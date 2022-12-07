Памятка интроверта: Восемь способов провести Новый Год без кретинов в мишуре

В жизни бывают ситуации, когда даже в праздничные дни судьба может уготовить вам приятный сюрприз – вы останетесь в одиночестве. Такие подарки нельзя воспринимать без должного внимания. Да, человек, читающий эти строки и так умеет прекрасно проводить время в одиночестве, свойственной его природе, но не каждый Новый Год он может оказаться предоставлен самому себе. И как поступить в таком случае? Что можно предпринять, если такой подарок от Деда Мороза накануне и впрямь оказался неожиданностью?

Традиции? Я – традиция. И это не самодовольство или эгоцентризм. Вокруг вас никого нет. И никто не сможет испортить вам наслаждаться этим чувством. Но интроверту нужны эстетика и смыслы. Не всегда глубокие по смыслу, в честь праздника, но глубокие по ощущению внутреннего мира. Это тоже крайне полезно.

Предложенные варианты при умелом руководстве своим поведением можно сочетать. Но можно рассматривать и как одинарное проведение времени (для настоящих эстетов).

Вкусно поесть перед телевизором и лечь спать. Чудесный способ ничего не делать и никого не ждать. Сосредоточиться на икре и шампанском. И неважно, что за мракобесие идет по телевизору, звук можно и выключить, заменив его любимой нешумной музыкой. Вкусив хорошей еды, приятно просто лечь в кровать с ароматической свечей в спальне и спокойно засыпать, наблюдая за мерцанием огоньков на елке в комнате. Вкусно поесть и открыть книгу, которую давно откладывали. Да, у интровертов, как правило, есть такая книга. Зачастую, она не одна, их может быть до нескольких сотен. Они стоят и ждут на полке, за шкафом, под столом, даже в ванной. Засыпать следует в тишине, даже если идиоты запускают фейерверки за окном, и вы слышите их крики от оторванных пальцев. Вкусно поесть и включить ту самую видеоигру. Да, и такой способ сосредоточения станет подарком самому себе. Видеоигра, какая бы она не была, доставит вам приятные минуты, а может и часы, в одиночестве. Это может стать необычным виртуальным приключением, при котором любое нахождение людей рядом может только испортить прохождение давно желанной игры. Накидаться алкоголем и лечь спать. Алкоголизм? Забудьте. Не пить в одиночестве – вот признак настоящего пьяницы, ему всегда кто-то нужен. Сегодня ваш день, и если не растягивать процесс выпивания на несколько дней, это никак не отразится на вас, и не станет испорченным праздником. Ведь и на утро вам никто не будет свербить над ухом и осуждать. А утром 1 января можно и пива на завтрак выпить. Но тут есть два нюанса: может потянуть на общение с кретинами в мишуре по телефону и в соцсетях (стоит ограничить такое поведение массовыми поздравлениями-рассылками всем угодным и неугодным); может «вырубить» слишком рано без ощущения праздника (у нас же цель – наслаждение и получение пользы). Вкусно поесть и посмотреть новогодний (или любой иной, который давно хотелось) фильм. Можно выбрать картину подлиннее, чтобы растянуть вечер максимально. Правда, если фильм окажется дерьмом из-под старого ковра – придется начинать квест заново. Нужно вдумчиво подойти к данному вопросу. Можно выбрать и непривычное зрелище – посмотрите балет, телеспектакль, концерт – что-то, что вы смотрите не каждый день, и к чему нет привычки. Возможно, приобретете новый, крайне полезный навык. Ванна и ароматерапия. Здесь сразу надо отметить один момент – не стоит лежать в ванной слишком горячей, а также употребив более одного бокала шампанского, или иного алкоголя. Это может принести больше вреда, чем пользы. А вот любимые ароматы – это чудесно. И их выбор не нужно согласовывать ни с кем, даже если кто-то считает, что запах сандала напоминает запах несвежих носков. Пусть они там все барахтаются на своем корпоративе, обожравшись оливье, и позорясь друг перед другом под ужаснейшую музыку таких мероприятий, потея и извиваясь на танцполе. Написать заметку или несколько стихотворений. Можно что-то нарисовать. Это вообще крайне полезное занятие, особенно, если вы этим никогда, или крайне редко, занимались. Подумайте, Новый Год, и вы действительно предпринимаете что-то такое, чего никогда не делали. Боялись, считали, что у вас нет таланта, или просто не было времени. А тут такая возможность. Это может оставить незабываемое впечатление в новом году, даже если толком ничего и не получится. Да и редко, кто так поступает в день, когда надо набивать брюхо и рассказывать гостям полупридуманные истории. Выбрать подарок для себя, заказав его в интернете. Лечь спать, купив себе что-то очень желанное, что привезут после праздников – ну чем не подарок самому себе в день одиночества? И время есть – выбрать внимательно, рассмотреть варианты и купить нечто большее, чем ожидалось. Очень приятный нюанс.

Умение быть собой, умение наслаждаться моментом, при этом - помнить себя, видеть, что на самом деле происходит внутри и снаружи собственной личности – одна из сильных сторон интроверта. И только такие люди, зачастую, могут по-настоящему помочь другим. Даже в праздники. А особенно - после них.

С наступающим Новым годом!