Как не заблевать своих друзей после Нового Года. Рецепты застолья и опохмела

Посвящается всем людям, кто когда-либо напивался в стельку, зюзю, размазню, сопли, хлам, дрова, труху, вусмерть, дымину, нулину и в лоскуты.

Данная статья предназначается для людей строго 18+. Не является научно-медицинской, и не пытается приучить читателя к потреблению алкоголя.

Не секрет, что любое застолье, а новогоднее не исключение, сопровождается обильным, или не очень, количеством алкоголя. Зачастую утром, ближе к ужину, 1 января в нормальном виде может проснуться лишь тот, кто совсем мало выпил, или не пил совсем. Остальные превращают свое жилище в нашествие зомби-апокалипсиса, шурша по углам в поисках… нет, не воды. И даже не рассола. Пива. И не надо никого обманывать. Кое кто похмеляется и покрепче. Но тут уже нужно умение и четкое понимание этого с виду простого, а на самом деле сложнейшего процесса, если целью стоит именно прийти в себя, а не накидываться вновь до состояния овоща.

Ремарка: В данной статье мы не будем рассматривать рецепты медиков и врачей разных специальностей, которые рекомендуют приходить себя после дикой пьянки большим количеством воды и аспирина. О них и так все знают, но подходят они только тем, кто вообще не пьет, или выпивает крайне редко.

Начнем с закусок на праздничном столе

С этого стоит начать. Если вы в гостях – осмотрите стол на наличие закусок, предварительно узнав о горячих блюдах. Хороший хозяин или хозяйка не поставит на праздничный стол для друзей пять литров водки, подав к ним жареные пельмени и майонез. Лучше покинуть сей дом как можно быстрее под любым предлогом. Возможно, вы спасете себе немало здоровья. Напиться таким образом вы можете в любой другой день. Кстати, лучше заранее знать хозяйские припасы алкоголя. Это, конечно, не учтиво, и не всегда доступно, но было бы полезным знанием еще до начала выпивания.

Если холодных закусок достаточно, и вы уже точно знаете, что горячее будет после предварительной трапезы, смело прикидывайте свои силы. Ищите маринады и закуски, содержащие сливочное масло.

Ремарка для тех, кто собирается пить много: Не надо накануне пить растительные масла. Кто не знает, есть один способ отложить свое опьянение на более долгий срок во время застолья, предварительно выпив 100 грамм масла перед походом в чужой дом. Во-первых, вы отобьете аппетит, так как масло мгновенно обволакивает стенки желудка и кишечника. Несмотря на то, что такой метод действительно препятствует всасыванию алкоголя организмом, есть высокая вероятность попасть в смешное положение. Аппетит у вас снижен, и кушать много вы точно сразу не сможете, а вот пить придется много. Масло не будет плотно задерживать алкоголь всю ночь, оно лишь оттянет его всасывание и немного снизит его крепость, смешавшись с ним. Но большинство таких случаев заканчивается тем, что такой человек в определенный момент буквально «срубается» под корень за пять минут. Напитки, накопившись в желудке и кишечнике, прорывают защитную масляную оболочку, которая также будет перевариваться организмом. Человек получает резкое и неожиданное опьянение, натурально падая. Хорошо, если лицом в салат. Хуже, если вместе со скатертью, и всем, что на ней. Совсем плохо, если он бьется при падении об пол или мебель, прихватив с собой парочку друзей.

Поэтому найдя маринады и сливочное (а не растительное) масло, положите себе в тарелку именно такие закуски. А вот мясные лучше оставить в покое, оставив место под горячее (оно ведь наверняка будет мясное или рыбное). Маринады умеют правильно взаимодействовать со спиртом, а сливочное масло поможет смягчить желудок и подготовить его к тяжелым нагрузкам.

Что нельзя смешивать во время застолья

Теперь ознакомьтесь с тем, что уже стоит на столе из напитков. Постарайтесь не «разминаться» пивом или вином до застолья в полночь. Это может поставить крест на всей вашей уверенности в своих силах и приведет к быстрому отключению от праздника.

В полночь под бой курантов по традиции выпить половину бокала шампанского. Ну, ладно, пейте весь. Но только один. Легкие закуски, беседы, шутейки. На праздничном столе у каждой тарелки и приборов должны стоять как минимум три стакана для напитков: разумеется, тюльпан для шампанского, рюмка для крепких напитков, широкий стакан для виски (можно использовать для воды). Для тех, кто предпочитает коньяк/арманьяк – коньячный бокал. Конечно, не все умеют сервировать стол, но для случаев вроде Нового Года обычно стараются. Итак, вы вооружены знанием, продуктами питания и посудой.

Шампанское надо быстро засушить закусками, чтобы оно пролетело по вам как можно быстрее. Далее пить весь вечер только что-то одно – водку, коньяк, виски, текилу, джин. Если выбрали вино – только вино. Нежелательно также смешивать белое с красным и розовым. И уже тем более нельзя мешать легкие вина с креплеными. Крепленые вина и ликеры лучше вообще не использовать, если собираетесь пить весь многочасовой праздник. Оставьте их для тех, кто выпивает очень умеренно.

