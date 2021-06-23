Лиза Арзамасова: «С наступлением беременности я стала более сентиментальной»
Passion.ru: Лиза, вы создаете впечатление очень занятой девушки. Скажите, как вы все успеваете? Изменился ли ваш образ жизни после того, как вы узнали, что в положении?
Лиза Арзамасова: Я успеваю ровно столько, сколько успеваю, «не прыгаю через голову». Живу в привычном режиме почти с детства. Но сейчас, конечно, стараюсь жить в более размеренном темпе. И мне нравится эта размеренность. Хотелось бы и на будущее ее сохранить и не заниматься все время работой.
Passion.ru: Как изменилось ваше восприятие себя с наступлением беременности? А что насчет характера? Многие отмечают, что становятся мягче, спокойнее…
Лиза Арзамасова: Я не знаю. Мне кажется, что внутренне я не изменилась. Все внешние изменения более чем очевидны. Наверное, я стала более сентиментальной, еще более восторженной, хотя куда уж «более»!
Passion.ru: В бьюти-рутине за последние месяцы что-то поменялось? Спортом по-прежнему занимаетесь в любое свободное время?
Лиза Арзамасова: Неееет! Лучший спорт для меня сейчас — это маникюр! (смеется) На большее я не способна.
Фото: Личный архив актрисы
Passion.ru: В юности вы сыграли строгую Галину Сергеевну, этот проект далеко позади, но повлияла ли эта работа на становление вашей личности?
Лиза Арзамасова: Думаю, что в детстве и в подростковом возрасте все влияет на развитие и становление личности. Не знаю, повлияла ли именно эта работа на меня, но работа в целом точно была важным элементом моего взросления. Я рада, что меня научили трудиться с раннего возраста. Для меня не проблема — ни 12-тичасовой рабочий день, ни какие-то бытовые неудобства, ни ранние подъемы. Я дисциплинированна и терпелива. А это неплохие навыки.
Passion.ru: Вас не злит, что вас постоянно спрашивают про Галину Сергеевну, хотя у вас за плечами уже большое количество ярких работ?
Лиза Арзамасова: Нет, не злит, конечно. Это часть моего детства. И очень добрый период жизни, наполненный интересными событиями. Тем более что спустя время пришло понимание того, что в материале мы поучаствовали в хорошем — семейном и местами очень остроумном. Так что ассоциации с персонажем у меня самые родственные и приятные.
Passion.ru: В какой роли вы хотели бы себя попробовать?
Лиза Арзамасова: Да как тут загадаешь? Надеюсь, что однажды мне доведется сыграть роль, которая поможет мне раскрыться и удивить зрителя. А что это за роль — фантазировать бесполезно. Пусть будет мне неожиданным и чудесным подарком когда-нибудь, моей удачей.
Passion.ru: Не было ли у вас желания бросить актерство и стать продюсером, тем более что вы учились этой профессии?
Лиза Арзамасова: Я ничего не загадываю и не планирую. Возможно, так и будет однажды. Сейчас потихоньку снимаюсь, играю в театре и как продюсер и автор сделала два спектакля. Все идет своим чередом.
Фото: Личный архив актрисы
Passion.ru: Вы активно занимаетесь благотворительностью и являетесь попечителем фонда «Старость в радость». Почему выбрали это направление, ведь, как говорят люди, которые глубоко в этой теме, гораздо чаще люди предпочитают помогать котикам и детям?
Лиза Арзамасова: Я не раз отвечала на этот вопрос: именно потому, что одинокие старики кажутся мне самыми незащищенными людьми на земле. Никто не верит в их «завтра», некому позаботиться об их здоровье и досуге. Принято говорить, что дети — наше будущее. А пожилые люди тоже хотят этого будущего, имеют право на достойную старость, на поддержку и на то, чтобы прожить в уюте и заботе, сколько им еще отведено: пусть год-два — сколько кому отведено — но достойно.
Passion.ru: Как ваши коллеги относятся к этой сфере вашей жизни? Удалось кого-то привлечь к помощи пожилым людям?
Лиза Арзамасова: Я понимаю, что не всем близка тема старости и одиночества. Об этом в молодые годы не принято задумываться. Кажется, что все это очень далеко, что все мы будем вечно молоды и счастливы. Поэтому и сталкиваться лицом к лицу со старостью, немощью и одиночеством не все хотят. Но я очень благодарна тем своим друзьям и коллегам, которые все-таки находят в себе силы и едут с нами в дома престарелых для того, чтобы дать концерты, порадовать наших стариков подарками и теплым общением.
