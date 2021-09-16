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От комплексов до депрессии: как Instagram влияет на психическое здоровье подростков

Стало известно о результатах исследования, которое проводила американская компания социальной сети Facebook на протяжении трех лет. Согласно полученным данным, принадлежащая вышеуказанной компании программа для обмена фотографиями Instagram способна оказывать негативное влияние на молодых людей.
От комплексов до депрессии: как Instagram влияет на психическое здоровье подростков

Как оказалось, в большинстве своем под негативное воздействие Instagram попадают девушки-подростки. Они испытывали увеличение тревоги и депрессии, передают данные в The Wall Street Journal. Кроме того, 32% опрошенных девочек рассказали, что чувствовали себя хуже после просмотра ленты и комплексовали из-за своей внешности, тела. Соцсеть снижает уровень самооценки и среди мальчиков, хотя таких среди опрошенных оказалось только 14%.

«Тренд делиться только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду может подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что некоторых пользовательниц одолевают суицидальные мысли. В Великобритании таких девочек и молодых женщин 13%, а в США — 6%.

Фото: freepik.com