Нордическая блондинка Пугачева под руку с Галкиным и другие звезды на премьере «Вертинского»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Премьера собрала самых именитых российских селебрити – на мероприятие прибыли Алла Пугачева, Константин Эрнст, Игорь Вдовин, Паулина Андреева, Екатерина Щеглова, Максим Галкин, Ксения Собчак, Варвара Шмыкова и многие другие.
Алла Борисовна вышла к фотографам в эффектном сером костюме в мужском стиле и черных ботинках, волосы звезда собрала в расслабленный пучок.
Звезду сопровождал супруг, Максим Галкин, который выбрал для выхода светло-желтые брюки и темный пиджак, и разбавил образ кедами.
Паулина Андреева появилась в черном – для премьеры она выбрала черный костюм, состоящий из объемного приталенного жакета с широкими плечами, и черной прямой юбки. К образу актриса надела лодочки на низком каблуке. На мероприятие недавно ставшая мамой Паулина пришла в сопровождении супруга, режиссера Федора Бондарчука.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Варвара Шмыкова снова покорила всех своей женственностью и естественностью. Актриса вышла на дорожку в белом платье по фигуре с объемными рукавами-фонариками, и белых лодочках на шпильке. С образом прекрасно гармонируют распущенные волосы и яркая помада.
Звезду сопровождает ее возлюбленный Даниил Радлов, который выбрал очень лаконичный наряд – черные брюки и водолазку.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Ксения Собчак появилась на премьере в элегантном платье с принтом необычного кроя – внимание привлекает ассиметричный подол. Талия отмечена при помощи ремня. К образу телеведущая добавила большой клатч. На премьеру Ксения пришла с супругом, режиссером Константином Богомоловым.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Сериал «Вертинский» расскажет историю самого известного русского шансонье ХХ века, который покинул страну, а после вернулся в самый разгар войны. Он пользовался вниманием самых влиятельных людей и любовью самых красивых женщин. Сериал, однако, расскажет о том, каким Вертинский был человеком – легким, веселым, очень добрым и неизменно вызывающим уважение.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru