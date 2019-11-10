7 простых способов заняться благотворительностью, не спустив на это все свои сбережения

Наведаться в дома престарелых

Забывать о старых людях тоже не стоит. И если рядом с вами есть дом престарелых, то вы можете наведаться туда и уделить внимание одиноким пожилым людям. Даже если вы просто составите им компанию в шахматы или шашки, почитаете вслух какую-нибудь интересную книгу, поможете справиться с простыми бытовыми вопросами или просто выслушаете, потому как многим из них нужно просто выговориться, то то уже будет с вашей стороны неплохой вклад в благотворительность.

Взять шефство над детским домом или интернатом

Даже если вы никогда подобным не занимались, но хотите попробовать, вы можете обратиться в ближайший детский дом или интернат и уточнить, чем можете быть им полезны. Ведь помимо материальной помощи, зачастую воспитанникам не хватает тепла и каких-то обычных радостей. Поэтому можете попробовать реализовать свои творческие таланты, поиграть с ними или научить чему-нибудь хорошему (провести уроки рисования, научить обращаться с иголкой и ножницами или спицами, устроить литературные чтения – все то, к чему у вас самих лежит душа). Или, возможно, им потребуется помощь в сопровождении детей куда-либо, перевозке вещей и так далее.

Стать донором крови

Помочь оказавшимся в беде можно еще и другим способом, например, став донором крови. И хотя данная процедура весьма проста, однако некоторые люди до сих пор боятся идти сдавать кровь, считая, что для них это будет связано с определенными рисками. На самом же деле, если у вас нет каких-либо противопоказаний, то данная процедура не займет много времени и на самом деле сможет кому-то спасти жизнь (в прямом смысле этого слова). Просто заранее позвоните в пункт забора крови и узнайте, что необходимо для того, чтобы стать донором.

Накормить нуждающихся

Если вы хотите еще каким-то образом стать полезны тем, кто оказался в сложной ситуации, то вы можете поучаствовать в раздаче (или даже приготовлении) еды для людей без определенного места жительства. Можете найти волонтеров, которые регулярно участвуют в подобных акциях или обратиться напрямую в благотворительные организации и церковные общины, которые также стараются накормить всех тех, кто остался без крова, без денег, без семьи и здоровья. Чтобы стать участником данного действия, не обязательно вступать в ряды той или иной организации, главное узнать, на какую ближайшую дату запланирована раздача еды и явиться чуть раньше, чтобы предложить свою посильную помощь (а заодно обменяться контактами, чтобы вас могли заранее оповещать о предстоящей акции и привлекать к самому процессу).