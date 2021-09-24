Алиса Мон: «Я не теряю надежды на то, что нормальные мужчины еще не перевелись»

Passion.ru: Алиса, вы столько лет на сцене, но в одном из интервью признались, что после 10 класса сначала поступили в политех на специалиста по железобетонным конструкциям. Чем был обусловлен выбор столь необычной профессии?

Алиса Мон: Вы знаете, на тот момент эта профессия была достаточно престижной. И мне, конечно же, хотелось угодить родителям — они у меня оба железнодорожники. Мама — вообще специалист высочайшего уровня, ей днями и ночами звонили с просьбой выручить, даже когда она на пенсию вышла. Я же не технарь абсолютно, чистейшей воды гуманитарий, поэтому, конечно, поступление в политех было стратегической ошибкой моей молодости, назовем это так.

К счастью, ситуация сама собой вырулила в нужном направлении. Я быстро поняла, что железобетонные конструкции — не мое. Кроме того, меня нашли ребята последнего курса горного факультета и взяли в свой ансамбль под названием «Фидис». Мы с ними начали постоянно выступать на танцах, я прогуливала занятия ради репетиций. Результат не заставил себя долго ждать: к сессии я была не готова и даже сдавать ее не стала. Стало ясно, что надо скорее делать ноги из университета и решить уже, что делать дальше, потому что так не годится.

Passion.ru: А почему вы сразу не решили связать себя с музыкой? Вы ведь с детства были очень артистичны и музыкальны.

Алиса Мон: Я, с одной стороны, шла наперекор своей судьбе, а с другой — музыка всегда была рядом. Да, после того как я бросила университет, полгода проработала лаборанткой по физике в родной школе, но буквально на расстоянии вытянутой руки всегда было что-то связанное с музыкой. Постоянно были какие-то знаки, но я на тот момент была еще молодая и зеленая, чтобы понять их правильно. И в конечном итоге я все равно оказалась в музыкальном училище, правда поступила уже не в Иркутске, а в Новосибирске.