8 типичных страхов, которые погубят вашу карьеру (и подорвут веру в себя)
Страх неизвестности
Некоторых сотрудников пугает неизвестность, ведь непонятно, что их ждет после повышения и, возможно, будет все не так радужно, как они себе представляли, поэтому решают оставить все как есть. Действительно, преодолеть свой страх перед неизведанным сложно, ведь карьерный рост связан с расширением функциональных зон ответственности, однако пока вы не попробуете, вы не узнаете, какую возможность можете упустить, если просто сразу же откажетесь от повышения и карьеры.
Страх ответственности
Не все люди готовы к увеличению объема работ, появлению подчиненных и дополнительной ответственности. Однако психологи успокаивают, что подобный страх возникает, скорее всего, из-за отсутствия опыта управления людьми, что в принципе можно будет исправить. Безусловно, быть руководителем — большая ответственность, но если вы настоящий профессионал, привыкший отвечать за результат, то у вас непременно все получится и на должности, предполагающей большую зону ответственности и передачу опыта подчиненным.
Страх провала
Психологи напоминают, что боязнь совершить ошибку или оконфузиться мешает работать и развиваться. Ведь вместо того, чтобы сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, вы будете снова и снова перебирать в голове те моменты, когда, по вашему мнению, совершили промах. В результате вы нервничаете, теряете веру в себя, откладываете решение важных вопросов на самый последний момент и упускаете хорошие возможности. Чтобы это изменить, попробуйте свои неудачи воспринимать как вызов самому себе, чтобы в следующий раз сделать все идеально, учитесь на своих ошибках и извлекайте из них пользу.
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Страх общественного мнения и порицания
Кто что скажет и кто что подумает — основной индикатор того, как быстро люди готовы (или не готовы) продвигаться по карьерной лестнице. Определите для себя, что вам важнее — ваши собственные мечты и желания или мнение окружающих — и действуете соответствующим образом. Это не значит, что нужно плевать на всех и выходить за рамки дозволенного, это лишь означает, правильно расставить приоритеты и полагаться в первую очередь на собственное мнение.
Страх публичности
Боязнь публичных выступлений, равно как и страх задать неуместные, по вашем мнению, вопросы, чтобы не выглядеть глупо, может сыграть с вами злую шутку. Ведь притворяясь, что вам все понятно, вы рискуете попасть в нелепую ситуацию, когда вам нужно будет выдать определенный результат или когда от вашего выступления будет зависеть успех компании. Чтобы этого избежать, возьмите себе за правило уточнять непонятные моменты и изучите навыки ведения успешных переговоров. Это поможет вам добиться желаемого и быстро продвинуться по службе.
Страх перемен
Некоторые люди уверены, что после повышения им придется все силы и время отдавать работе, позабыв о собственных желаниях и потребностях. Они настолько сильно боятся этих перемен, что сами тормозят свое карьерное продвижение. Возможно, вы пока еще не в полной мере осознаете, чем именно вам придется пожертвовать ради руководящей должности, но если подумать, сколько всего вы приобретете вместе с этим и какие перспективы перед вами откроются, то можно рискнуть и уже потом определиться, нужно ли вам это или нет.
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Страх остаться без денег
Некоторые люди настолько сильно боятся остаться без денег, что соглашаются на невыгодные для себя условия, чтобы получить хоть что-то. При этом они понимают, что низкая оплата может быть маркером непрофессионализма (не настолько они и хороши, раз их услуги/знания и опыт не ценятся так высоко, как они бы того хотели), и она подрывает уверенность в себе и сужает карьерные возможности. Чтобы не чувствовать себя закомплексованным и не загнать себя в определенные рамки, четко определите стоимость своих услуг и не снижайте планку, и вы увидите, что денег у вас не станет меньше, напротив, финансовая составляющая начнет меняться в лучшую сторону.
Страх перед критикой
Вряд ли кто-то на ура воспримет непрошенные советы и рекомендации, которые больше похожи на критику, а не на помощь. Так, например, согласно последним данным, люди чаще помнят плохое, поэтому если вы кому-то сделали замечание, то будьте уверены, что ваши слова запомнят надолго. К тому же критика в чей-либо адрес снижает самооценку, убивает инициативу и портит отношения. Однако зачастую отрицательные высказывания в ваш адрес, перечисление недостатков и указание, как можно прокачать те или иные навыки, являются конструктивной критикой и могут помочь вам измениться и стать лучшей версией себя. Поэтому попробуйте не закрываться от комментариев, а использовать их для проработки собственных профессиональных качеств.
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