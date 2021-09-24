Алиса Мон: «Я не теряю надежды на то, что нормальные мужчины еще не перевелись»Эксклюзивное интервью певицы для Passion.ru.
Passion.ru: Алиса, вы столько лет на сцене, но в одном из интервью признались, что после 10 класса сначала поступили в политех на специалиста по железобетонным конструкциям. Чем был обусловлен выбор столь необычной профессии?
Алиса Мон: Вы знаете, на тот момент эта профессия была достаточно престижной. И мне, конечно же, хотелось угодить родителям — они у меня оба железнодорожники. Мама — вообще специалист высочайшего уровня, ей днями и ночами звонили с просьбой выручить, даже когда она на пенсию вышла. Я же не технарь абсолютно, чистейшей воды гуманитарий, поэтому, конечно, поступление в политех было стратегической ошибкой моей молодости, назовем это так.
К счастью, ситуация сама собой вырулила в нужном направлении. Я быстро поняла, что железобетонные конструкции — не мое. Кроме того, меня нашли ребята последнего курса горного факультета и взяли в свой ансамбль под названием «Фидис». Мы с ними начали постоянно выступать на танцах, я прогуливала занятия ради репетиций. Результат не заставил себя долго ждать: к сессии я была не готова и даже сдавать ее не стала. Стало ясно, что надо скорее делать ноги из университета и решить уже, что делать дальше, потому что так не годится.
Passion.ru: А почему вы сразу не решили связать себя с музыкой? Вы ведь с детства были очень артистичны и музыкальны.
Алиса Мон: Я, с одной стороны, шла наперекор своей судьбе, а с другой — музыка всегда была рядом. Да, после того как я бросила университет, полгода проработала лаборанткой по физике в родной школе, но буквально на расстоянии вытянутой руки всегда было что-то связанное с музыкой. Постоянно были какие-то знаки, но я на тот момент была еще молодая и зеленая, чтобы понять их правильно. И в конечном итоге я все равно оказалась в музыкальном училище, правда поступила уже не в Иркутске, а в Новосибирске.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Вы выбрали более крупный город…
Алиса Мон: Так получилось. Я просто поехала вслед за подружками, которые сделали это раньше меня. Когда они вернулись домой на каникулы и увидели, что я работаю лаборанткой, хоть и по физике, мне стало жутко стыдно, что они учатся, а я — нет. Наверное, ничего в этой жизни не бывает случайно.
Passion.ru: В 90-е годы ваша песня «Алмаз» гремела абсолютно по всей стране. Расскажите немного о том времени. Как удалось попасть в ротацию, когда правил игры в музыкальном бизнесе особо не было?
Алиса Мон: Начнем с того, что за 10 лет до «Алмаза» из всех магнитофонов звучал «Подорожник». Потом настали такие тяжелые времена, что мне пришлось уехать на родину. А когда я вернулась, нужно было постараться, чтобы «Алмаз» стал хитом. Это не было просто. Мы вложили в раскрутку этой песни довольно большое количество денег, подключили связи. Если бы этого всего не было, ничего бы не случилось, потому что на радио «Алмаз» категорически не брали в ротацию, а студии, которые на тот момент выпускали альбомы, говорили, что реанимация артиста после десятилетнего затишья — это вообще невозможно. В общем, меня «пинали» кругом, и если бы не деньги, которые мой друг вложил в меня, ничего бы не вышло. Это правда.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: У вас был тогда продюсер?
Алиса Мон: Тогда было другое время, но да, рядом со мной был продюсер. Его звали Андрей. Он просто взял деньги у моего друга и гордо назвал себя моим продюсером. Этот же Андрей потом сыграл роковую роль в том, чтобы моя карьера вновь заглохла.
Но тем не менее «Алмаз» выстрелил, и реанимация меня как артиста состоялась. Я горда, что мы тогда пошли против всех канонов и шишек шоу-бизнеса, которые пророчили нам провал, и смогли добиться успеха. И еще какого! И на сегодняшний день я исполнительница и поколения 80-х, и поколения 90-х, да и нынешняя молодежь любит эту песню — я это неоднократно замечала. И мне от этого очень радостно.
Passion.ru: Принято считать, что мир искусства и шоу-бизнеса — это общество заклятых друзей, здесь легче обзавестись врагами, чем найти друзей. Вы с этим согласны?
Алиса Мон: Да! Подписываюсь под каждым словом!
Passion.ru: А вы сталкивались с закулисными играми на протяжении своей карьеры?
Алиса Мон: Конечно, сталкивалась! И не один раз! Только я об этом не люблю рассказывать.
Passion.ru: А с назойливыми поклонниками как дела обстояли?
