Арзамасова высказалась о харрасменте в шоу-бизнесе: «Никто не узнает, что было на самом деле»
Беременная Лиза Арзамасова стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!» и в ответ на вопрос ведущей рассказала о своем мнении по поводу обвинений в харрасменте, которых сейчас стало немало.
Молодая актриса отмечает, что не считает необходимым для звезды выставлять свою личную жизнь напоказ, даже если это привлекает к ней внимание и повышает ее популярность. Это отразилось и на ее точке зрения относительно многочисленных заявлений по обвинению в домогательствах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
«Я не исключаю возникновения симпатии между мужчиной и женщиной в целом. Свободными мужчиной и женщиной, которые увлечены одной работой. Мы знаем много чудесных пар, которые складывались во время работы над любимым творческим или не творческим проектом».
Однако она отметила, что сама, к счастью, ни разу не становилась жертвой домогательств и не получала подобных предложений. При этом она отметила, что рассуждать об этих случаях, не зная всех подробностей ситуации, не совсем верно.
«Мы никогда не узнаем, как было на самом деле. И если писать об этом пост, было бы честнее полностью разобраться в этой ситуации».
Она отметила, что люди, которые говорят об этом, возможно, хотят предостеречь других, которые могут оказаться в похожей ситуации. Кроме того, по мнению актрисы, не исключено, что женщин, которые об этом рассказали, журналисты сами вывели на это. И после этого инцидента люди сами пожалели об этом и о том, что назвали определенных людей.
Относительно же того, стоит ли в принципе говорить об этом, Лиза не пришла к единому мнению.
Так, первой среди отечественных звезд о харрасменте заговорила Елена Проклова, которая объявила, что до нее домогался известный режиссер. Вслед за ней высказалась Ани Лорак, которая обвинила в этом Константина Меладзе, и еще несколько звезд поддержали ее.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
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