Фото: Личный архив актрисы
Passion.ru: Изменилось ли что-то в домах престарелых за те годы, что вы ездите в них с благотворительными программами?
Лиза Арзамасова: Конечно, изменилось. Мы видим, как меняется быт к лучшему во многих домах, какими они становятся открытыми для гостей и волонтеров, как по-новому работают культорги и нянечки, которые проходят обучение в фонде. Меняется атмосфера. Армия волонтеров растет, количество поездок в дома растет. То есть у пожилых людей стало больше общения, что очень важно для них.
К сожалению, с началом пандемии почти все дома ушли на карантин. Приехать в гости стало невозможным, но сотрудники и волонтеры фонда быстро наладили онлайн-связь с домами, и мы проводили большие концерты на Новый год и 9 Мая именно онлайн, делали замечательный творческий конкурс между домами. Надеюсь, когда вирус отступит, и мы снова поедем в гости к нашим старикам, онлайн-связь тоже останется для того, чтобы как можно больше людей могли участвовать в этом общении. Самое горькое, что есть в старости — это одиночество, вот поэтому мы так благодарны всем тем людям, которые не жалеют своего времени, чтобы уделить внимание нашим подопечным: пишут им письма, поздравляют их с праздниками и днями рождения.
Фото: Личный архив актрисы
Passion.ru: Как непростой 2020-й год повлиял на деятельность фонда?
Лиза Арзамасова: 2020-й показал, что даже во время изоляции можно найти способы помощи и коммуникации благодаря современным средствам связи. И еще показал, как много у нас неравнодушных людей, которые готовы помогать в сложный период совершенно чужим людям.
Passion.ru: А каким был 2020-й лично для вас? Появились ли какие-то новые интересы?
Лиза Арзамасова: У меня появился главный интерес: как можно больше и чаще бывать дома (улыбается).
Passion.ru: Вы очень уверенная в себе девушка, вам нравится, как вы выглядите в кадре? Как вообще относитесь к собственной внешности? Есть ли у вас какие-то комплексы по этому поводу?
Лиза Арзамасова: Не знаю, как я выгляжу со стороны, но отношусь я к себе достаточно иронично. Мне кажется, что слишком серьезное отношение к себе — травматично для актерской профессии. Уверена в себе? Да. Но это не профессиональное, а жизненное, выращенное родителями и их любовью. Ну а «в кадре» — это же не жизнь, а работа, так что все комплексы и переживания — туда. Там можно и понервничать, и вечно комплексовать. Такая работа! (смеется).
Passion.ru: Как вы относитесь к экспериментам со внешностью? Никогда не хотелось кардинально изменить имидж? На какие перемены готовы ради участия в проекте?
Лиза Арзамасова: Я не пробовала экспериментировать. В театре — грим, костюм, парики — они сильно меняют. А в кино пока не было ролей, для которых нужны были кардинальные изменения внешности. Для «той самой роли мечты» можно и поменяться, но, думаю, что ее в моей взрослой жизни еще не было.
Фото: Личный архив актрисы
Passion.ru: Что всегда есть в косметичке Лизы Арзамасовой?
Лиза Арзамасова: Если я не забываю взять саму косметичку, то в ней чаще всего бывают тушь для ресниц и карандаш для губ.
Passion.ru: Если посмотреть ваши старые интервью, можно отметить, что вы всегда очень сдержанно комментировали свою личную жизнь. Как относитесь к той шумихе, которая возникла после того, как вы объявили, что вышли замуж за Илью Авербуха?
Лиза Арзамасова: Это такой странный момент. Если почитать комментарии под такими публикациями — о личной жизни актеров — все чаще люди пишут: «Зачем нам эта информация»? То есть даже уже и сами читатели порталов устали и раздражены тем, что в СМИ только две темы: политика и «свадьбы, разводы, похороны». А это же самый легкий путь. Надеюсь, что однажды кто-то смелый и профессиональный начнет менять этот вектор подачи информации. В жизни много других действительно очень важных тем.
Passion.ru: В целом вы производите впечатление довольно закрытого человека. Это так?
Лиза Арзамасова: Это так.
Passion.ru: Какими тремя словами вы могли бы охарактеризовать себя?
Лиза Арзамасова: Елизавета Николаевна Арзамасова (смеется).
Фото: Личный архив актрисы
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