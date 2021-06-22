Беременная Горбань, элегантная Федункив и другие звезды на премьере «Проклятого чиновника»
Перед показом на красной дорожке фотографам позировали Лиза Арзамасова, Мария Горбань, Марина Федункив, Вячеслав Манучаров, Лиза Моряк, Ольга Волкова, Роман Маякин, Михаил Богдасаров и другие знаменитости.
Мария Горбань, которая вскоре станет мамой во второй раз, пришла на премьеру в компании супруга Кирилла Зоткина.
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Фото: Пресс-служба
Лиза Арзамасова пожаловала в кинотеатр без мужа Ильи Авербуха.
Обе будущие мамы мило беседовали, мерились размером живота и вдвоем позировали перед камерами.
Лиза, исполнившая в комедии одну из главных ролей, для выхода в свет выбрала платье с воланами, с определенных ракурсов удачно маскирующее ее округлившуюся фигуру. Сверху звезда «Папиных дочек» накинула длинную безрукавку, а из обуви выбрала яркие ботинки с высоким голенищем и на шнуровке.
Мария Горбань для премьерного вечера выбрала облегающее платье светло-голубого оттенка, широкий ободок в тон наряда и белые босоножки на устойчивом каблуке.
Фото: Пресс-служба
Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив приехала в кинотеатр в элегантном длинном платье.
Фото: Пресс-служба
Елизавета Моряк появилась на публике в оригинальном черном платье с кружевным фартуком и воротничком.
Фото: Пресс-служба
Ирина Йовович позировала перед камерами в коротком платье с пышной юбкой с нежно-голубым принтом. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру модели и телеведущей.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Проклятый чиновник» рассказывает об обычном мужике из народа Федоре, который без посторонней помощи стал заместителем мэра небольшого городка. Но со временем он профессионально деформировался: стал свысока смотреть на простых людей, лебезить перед начальниками. Но однажды на приеме его проклинает старушка, и с этих пор Федор не может брать взятки. С этого момента начинаются его приключения со стараниями избавиться от «недуга».
В широкий прокат фильм братьев Андреасян выйдет 24 июня.
Фото и видео: пресс-служба, iVideos
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