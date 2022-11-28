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PASSION-КУХНЯ
13:08, 28 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Селедка по-жидовски

Ингредиенты: сельдь, белый хлеб, уксус, репчатый лук, оливковое масло, черный перец, петрушка.

Рецепты царской России. Селедка по-жидовски

Фото: Freepik

  • Селедку вымыть, отрезать голову и хвост (не выбрасывать), очистить от костей - необходимо филе.
  • Филе мелко порубить.
  • Смочить кусок белого хлеба в уксусе, смешать с рубленой сельдью.
  • Луковицу натереть на терке, добавить чайную ложку оливкового масла и черный молотый перец.
  • Перемешать с филе.
  • Сложить полученную массу в виде туловища рыба, добавив голову и хвост как атрибуты.
  • Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и посыпать резаной зеленой петрушкой.

Историческая справка:

В 1380 году голландец Виллем Якоб Бейкельзон (Виллем Бейкельс) сразу после вылова сельди (которая была не в почете как столовая рыба) вырезал у каждой рыбины жабры: в них содержится горькое вещество — причина неприятного вкуса мяса. Затем на палубе лодки уложил селёдку аккуратными правильными рядами в бочки и пересыпал каждый слой солью, избежав таким образом быстрой порчи рыбьего жира, которым так богата сельдь. Рыба пришлась по душе односельчанам и рецепт стал быстро распространяться сперва по Голландии, а потом и по всей Европе.

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