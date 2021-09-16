От комплексов до депрессии: как Instagram влияет на психическое здоровье подростков

Как оказалось, в большинстве своем под негативное воздействие Instagram попадают девушки-подростки. Они испытывали увеличение тревоги и депрессии, передают данные в The Wall Street Journal. Кроме того, 32% опрошенных девочек рассказали, что чувствовали себя хуже после просмотра ленты и комплексовали из-за своей внешности, тела. Соцсеть снижает уровень самооценки и среди мальчиков, хотя таких среди опрошенных оказалось только 14%.

«Тренд делиться только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду может подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что некоторых пользовательниц одолевают суицидальные мысли. В Великобритании таких девочек и молодых женщин 13%, а в США — 6%.