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Алиса Мон: «Я не теряю надежды на то, что нормальные мужчины еще не перевелись»

Эксклюзивное интервью певицы для Passion.ru.
25 сентября на телеканале «НТВ» начинается новый музыкальный проект «Шоумаскгоон». Его героями станут звезды, которые уже не раз доказали, что они достойны быть лучшими. Одна из участниц шоу — обворожительная исполнительница хита 90-х «Алмаз» Алиса Мон — рассказала Passion.ru, каким был шоу-бизнес в эпоху перемен, и о том, как ей удается оставаться оптимисткой, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться.
Алиса Мон: «Я не теряю надежды на то, что нормальные мужчины еще не перевелись»

Passion.ru: Алиса, вы столько лет на сцене, но в одном из интервью признались, что после 10 класса сначала поступили в политех на специалиста по железобетонным конструкциям. Чем был обусловлен выбор столь необычной профессии?

Алиса Мон: Вы знаете, на тот момент эта профессия была достаточно престижной. И мне, конечно же, хотелось угодить родителям — они у меня оба железнодорожники. Мама — вообще специалист высочайшего уровня, ей днями и ночами звонили с просьбой выручить, даже когда она на пенсию вышла. Я же не технарь абсолютно, чистейшей воды гуманитарий, поэтому, конечно, поступление в политех было стратегической ошибкой моей молодости, назовем это так.

К счастью, ситуация сама собой вырулила в нужном направлении. Я быстро поняла, что железобетонные конструкции — не мое. Кроме того, меня нашли ребята последнего курса горного факультета и взяли в свой ансамбль под названием «Фидис». Мы с ними начали постоянно выступать на танцах, я прогуливала занятия ради репетиций. Результат не заставил себя долго ждать: к сессии я была не готова и даже сдавать ее не стала. Стало ясно, что надо скорее делать ноги из университета и решить уже, что делать дальше, потому что так не годится.

Passion.ru: А почему вы сразу не решили связать себя с музыкой? Вы ведь с детства были очень артистичны и музыкальны.

Алиса Мон: Я, с одной стороны, шла наперекор своей судьбе, а с другой — музыка всегда была рядом. Да, после того как я бросила университет, полгода проработала лаборанткой по физике в родной школе, но буквально на расстоянии вытянутой руки всегда было что-то связанное с музыкой. Постоянно были какие-то знаки, но я на тот момент была еще молодая и зеленая, чтобы понять их правильно. И в конечном итоге я все равно оказалась в музыкальном училище, правда поступила уже не в Иркутске, а в Новосибирске.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: Вы выбрали более крупный город…

Алиса Мон: Так получилось. Я просто поехала вслед за подружками, которые сделали это раньше меня. Когда они вернулись домой на каникулы и увидели, что я работаю лаборанткой, хоть и по физике, мне стало жутко стыдно, что они учатся, а я — нет. Наверное, ничего в этой жизни не бывает случайно.

Passion.ru: В 90-е годы ваша песня «Алмаз» гремела абсолютно по всей стране. Расскажите немного о том времени. Как удалось попасть в ротацию, когда правил игры в музыкальном бизнесе особо не было?

Алиса Мон: Начнем с того, что за 10 лет до «Алмаза» из всех магнитофонов звучал «Подорожник». Потом настали такие тяжелые времена, что мне пришлось уехать на родину. А когда я вернулась, нужно было постараться, чтобы «Алмаз» стал хитом. Это не было просто. Мы вложили в раскрутку этой песни довольно большое количество денег, подключили связи. Если бы этого всего не было, ничего бы не случилось, потому что на радио «Алмаз» категорически не брали в ротацию, а студии, которые на тот момент выпускали альбомы, говорили, что реанимация артиста после десятилетнего затишья — это вообще невозможно. В общем, меня «пинали» кругом, и если бы не деньги, которые мой друг вложил в меня, ничего бы не вышло. Это правда.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: У вас был тогда продюсер?

Алиса Мон: Тогда было другое время, но да, рядом со мной был продюсер. Его звали Андрей. Он просто взял деньги у моего друга и гордо назвал себя моим продюсером. Этот же Андрей потом сыграл роковую роль в том, чтобы моя карьера вновь заглохла.

Но тем не менее «Алмаз» выстрелил, и реанимация меня как артиста состоялась. Я горда, что мы тогда пошли против всех канонов и шишек шоу-бизнеса, которые пророчили нам провал, и смогли добиться успеха. И еще какого! И на сегодняшний день я исполнительница и поколения 80-х, и поколения 90-х, да и нынешняя молодежь любит эту песню — я это неоднократно замечала. И мне от этого очень радостно.

Passion.ru: Принято считать, что мир искусства и шоу-бизнеса — это общество заклятых друзей, здесь легче обзавестись врагами, чем найти друзей. Вы с этим согласны?

Алиса Мон: Да! Подписываюсь под каждым словом!

