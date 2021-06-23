Лиза Арзамасова: «С наступлением беременности я стала более сентиментальной»

Passion.ru: Лиза, вы создаете впечатление очень занятой девушки. Скажите, как вы все успеваете? Изменился ли ваш образ жизни после того, как вы узнали, что в положении?

Лиза Арзамасова: Я успеваю ровно столько, сколько успеваю, «не прыгаю через голову». Живу в привычном режиме почти с детства. Но сейчас, конечно, стараюсь жить в более размеренном темпе. И мне нравится эта размеренность. Хотелось бы и на будущее ее сохранить и не заниматься все время работой.

Passion.ru: Как изменилось ваше восприятие себя с наступлением беременности? А что насчет характера? Многие отмечают, что становятся мягче, спокойнее…

Лиза Арзамасова: Я не знаю. Мне кажется, что внутренне я не изменилась. Все внешние изменения более чем очевидны. Наверное, я стала более сентиментальной, еще более восторженной, хотя куда уж «более»!

Passion.ru: В бьюти-рутине за последние месяцы что-то поменялось? Спортом по-прежнему занимаетесь в любое свободное время?

Лиза Арзамасова: Неееет! Лучший спорт для меня сейчас — это маникюр! (смеется) На большее я не способна.