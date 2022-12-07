Новогодние подарки как медвежьи услуги. Нужны ли они взрослым людям

Самодостаточные люди, как правило, не ждут подарков – они делают себе их сами. И любят дарить их другим – заранее согласовывая. И это вовсе не скучно, зная, что человек получит то, что ждет, а не то, что вы ему подсунете под видом подарка. Новый Год – не исключение. Давай разберем самые распространенные наборы таких ежегодных залежей добра и медвежьих услуг.

Гигиенические наборы. Сюда входят дешевые гели для душа, мыло, шампуни, и прочий всевозможный скарб, который лежит горами не только на полках в ванной комнате, но и на складах их производителей тоннами. Корпоративные подарки. Сумки, флэшки, значки, новогодние безделушки, сладости в стиле «прощай пломбы», наборы неизвестного происхождения с неизвестным назначением их содержимого. Впрочем, тут еще встречаются исключения, и иногда попадаются стоящие подарки. Но происходит это крайне редко, и, как правило, в компаниях с большим бюджетом и небольшим штатом. Подарки, которых не ждешь. Это, как правило, подарки от гостей, которые приходят к новогоднему столу, вашему, или когда вы сами в гостях. Приятные мелочи, в лучшем случае, если вы не ребенок.

А вот подарки, купленные себе самим, или подарки, которых вы ждали и точно знали, что вам подарят именно их – вариант действительно стоящий. Даже денежный эквивалент не всегда лицемерный вариант. Но тут надо понимать, что вам придется играть в эту игру не в одни ворота, и со своей стороны придется тоже что-то предложить. Можно попасть в неловкое положение, если учитывать разные финансовые возможности разных людей.

И возникает ежегодный, уже набивший оскомину вопрос – а так ли эта традиция верна, и правильна в современном мире? Конечно, делать подарки другим – занятие очень приятное, если вы цените и любите того, кому хотите показать свои чувства. В разных традициях народов мира подобная практика имеет много корней, от религиозных до семейных. Но любая традиция из-за неосознанной повторяемости может превратиться в автоматизм поступков и эмоций, а следовательно – может начать терять свой настоящий смысл, деградируя до уровня обязанностей. Тогда она становится догматом и приобретает зачастую даже зловещий признак. Такая традиция становится пыткой, она начинает калечить психику вместо своего изначального исцеляющего смысла, как для того, кто дарит, так и для того, кто принимает подарки.

Именно поэтому встает вопрос – нужны ли подарки как обязанность, в том числе, корпоративные? Конечно, руководству компаний проще с этим разобраться, если есть некий бюджет, который тратится на подобные мероприятия. Никто не будет переживать – понравится вам презент или нет, основная задача – произвести событие, а не заботиться о вашем понимании подарка. И тема закрыта, галочки расставлены.

Но вот когда дело касается семейных традиций, вопрос встает совсем в иной плоскости. Опять-таки, подчеркнем, вопрос подарка не стоит в отношении детей. Вопрос именно про взрослых. И здесь многие зачастую ведут себя как дети – надувают щеки, обижаются, считают вас прижимистым, жмотом, или просто считают отсутствие подарка с вашей стороны показателем отношения к своей персоне. А вам банально не хочется дарить что попало. Ведь на всех денег может не хватить, и лучше потратить заранее отложенные суммы, в их полном объеме, на тех, кто по-настоящему дорог – детей. А взрослые вполне могут обойтись тратами на новогодние хлопоты, что тоже значительно сокращает кошелек. Но пусть это будут приятные хлопоты – красивая елка дома, стильные новогодние игрушки, качественные украшения стола, и сам, собственно, новогодний стол. Особенно, напитки. Чтобы утром не сходить с ума. Ну, или по крайней мере, минимизировать потери.

Кстати, тема ручных подарков – особая тема, которая может задеть сильнее любого покупного подарка. С вашей стороны рукодельный подарок может стать знаком внимания к другому человеку, но согласитесь, он может остаться всего лишь безделушкой, которая будет пылиться в его ящике с бельем, или стоять на книжной полке годами, и про которую могут быстро забыть.

Может, чтобы не дарить друг другу подарки из первых трех пунктов вышеперечисленного списка, лучше расходовать средства умнее. Мудрее. И дело даже не только в деньгах, сколько в растраченном потенциале хорошего праздника, когда вокруг много людей. Когда все собираются за одним столом. Когда хочется настоящего чуда, даже во взрослом возрасте, эмоций, проявлений заботы, а не подарков в виде гелей для душа, даже если это очень дорогой гель.

С наступающим Новым годом!