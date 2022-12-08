Держал за людей со вкусом: как надо и не надо украшать елку у себя дома

В ноябре-декабре многие города страны и мира готовят витрины магазинов, торговые комплексы, городской транспорт и улицы к Нового году, заранее воспроизводя атмосферу праздника для горожан. В том числе, как для потенциальных покупателей. Иногда это удается сделать восхитительно, иногда – жутковато. Давайте разберем по пунктам, что нужно и не нужно делать с новогодней елкой в собственном доме (искусственной или натуральной).

Высота елки. Рассчитывать необходимо, исходя из высоты потолков. Не очень хорошо, когда елка ниже среднего уровня от пола до потолка, а также дерево в упор (когда звезда на макушке дерева, или само дерево царапает потолок). Самый идеальный вариант – ниже потолка на 10-15 см.

Ширина елки. Зависит от типа – коническая елка (удлиняющаяся к низу) фактически дает вам простор для фантазии. Широкая, пушистая ель будет смотреться эффектно в любом случае. Главное, чтобы ветки, опять же таки, не упирались в боковые стены дома или квартиры. Чтобы дерево не выглядело так, словно его впихнули в угол с разбега, и потом долго утрамбовывали. Это касается и так называемых «пристенных» елок (искусственных, конечно), которые вплотную ставятся к стене. Вечнозеленые пихты и прочие разновидности продолговатых елок, которые выглядят порой не менее эффектно, несмотря на колбасный вид, идеально впишутся в интерьер как напольные домашние растения, с которым не захочется расставаться даже после праздника. Они подойдут для узких габаритов жилищ, внося свой колорит и антураж. Украшаются такие елки небольшим количеством игрушек, лентами и гирляндами. Иначе они могут походить на обвешенное лампами пальто сумасшедшего.

Материал игрушек. Следует избегать пластика. Даже если бюджет ограничен. В таком случае лучше всего подойдут бумажные или картонные игрушки, которые можно найти на рынке в большом количестве на самый разный вкус и кошелек. Пластик умело маскируют под стекло разными расцветками, однако настоящий эстет никогда себе не позволит такие подделки, даже несмотря на то, что существуют сорта пластика дороже некоторых стеклянных изделий. Современный рынок предлагает и дешевый вариант химической смеси стекла и пластика (материал для трехкопеечных стаканов и прочей посуды из Ашана или Икеи). Потратьтесь один раз на хорошие игрушки из стекла (не обязательно ручной работы) и они будут вас радовать долгие годы, если вы умеете правильно их развешивать. А также, если ваши домашние животные умеют сознательно реагировать на новогодние елки, не устраивая из них качели или новое место для жилья.

Шары, сказочные персонажи, шишечки и морковки. Шары – основное украшение елки. Все остальное – второстепенное и дополняющее наряд дерева. Шары нужно развешивать сверху вниз, чтобы вы контролировали процесс и распределяли их равномерно, на одинаковом расстоянии. Можно, конечно, навешать их на елку как попало, как в плохой салат, но такой способ покажет, что вы делали это второпях, лишь бы сделать. Что вам это неинтересно, или что у вас что-то со зрением. Гармонию отменять не рекомендуется. Если подразумевается микс из шаров и остальных игрушек – следите, чтобы шаров было не очень много, но, чтобы они были по размеру больше остальных игрушек на дереве. Тогда сказочные персонажи, развешенные после шаров, начнут оживать на елке, словно прячась от пришедших в гости детей. Это может стать интересной игрой. После шаров начните развешивать шишки, и только потом – лягушек, русалок, птичек и солдатиков. Дети любят искать различные сюрпризы, и здесь вы можете даже устроить конкурсы. Главное, не переборщите с дополнительными игрушками, иначе получится невнятный винегрет, которые может отталкивать одним своим видом. Если ель напоминает склад, и вы решили увешать ее всю с ног до головы, принципиально использовав все игрушки, что накопились в коробках на антресолях, то такая идея не слишком хороша. А если сверху набросаете на нее еще и мишуру, искусственный снег, повесите гирлянды, то елка может начать напоминать кусок безобразия, который зачем-то решили оснастить подсветкой. И будет тихим ужасом в углу, или даже в середине жилища.

Без шаров. Такой вариант тоже довольно интересный. Основу украшений составляют свечи, шишки, небольшие шарики и различные сказочные диковинки (вроде старинных часов, домиков, конфет и чайной посуды). Здесь нет особых рекомендаций, кроме как соблюдения гармонии и отсутствия злоупотребления количеством игрушек. Но имейте в виду, что совсем малое количество игрушек на елке может выглядеть так же убого, как и их перебор.

Только шары. Довольно распространенный способ украшений для коммерческих целей в магазинах и на улицах. Быстро, удобно и красиво. При условии, что вы соблюдаете цветовую гамму, и не вешаете на елку рядом шары разных размеров, и не устраиваете из них расплескавшуюся палитру художника.

Мишура. К ней стоит подходить с осторожностью. Мишурой можно украшать мебель, стены, и даже полы. На елке же не должно быть много мишуры, чтобы она не закрывала все ваши предыдущие старания, и елка не была похожа на человечка «мишлен».

Гирлянды. Подходят не только для елок, но и для цветового освещения дома. Гирлянда на елке должна смотреться естественно, чтобы провода белого цвета не выделялись на зеленой елке, а на белой елке не торчали черные провода. Иначе получится не елка, а мечта электрика. С этим повнимательнее.