Алиса Мон: Слава богу, назойливых не было! Да и вообще, мне кажется, огромного количества поклонников у меня никогда не было. Это мое субъективное ощущение. Но те, что были — все адекватные. Кстати, на сегодняшний день у меня четыре фан-клуба, которые общаются со мной в Instagram. И возникли они после проекта «Суперстар! Возвращение».
Фото: архив телеканала «НТВ»
Passion.ru: Кстати, о «Суперстар! Возвращение». Вы в нем громко заявили о себе. Как вы попали в проект и почему решили принять участие в нем?
Алиса Мон: Мне очень понравились условия, которые нас ждали в проекте. Там же нереальная сцена, свет, постановка номеров — все такое красивое! Как можно было отказаться?
Однако когда меня приглашали в первый созыв «Суперстар», в котором Алена Апина участвовала, я же отказалась!
Passion.ru: А почему?
Алиса Мон: Мне в руки попал сценарий. Не знаю, как так получилось, но я его прочитала, и мне почему-то не понравился судейский состав. Мне показалось, что начинающие артисты не имеют права меня судить. (Смеется). Я подумала, почему, как девчонка, должна стоять перед ними и ждать их вердикта. Видимо, что-то сработало. Не могу объяснить! Ведь у меня совершенно нет гордыни. Я в этом смысле очень уравновешенный человек. Могу все понять и даже оправдать. Кстати, потом выяснилось, что еще два мальчика отказались тогда от участия — не только я. А в этот раз я даже не думала! И ни разу об этом не пожалела. Да и как можно было пожалеть? Когда все получилось так красиво!
Passion.ru: В новом проекте «Шоумаскгоон» совершенно иные правила игры: вам надо не только презентовать свои номера коллегам, но и оценивать их творчество. Трудно было выступать в роли судьи?
Алиса Мон: Даже не представляете, насколько это трудно! Это невозможно передать словами. В какой-то момент мы так сплотились, что, кажется, скоро уже начнем судить не вокальные данные, не номер, а то, кто как к кому относится по-человечески.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Какая из ролей вам далась проще: быть участницей проекта или тем, кто выставляет оценки?
Алиса Мон: Мне участницей быть гораздо проще, чем судьей. Но еще сложнее одновременно участвовать в проекте и оценивать его. Лучше все же выбрать только одну из ролей — не все сразу, потому что делать и то и другое параллельно невероятно сложно. На этом проекте мы очень сдружились, поэтому, когда дело доходит до выставления оценок, грустно и дискомфортно становится не только мне, но и всем остальным участникам.
Passion.ru: В «Шоумаскгоон» вы сами себе выбирали репертуар?
Алиса Мон: По большей части выбирало руководство. Так же было и на «Суперстар! Возвращение». Мы, конечно, предлагали что-то свое, если продюсерам нравилось, они утверждали, но финальное слово всегда было за ними.
Passion.ru: Вы опытный артист, скажите, испытываете страх перед выходом на сцену?
Алиса Мон: Конечно! Но стоит понимать, что страхи бывают разные. Если ты знаешь, что сцена скользкая, а ты на каблуках, тебе не по себе. Если предстоит сделать хореографически трудный номер, тебе сложно настроиться, чтобы выйти и отработать его идеально, а если где-то ошибешься, чтобы никто не заметил. Еще вариант: ты участвуешь в конкурсе, в жюри которого сидит суперпрофессионал, который для тебя всю жизнь был авторитетом. От этого тоже возникает страх. Хотя правильнее сказать не страх, а волнение. Страх парализует, а волнение уходит, как только ты начинаешь работать. И так у всех артистов, поверьте мне.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Вы великолепно выглядите, сложно поверить, что недавно вам исполнилось 57 лет. Как вы относитесь к возрасту? И как поддерживаете такую шикарную физическую форму?
Алиса Мон: Честно говоря, лучше бы этого возраста не было! (Смеется). А раз уж он есть, его надо принять. Это нормально, что мы все становимся взрослее. Но при этом лучше все же не безбашенно относиться к ситуации, когда тебе уже за 50. За здоровьем надо следить, чаще гулять, питаться хорошими продуктами.
Самое смешное, что вы хвалите мою фигуру, а я никогда не была фанаткой фитнеса. При этом абонемент у меня всегда был, я просто никогда по нему в зал не ходила. И тут вдруг этой весной обнаружила, что скоро истечет срок действия очередного такого пропуска в мир фитнеса. И я решила, что надо хотя бы пару раз посетить клуб — поплавать и на людей посмотреть, чтобы не совсем обидно было.