Если предпочитаете разбавлять крепкий алкоголь соками – не заливайте их в себя литрами, вам может показаться, что вас «не берет», из-за большого количества жидкости в организме, и свои силы вы можете не рассчитать. Она всасывается намного быстрее растительного масла. Вы рано окосеете, поскольку залив в себя соков, вы тоже уменьшите аппетит. И начнете больше пить алкоголя. Постарайтесь не разбавлять крепкие напитки газированными водами – колой или минералкой. Раздутый живот и скверные ощущения после нескольких тостов не заставят себя ждать. Такой подход более подходит для вечернего бара, когда вы принимаете алкоголь разово, и не предполагаете пить весь вечер.

Совсем не советуем иметь на новогоднем столе пиво. Оно пригодится позже. Когда утром вы поймете, что даже соблюдая все условия, вы все равно выпили чересчур много. Здесь каждая доза зависит от особенностей организма. Есть люди, которых «сносит» после двух-трех рюмок, а есть и те, кто вполне себе поддерживает осознанную беседу и после 500 грамм. Причем утром им одинаково плохо.

Возраст здесь также играет не последнюю роль. Примерно до 30 лет человек может спокойно переживать похмелье, не прибегая к лекарствам и опохмелу. Но человек, систематически выпивающий, пусть даже только по праздникам, получает уже совсем иные ощущения после долгих пьяных ночей, когда ему далеко за 30. Сердечно-сосудистые последствия могут настигать людей даже до 30 лет. И здесь лучше не рисковать.

Обязательно во время застолья оперируйте горячими закусками, жульенами, кокотами, мясными рулетами, овощными закусками без майонеза, на оливковом масле, а также соленьями и маринадами. Не злоупотребляйте выпечкой, она нагрузит вашу печень и желудок сверх всякой меры, образовав внутри вас камень. От торта и пирожных лучше воздержаться, а вот от горячего чая или кофе отказываться не стоит.

Правильное похмелье

Если утром голова раскалывается, кружится, организм тошнит, а любой человек с монологом видится врагом всей жизни – поздравляем, интоксикация. Конечно, стоит попробовать 150-200 грамм рассола, или минеральную воду (не подделку). И если это вам поможет – не следует похмеляться. Также могут помочь обезболивающие, желудочные и прочие порошки, гели и иные средства. Если все это мимо вас, то не стоит даже начинать. И кто бы что ни говорил, именно пиво прекрасно стабилизирует давление, причем максимально быстро и при этом очень мягко. Натуральное, качественное пиво в разумных количествах выведет токсины и успокоит нервы.

Рецепты ниже позволят выбрать оптимальный вариант, и практиковать его при необходимости. Искренне надеемся, что необходимость не станет привычкой, поскольку алкоголизм приходит незаметно, а все рецепты могут быстро превратиться из золота в черепки. Рецепты рассчитаны на лечение среднего и сильного похмелья. Легкое похмелье вполне можно перевести в нормальное состояние простым завтраком и крепким чаем или кофе.

Рецепт 1: 100 грамм томатного сока, 50 грамм водки, сырое куриное яйцо, молотый перец. Все перемешать в стакане и выпить залпом. Прогулка на воздухе. После прогулки можно повторить. Съесть горячий суп. Можно добавить черный чай с лимоном и сахаром. На ночь перед сном выпить 200-300 грамм пива.

Рецепт 2: через силу впихнуть в себя что-нибудь горячее, яичницу или омлет, чтобы не пить натощак. Залпом выпить 200 грамм пива. Далее – впитывать неспеша пиво в течении дня. Можно использовать сухарики, без агрессивных ароматизаторов и усилителей вкуса, легкие закуски. Чипсы исключить. После ощущения знакомой реальности – горячий суп. Общее количество пива за день не должно превышать 2-3 литра, не разгоняйтесь. Постельный режим вам очень поможет. Никакой громкой музыки, доброе кино и максимальный релакс. Можно погулять на воздухе. Перед самым сном, вечером – залпом еще 200-300 грамм пива. Следующим утром будете огурцом.

Рецепт 3: 100 грамм крепкого алкоголя, 400 грамм сока грейпфрута или апельсина. Можно смешать соки. Потягивать через трубочку после горячего завтрака.

Рецепт 4: после горячего завтрака, в 100 грамм горячего кофе добавить 30 грамм коньяка/арманьяка. Эспрессо использовать не стоит.

Неправильное похмелье

Пить пиво, вино или крепкий алкоголь в любых количествах натощак! Это приведет к быстрому, но ложному облегчению, может усилить тошноту, вызвать рвоту, заново сильно опьянить. Кроме того, такой вид похмелья быстро приводит к запойному состоянию, вывести из которого человека зачастую можно только медицинским путем, для чего существуют специальные анонимные службы помощи. Хотелось бы до них не доводить. Но если произошло – не пренебрегайте этой помощью. Не играйте со своим здоровьем.

Удачно всем встретить Новый год! И пейте с расстановкой и расчетом. Это единственный метод. Или не пейте совсем.