Дети и карьера: как совместить то и другое, не навредив себе и близким

Откуда ноги растут

Дилемма дети или карьера возникает у человека, когда он с детства приучен мыслить дихотомично, то есть в черно-белых цветах. Здесь диапазон выбора решений ущербно мал: либо «да», либо «нет», все или ничего, сейчас или никогда, так или никак. Отсюда и образ действий в жизни: либо ты хорошая мать, либо успешный профессионал. Когда априори нет варианта гармоничного развития, ты всегда будешь выбирать что-то одно, лишая себя другого. И всегда ущемленная сфера отзовется в душе дискомфортом и фрустрацией. Потому что для счастья, как правило, важно быть реализованным в разных областях. И свои приоритеты нужно научиться выстраивать с расчетом получить и то и другое, а не одно взамен другого.

Выйти из когнитивного диссонанса

Если именно сейчас вы стоите на распутье, выбирая между детьми и карьерой, при этом вам отчаянно хочется и того, и другого — значит у вас когнитивный диссонанс. Когниции — наши мысли, диссонанс — разлад, разность: это когда я одновременно хочу и на беговой дорожке бежать, и гамбургер есть; здесь и сейчас — расти по карьерной лестнице и ребенка рожать. Тут важно не скатиться в описанный уже дихотомический стиль принятия решений, а найти грамотное сочетание. Безусловно, выбирать придется, но не одно или другое, а что сначала, а что потом. И это вопрос стратегический.

Здесь нужно себя спросить: хочу ли я в принципе когда-нибудь иметь ребенка? Мне это нужно? Если да — действуйте, не сожалея об «упущенных» месяцах беременности и послеродового периода, когда вы не сможете находиться на привычном уровне социальной активности. Помните, если вы хотите и насладиться материнством, и сохранить карьерные позиции, в ваших силах выстроить свой декрет таким образом, чтобы «выпасть из обоймы» лишь на полгода-год. А это некритично для потери профессиональных навыков. И по мере роста и взросления ребенка можно постепенно включаться в рабочие процессы (работать из дома, общаться по телефону с коллегами, быть в курсе трендов своей специальности), пытаться организовать жизнь и дело так, чтобы успевать везде.

Не тратьте нервную систему на поддержание конфликта «или-или», определите приоритет с точки зрения стратегической выгоды (перспективы). Это должен быть осознанный выбор с учетом двух важнейших факторов: времени и личности.