Нордическая блондинка Пугачева под руку с Галкиным и другие звезды на премьере «Вертинского»

Варвара Шмыкова снова покорила всех своей женственностью и естественностью. Актриса вышла на дорожку в белом платье по фигуре с объемными рукавами-фонариками, и белых лодочках на шпильке. С образом прекрасно гармонируют распущенные волосы и яркая помада.

Звезду сопровождает ее возлюбленный Даниил Радлов, который выбрал очень лаконичный наряд – черные брюки и водолазку.