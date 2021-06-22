Беременная Горбань, элегантная Федункив и другие звезды на премьере «Проклятого чиновника»

Обе будущие мамы мило беседовали, мерились размером живота и вдвоем позировали перед камерами.

Лиза, исполнившая в комедии одну из главных ролей, для выхода в свет выбрала платье с воланами, с определенных ракурсов удачно маскирующее ее округлившуюся фигуру. Сверху звезда «Папиных дочек» накинула длинную безрукавку, а из обуви выбрала яркие ботинки с высоким голенищем и на шнуровке.

Мария Горбань для премьерного вечера выбрала облегающее платье светло-голубого оттенка, широкий ободок в тон наряда и белые босоножки на устойчивом каблуке.