Passion.ru: А вы сталкивались с закулисными играми на протяжении своей карьеры?

Алиса Мон: Конечно, сталкивалась! И не один раз! Только я об этом не люблю рассказывать.

Passion.ru: А с назойливыми поклонниками как дела обстояли?

Алиса Мон: Слава богу, назойливых не было! Да и вообще, мне кажется, огромного количества поклонников у меня никогда не было. Это мое субъективное ощущение. Но те, что были — все адекватные. Кстати, на сегодняшний день у меня четыре фан-клуба, которые общаются со мной в Instagram. И возникли они после проекта «Суперстар! Возвращение».

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: архив телеканала «НТВ»

Passion.ru: Кстати, о «Суперстар! Возвращение». Вы в нем громко заявили о себе. Как вы попали в проект и почему решили принять участие в нем?

Алиса Мон: Мне очень понравились условия, которые нас ждали в проекте. Там же нереальная сцена, свет, постановка номеров — все такое красивое! Как можно было отказаться?

Однако когда меня приглашали в первый созыв «Суперстар», в котором Алена Апина участвовала, я же отказалась!

Passion.ru: А почему?

Алиса Мон: Мне в руки попал сценарий. Не знаю, как так получилось, но я его прочитала, и мне почему-то не понравился судейский состав. Мне показалось, что начинающие артисты не имеют права меня судить. (Смеется). Я подумала, почему, как девчонка, должна стоять перед ними и ждать их вердикта. Видимо, что-то сработало. Не могу объяснить! Ведь у меня совершенно нет гордыни. Я в этом смысле очень уравновешенный человек. Могу все понять и даже оправдать. Кстати, потом выяснилось, что еще два мальчика отказались тогда от участия — не только я. А в этот раз я даже не думала! И ни разу об этом не пожалела. Да и как можно было пожалеть? Когда все получилось так красиво!

Passion.ru: В новом проекте «Шоумаскгоон» совершенно иные правила игры: вам надо не только презентовать свои номера коллегам, но и оценивать их творчество. Трудно было выступать в роли судьи?

Алиса Мон: Даже не представляете, насколько это трудно! Это невозможно передать словами. В какой-то момент мы так сплотились, что, кажется, скоро уже начнем судить не вокальные данные, не номер, а то, кто как к кому относится по-человечески.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: Какая из ролей вам далась проще: быть участницей проекта или тем, кто выставляет оценки?

Алиса Мон: Мне участницей быть гораздо проще, чем судьей. Но еще сложнее одновременно участвовать в проекте и оценивать его. Лучше все же выбрать только одну из ролей — не все сразу, потому что делать и то и другое параллельно невероятно сложно. На этом проекте мы очень сдружились, поэтому, когда дело доходит до выставления оценок, грустно и дискомфортно становится не только мне, но и всем остальным участникам.

Passion.ru: В «Шоумаскгоон» вы сами себе выбирали репертуар?

Алиса Мон: По большей части выбирало руководство. Так же было и на «Суперстар! Возвращение». Мы, конечно, предлагали что-то свое, если продюсерам нравилось, они утверждали, но финальное слово всегда было за ними.

Passion.ru: Вы опытный артист, скажите, испытываете страх перед выходом на сцену?

Алиса Мон: Конечно! Но стоит понимать, что страхи бывают разные. Если ты знаешь, что сцена скользкая, а ты на каблуках, тебе не по себе. Если предстоит сделать хореографически трудный номер, тебе сложно настроиться, чтобы выйти и отработать его идеально, а если где-то ошибешься, чтобы никто не заметил. Еще вариант: ты участвуешь в конкурсе, в жюри которого сидит суперпрофессионал, который для тебя всю жизнь был авторитетом. От этого тоже возникает страх. Хотя правильнее сказать не страх, а волнение. Страх парализует, а волнение уходит, как только ты начинаешь работать. И так у всех артистов, поверьте мне.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: Вы великолепно выглядите, сложно поверить, что недавно вам исполнилось 57 лет. Как вы относитесь к возрасту? И как поддерживаете такую шикарную физическую форму?

Алиса Мон: Честно говоря, лучше бы этого возраста не было! (Смеется). А раз уж он есть, его надо принять. Это нормально, что мы все становимся взрослее. Но при этом лучше все же не безбашенно относиться к ситуации, когда тебе уже за 50. За здоровьем надо следить, чаще гулять, питаться хорошими продуктами.

Самое смешное, что вы хвалите мою фигуру, а я никогда не была фанаткой фитнеса. При этом абонемент у меня всегда был, я просто никогда по нему в зал не ходила. И тут вдруг этой весной обнаружила, что скоро истечет срок действия очередного такого пропуска в мир фитнеса. И я решила, что надо хотя бы пару раз посетить клуб — поплавать и на людей посмотреть, чтобы не совсем обидно было.

