Арзамасова высказалась о харрасменте в шоу-бизнесе: «Никто не узнает, что было на самом деле»

«Мы никогда не узнаем, как было на самом деле. И если писать об этом пост, было бы честнее полностью разобраться в этой ситуации».

Она отметила, что люди, которые говорят об этом, возможно, хотят предостеречь других, которые могут оказаться в похожей ситуации. Кроме того, по мнению актрисы, не исключено, что женщин, которые об этом рассказали, журналисты сами вывели на это. И после этого инцидента люди сами пожалели об этом и о том, что назвали определенных людей.

Относительно же того, стоит ли в принципе говорить об этом, Лиза не пришла к единому мнению.

Так, первой среди отечественных звезд о харрасменте заговорила Елена Проклова, которая объявила, что до нее домогался известный режиссер. Вслед за ней высказалась Ани Лорак, которая обвинила в этом Константина Меладзе, и еще несколько звезд поддержали ее.