Плавала я тогда не очень хорошо технически, будто мусор в бассейне разгребала, но мне понравилось. Месяц я так ходила и все любовалась пловцами, которые делают это профессионально. Это так красиво! Так ритмично! Так здорово! И все это время думала, хоть бы кто-нибудь со мной познакомился и подсказал, как эту науку освоить. И вот в один из таких заплывов я оказалась на дорожке с симпатичной женщиной и сделала комплимент ее технике. А она оказалась тренером и показала мне пару трюков. Теперь я тоже плаваю красиво. И приходится ходить!
Passion.ru: Ваши жизненные ценности как-то изменились за последние годы? Стали что-то ценить больше, чем раньше?
Алиса Мон: Я, если вы заметили, нечастый гость на светских тусовках, потому что с годами стала ценить здоровье. Здесь и думать над ответом долго не надо. Еще начала ценить жизнь и свою профессию. Раньше как-то бесшабашнее к этому относилась. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем сентиментальнее.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Во всем мире сейчас тренд на инклюзивность, непохожесть и феминизм. Как вы относитесь к этому? Себя феминисткой считаете?
Алиса Мон: Я оптимистка — это точно! Что же касается феминистки… Если мне надо ее сыграть, я это сделаю так, что все поверят. А если по-честному, думаю, по всем признакам я феминистка. Я столько лет живу одна. Уже больше 20 лет не замужем. Однако если возникает на моем пути какой-то потенциально подходящий мужчина, я не буду перед ним свою независимость демонстрировать, а включу все рычаги женственности, которые еще остались. (Смеется). Я сейчас говорю о своем внутреннем ощущении, со стороны кому-то может казаться по-другому.
Passion.ru: Благодаря движению MeToo в России, да и во всем мире, вскрылась чудовищная проблема насилия в семье. Вы не понаслышке с ним знакомы. Где нашли силы, чтобы вырваться из подобной ситуации? Может, для кого-то ваш опыт будет полезным.
Алиса Мон: Если человек находит в себе силы, чтобы терпеть побои, то уж чтобы вырваться из этой ситуации, он их точно отыщет! Терять в такой ситуации уже нечего, кроме жизни. Женщины уходят в первую очередь тогда, когда понимают, что их жизнь и жизнь их детей больше не в безопасности. Осознание этого всегда помогает найти в себе силы.
Passion.ru: Как думаете, отразился столь негативный опыт брака на вашем отношении к мужчинам в целом? Какую роль в вашей жизни они играют сейчас?
Алиса Мон: Я не теряю надежды на то, что нормальные мужики еще не перевелись. Мне очень хочется в это верить, а уж достанется ли мне в этой жизни настоящий мужчина или нет, другой вопрос. Но мне меньше всего об этом хочется думать и мечтать. Если он должен появиться на моем пути, это обязательно произойдет. Проводить свою жизнь в ожидании кого-то, как и вешаться на каждого встречного — уж точно не мое. И горевать по этому поводу я не собираюсь. Ни один мужчина этого не стоит, даже самый прекрасный на свете.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Но в вашей жизни всегда есть как минимум один мужчина — ваш сын. Он вас поддерживает?
Алиса Мон: Да! Очень! Причем чем старше становится, тем больше поддерживает. Это правда. Со взрослыми детьми приятно иметь дело.
Passion.ru: Вы как-то сказали, что ваша жизнь состоит из взлетов и падений. Оборачиваясь назад, как думаете, каких полос было больше: светлых или темных?
Алиса Мон: Я сейчас скажу с позиции неисправимого оптимиста: мой стакан всегда наполовину полон, и белых полос в жизни, конечно же, было и есть намного больше, чем темных. Все всегда зависит от нашего восприятия, а не от того, сколько этих полос было в действительности. Я думаю, даже плохие ситуации нам для чего-то были нужны, без них мы бы меньше ценили положительные мгновения. Одно без другого существовать не может.
Passion.ru: Вы сейчас счастливый человек?
Алиса Мон: Я выбрала быть счастливой. Конечно, и у меня бывают моменты слабости, когда наваливается невероятная усталость и посещают грустные мысли. И это тоже нормально. Мы все живые люди и можем упасть духом, впасть в легкую хандру, главное — не оставаться в этом состоянии надолго.
Passion.ru: Если бы была возможность охарактеризовать себя всего тремя словами, то это были бы...?
Алиса Мон: Смешная — когда смотрю на себя со стороны, это первая ассоциация, которая у меня возникает. Наверное, смешная девчонка — это про меня. И веселая. Это же так круто, когда удается остаться озорным хулиганом и уметь смеяться над собой — это у меня от папы, он никогда не унывал и не падал духом. Да и от мамы тоже. Она мой главный человек! Я всегда смотрела на нее и думала: «Мне до тебя вообще не дотянуться, как до Звезды! Такая в тебе порода и мудрость! Сила и женственность! Я этому до сих пор только учусь!»
Фото: личный архив певицы, архив телеканала НТВ