Плавала я тогда не очень хорошо технически, будто мусор в бассейне разгребала, но мне понравилось. Месяц я так ходила и все любовалась пловцами, которые делают это профессионально. Это так красиво! Так ритмично! Так здорово! И все это время думала, хоть бы кто-нибудь со мной познакомился и подсказал, как эту науку освоить. И вот в один из таких заплывов я оказалась на дорожке с симпатичной женщиной и сделала комплимент ее технике. А она оказалась тренером и показала мне пару трюков. Теперь я тоже плаваю красиво. И приходится ходить!

Passion.ru: Ваши жизненные ценности как-то изменились за последние годы? Стали что-то ценить больше, чем раньше?

Алиса Мон: Я, если вы заметили, нечастый гость на светских тусовках, потому что с годами стала ценить здоровье. Здесь и думать над ответом долго не надо. Еще начала ценить жизнь и свою профессию. Раньше как-то бесшабашнее к этому относилась. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем сентиментальнее.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: Во всем мире сейчас тренд на инклюзивность, непохожесть и феминизм. Как вы относитесь к этому? Себя феминисткой считаете?

Алиса Мон: Я оптимистка — это точно! Что же касается феминистки… Если мне надо ее сыграть, я это сделаю так, что все поверят. А если по-честному, думаю, по всем признакам я феминистка. Я столько лет живу одна. Уже больше 20 лет не замужем. Однако если возникает на моем пути какой-то потенциально подходящий мужчина, я не буду перед ним свою независимость демонстрировать, а включу все рычаги женственности, которые еще остались. (Смеется). Я сейчас говорю о своем внутреннем ощущении, со стороны кому-то может казаться по-другому.

Passion.ru: Благодаря движению MeToo в России, да и во всем мире, вскрылась чудовищная проблема насилия в семье. Вы не понаслышке с ним знакомы. Где нашли силы, чтобы вырваться из подобной ситуации? Может, для кого-то ваш опыт будет полезным.

Алиса Мон: Если человек находит в себе силы, чтобы терпеть побои, то уж чтобы вырваться из этой ситуации, он их точно отыщет! Терять в такой ситуации уже нечего, кроме жизни. Женщины уходят в первую очередь тогда, когда понимают, что их жизнь и жизнь их детей больше не в безопасности. Осознание этого всегда помогает найти в себе силы.

Passion.ru: Как думаете, отразился столь негативный опыт брака на вашем отношении к мужчинам в целом? Какую роль в вашей жизни они играют сейчас?

Алиса Мон: Я не теряю надежды на то, что нормальные мужики еще не перевелись. Мне очень хочется в это верить, а уж достанется ли мне в этой жизни настоящий мужчина или нет, другой вопрос. Но мне меньше всего об этом хочется думать и мечтать. Если он должен появиться на моем пути, это обязательно произойдет. Проводить свою жизнь в ожидании кого-то, как и вешаться на каждого встречного — уж точно не мое. И горевать по этому поводу я не собираюсь. Ни один мужчина этого не стоит, даже самый прекрасный на свете.

Алиса Мон

Алиса Мон

Фото: личный архив певицы

Passion.ru: Но в вашей жизни всегда есть как минимум один мужчина — ваш сын. Он вас поддерживает?

Алиса Мон: Да! Очень! Причем чем старше становится, тем больше поддерживает. Это правда. Со взрослыми детьми приятно иметь дело.

Passion.ru: Вы как-то сказали, что ваша жизнь состоит из взлетов и падений. Оборачиваясь назад, как думаете, каких полос было больше: светлых или темных?

Алиса Мон: Я сейчас скажу с позиции неисправимого оптимиста: мой стакан всегда наполовину полон, и белых полос в жизни, конечно же, было и есть намного больше, чем темных. Все всегда зависит от нашего восприятия, а не от того, сколько этих полос было в действительности. Я думаю, даже плохие ситуации нам для чего-то были нужны, без них мы бы меньше ценили положительные мгновения. Одно без другого существовать не может.

Passion.ru: Вы сейчас счастливый человек?

Алиса Мон: Я выбрала быть счастливой. Конечно, и у меня бывают моменты слабости, когда наваливается невероятная усталость и посещают грустные мысли. И это тоже нормально. Мы все живые люди и можем упасть духом, впасть в легкую хандру, главное — не оставаться в этом состоянии надолго.

Passion.ru: Если бы была возможность охарактеризовать себя всего тремя словами, то это были бы...?

Алиса Мон: Смешная — когда смотрю на себя со стороны, это первая ассоциация, которая у меня возникает. Наверное, смешная девчонка — это про меня. И веселая. Это же так круто, когда удается остаться озорным хулиганом и уметь смеяться над собой — это у меня от папы, он никогда не унывал и не падал духом. Да и от мамы тоже. Она мой главный человек! Я всегда смотрела на нее и думала: «Мне до тебя вообще не дотянуться, как до Звезды! Такая в тебе порода и мудрость! Сила и женственность! Я этому до сих пор только учусь!»

Фото: личный архив певицы, архив телеканала НТВ