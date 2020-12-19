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Дети и карьера: как совместить то и другое, не навредив себе и близким

Единой формулы счастья не существует — каждому свое. Но если на данный момент вы ломаете голову над вопросом — дети или карьера, попробуйте осознать, что для баланса большинству людей нужно и то и другое. А значит, следует выбирать не что делать (детей или карьеру), а когда рожать детей, и когда строить карьеру. И тут никто кроме вас не в силах устанавливать сроки и характер исполнения — это индивидуальная работа с базовыми ценностями, личностными навыками и актуальными потребностями. Какие еще вопросы нужно себе задать, задумавшись на тему, разбирались с нашим экспертом.

Айна Громова

врач-психотерапевт, психиатр, автор блога @doctor_ayna

Откуда ноги растут

Дилемма дети или карьера возникает у человека, когда он с детства приучен мыслить дихотомично, то есть в черно-белых цветах. Здесь диапазон выбора решений ущербно мал: либо «да», либо «нет», все или ничего, сейчас или никогда, так или никак. Отсюда и образ действий в жизни: либо ты хорошая мать, либо успешный профессионал. Когда априори нет варианта гармоничного развития, ты всегда будешь выбирать что-то одно, лишая себя другого. И всегда ущемленная сфера отзовется в душе дискомфортом и фрустрацией. Потому что для счастья, как правило, важно быть реализованным в разных областях. И свои приоритеты нужно научиться выстраивать с расчетом получить и то и другое, а не одно взамен другого.

Выйти из когнитивного диссонанса

Если именно сейчас вы стоите на распутье, выбирая между детьми и карьерой, при этом вам отчаянно хочется и того, и другого — значит у вас когнитивный диссонанс. Когниции — наши мысли, диссонанс — разлад, разность: это когда я одновременно хочу и на беговой дорожке бежать, и гамбургер есть; здесь и сейчас — расти по карьерной лестнице и ребенка рожать. Тут важно не скатиться в описанный уже дихотомический стиль принятия решений, а найти грамотное сочетание. Безусловно, выбирать придется, но не одно или другое, а что сначала, а что потом. И это вопрос стратегический.

Здесь нужно себя спросить: хочу ли я в принципе когда-нибудь иметь ребенка? Мне это нужно? Если да — действуйте, не сожалея об «упущенных» месяцах беременности и послеродового периода, когда вы не сможете находиться на привычном уровне социальной активности. Помните, если вы хотите и насладиться материнством, и сохранить карьерные позиции, в ваших силах выстроить свой декрет таким образом, чтобы «выпасть из обоймы» лишь на полгода-год. А это некритично для потери профессиональных навыков. И по мере роста и взросления ребенка можно постепенно включаться в рабочие процессы (работать из дома, общаться по телефону с коллегами, быть в курсе трендов своей специальности), пытаться организовать жизнь и дело так, чтобы успевать везде.

Не тратьте нервную систему на поддержание конфликта «или-или», определите приоритет с точки зрения стратегической выгоды (перспективы). Это должен быть осознанный выбор с учетом двух важнейших факторов: времени и личности.

Фото: Pexels.com

Не сбрасывайте со счетов фактор времени

Время играет ключевую роль в нашем вопросе. Это принципиально для деторождения и не менее значимо для профессиональной реализации. С медицинской точки зрения идеальный возраст для родов — 23 года. Время, когда мы только делаем первые шаги в профессии и еще не обладаем достаточной материальной базой и личностной зрелостью — тут физиология вступает в конфликт с психологией. Но и откладывать материнство в очень долгий ящик тоже рискованно. Бывает, что, осознав свою готовность родить ребенка, женщина сталкивается с проблемами в репродуктивной сфере.

Время диктует правила и в карьерных достижениях. Начиная работать в статусе молодого специалиста, мы получаем ряд негласных преференций — к примеру, более толерантное отношение к ошибкам и просчетам молодости, поскольку есть понимание, что с опытом человек научится действовать более грамотно. Но если ошибки совершает женщина 40+, отсидевшая несколько декретов, взрастившая детей, но вооруженная минимальными практическими навыками, лояльности уже нет. И карьеру в условиях ограниченного времени построить весьма трудно. Так что учитывать фактор времени и правильно его оценивать необходимо. Правда, для этого человек должен обладать набором компетенций, относящихся не к профессии, а к личностному развитию.

Фото: Pexels.com

Прокачайте фактор личности

«Что мне нужно и что мне делать?» — на эти вопросы сможет ответить только человек определенной степени зрелости. Нужно обладать функционалом зрелой личности: навыками эмоциональной регуляции, мыслить здраво без искажений, иметь здоровую самооценку, решать свои проблемы как задачи и осознавать свою ответственность за все, что с тобой происходит. Когда этот функционал зрелой личности есть, человек в состоянии определить, что для него лучше, и понять, как достичь золотой середины, не ущемляя ни одну из сфер своего развития.

Здесь очень важно понимать один принципиальный нюанс. Современные массмедиа пестрят рекомендациями: просто будь собой! А как это — быть собой, если ты себя не знаешь, не понимаешь, не развиваешь, а просто плывешь по течению? Чтобы быть собой, надо начать самому что-то для себя делать — только с ответственным действием придет ощущение себя, осознание своих желаний и понимание своих ценностей. Вот вопросы, которые следует себе адресовать, чтобы нащупать правильный вектор действия:

  • Как сделать себя более стрессоустойчивым?

  • Как меньше расходовать и более эффективно восстанавливать свои ресурсы? Ведь когда их много, вы можете их инвестировать во все сферы, а не выбирать что-то одно.

  • Как сформировать здоровую самооценку, чтобы не травмироваться в период построения карьеры от вопросов: «А что ты еще не родила?». А во время декрета — когда же ты выйдешь на работу?

  • Как научиться расставлять приоритеты?

  • Как развить внутренний ресурс: те навыки, что позволяют человеку жить осознанно и, находясь в социуме, сохранять автономность, а значит и свободу?

Фото: Pexels.com

Дети и карьера: совместить, а не исключить

Конечно, существуют убежденные чайлдфри, для кого проблема выбора уже решена не в пользу детей. Но большинство все же остается на позициях традиционных ценностей. И вот тут важно не передергивать, заставляя женщину принять как главную ценность только семью. Нет. Реализоваться в других социальных ролях также необходимо для жизненного баланса. Поэтому нужно сочетать. К примеру, несколько лет (3-5) рабочей практики после учебного заведения дадут базовые навыки и статус в профессии, и тогда можно рожать первого ребенка. После декрета выйти на работу и совершить карьерный рывок: получить специализацию, усовершенствовать компетенции, повысить квалификацию — и только после этого шагать в новый декрет. Это будет более лояльная позиция, в которой получится сочетать все ценности. Дети и карьера — это не выбор одного или другого, а разумное сочетание при осознанном подходе к жизни.

Фото: Pexels.com

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