и при этом довольно скромный человек. Как вам удается избежать звездной болезни?
Лукерья Ильяшенко: Мне кажется, что звездная болезнь затрагивает тех людей, на которых слава свалилась очень рано и очень быстро. Они не успели пройти тяжелый путь к признанию. Я довольно долго к этому шла. Для меня до сих пор каждое утверждение на роль — большой праздник. Я очень ценю то, чем занимаюсь, и очень люблю свою работу. Для меня работа, наверное, самое важное на данном этапе моей жизни. Не знаю, может быть, сказывается человеческий фактор. Особенно когда много времени находишься на площадке со съемочной группой, минимум по 12 часов, начинаешь понимать, сколько народу работает на то, чтобы все состоялось и чтобы конкретно ты хорошо выглядел в кадре и хорошо чувствовал себя на площадке. Я думаю, осознание этого факта способно удержать артиста от звездной болезни. Да и просто нужно по-человечески относиться к людям.
Фото: Instagram @lukerya_
Passion.ru: Вы профессионально занимались балетом, прежде чем стать актрисой. Почему выбрали этот путь, а не пошли в Большой театр? Тому виной травмы или были другие причины?
Лукерья Ильяшенко: С балетом история простая. Я довольно рано поняла, что недостаточно одарена и мои данные уступают способностям других балерин. Поэтому в какой-то момент я решила, что, наверное, мне не стоит этим заниматься и занимать чужое место, а лучше попробовать в жизни что-то еще.
Passion.ru: Скучаете по балету?
Лукерья Ильяшенко: В последнее время скучаю страшно! Более того, балет для меня — самый лучший вид нагрузки. Я замечательно себя чувствую после балетных классов. Быстро прихожу в хорошую физическую форму и стараюсь, когда у меня есть время, вместо фитнеса заниматься балетом. Если в классе присутствует профессиональная танцовщица, это особенное наслаждение — смотреть на профессионалов, на эти красивые высокие подъемы, любоваться балетными данными. Я могу это оценить, поскольку занималась профессионально. Я всегда ими восхищаюсь!
Passion.ru: Вы производите впечатление очень независимого человека. В интервью вы не раз повторяли, что в первую очередь не хотите зависеть от мужчины и предпочитаете сами себя обеспечивать. Вы можете назвать себя феминисткой?
Лукерья Ильяшенко: Нет, я не могу назвать себя феминисткой. Но при этом я здравый человек, который не носит розовые очки и отдает себе отчет в том, что надеяться в этом мире ни на кого, кроме себя, нельзя. Всегда должны быть какие-то отходные пути, какая-нибудь заначка. С феминизмом это ничего общего не имеет. Просто надо здраво оценивать себя и жизнь, происходящую вокруг, а также самой нести ответственность за себя.
Passion.ru: Как вы думаете, любовь требует жертв?
Лукерья Ильяшенко: Нет. Если она что-то требует, значит, это не любовь, а что-то другое. Если в отношениях кто-то требует каких-то сильных изменений от партнера, значит, вы просто друг другу не подходите. Период влюбленности заканчивается года через три, а дальше ты либо понимаешь, что это твой человек, либо что вы друг другу никто и три года жизни выброшены на помойку. С другой стороны, если вам было вместе хорошо эти три года, вряд ли стоит жалеть о том, что отношения закончились. Просто разрыв, я думаю, будет тяжелый.
Фото: Instagram @lukerya_
Passion.ru: А красота?
Лукерья Ильяшенко: Красота, конечно, требует жертв. Если ты хочешь хорошо выглядеть, над этим нужно работать. С другой стороны, может быть, это не такая уж и жертва, потому как, если мы говорим про то, чтобы держать себя в хорошей физической форме, что включает в себя хорошее питание, спорт, правильный режим и так далее, эта история перестает быть жертвой. Ты, наоборот, получаешь прилив бодрости, прекрасное настроение, чувство гордости, что превозмог самого себя. Так что, если вы считаете все вышеперечисленное жертвой, срочно прекратите это делать. Это не так!
Passion.ru: Давайте немного о дружбе. Очень часто можно услышать утверждение, что женской дружбы не существует. Вы с этим согласны?
Лукерья Ильяшенко: Не согласна. Считаю, что женская дружба бывает. Я в нее верю.
Passion.ru: Среди ваших друзей больше мужчин или все-таки женщин?
Лукерья Ильяшенко: Лучший друг у меня мужчина. Мы с ним дружим с моих 13 лет, и это, наверное, мой самый близкий друг из всего круга общения. Этот человек знает обо мне все — я абсолютно ему доверяю, и он доверяет мне. Знаете, это такая история, что мы просто созваниваемся и 4 часа по телефону болтаем обо всем на свете.
Passion.ru: Вы счастливы?
Лукерья Ильяшенко: Да, сейчас я счастлива.
Фото: Instagram @lukerya, архив пресс-служб