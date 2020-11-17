8 типичных страхов, которые погубят вашу карьеру (и подорвут веру в себя)

Страх неизвестности

Некоторых сотрудников пугает неизвестность, ведь непонятно, что их ждет после повышения и, возможно, будет все не так радужно, как они себе представляли, поэтому решают оставить все как есть. Действительно, преодолеть свой страх перед неизведанным сложно, ведь карьерный рост связан с расширением функциональных зон ответственности, однако пока вы не попробуете, вы не узнаете, какую возможность можете упустить, если просто сразу же откажетесь от повышения и карьеры.

Страх ответственности

Не все люди готовы к увеличению объема работ, появлению подчиненных и дополнительной ответственности. Однако психологи успокаивают, что подобный страх возникает, скорее всего, из-за отсутствия опыта управления людьми, что в принципе можно будет исправить. Безусловно, быть руководителем — большая ответственность, но если вы настоящий профессионал, привыкший отвечать за результат, то у вас непременно все получится и на должности, предполагающей большую зону ответственности и передачу опыта подчиненным.

Страх провала

Психологи напоминают, что боязнь совершить ошибку или оконфузиться мешает работать и развиваться. Ведь вместо того, чтобы сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, вы будете снова и снова перебирать в голове те моменты, когда, по вашему мнению, совершили промах. В результате вы нервничаете, теряете веру в себя, откладываете решение важных вопросов на самый последний момент и упускаете хорошие возможности. Чтобы это изменить, попробуйте свои неудачи воспринимать как вызов самому себе, чтобы в следующий раз сделать все идеально, учитесь на своих ошибках и извлекайте из них пользу.