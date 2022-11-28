13:08, 28 ноября 2022
1 мин.
Рецепты царской России. Селедка по-жидовски
Ингредиенты: сельдь, белый хлеб, уксус, репчатый лук, оливковое масло, черный перец, петрушка.
Фото: Freepik
- Селедку вымыть, отрезать голову и хвост (не выбрасывать), очистить от костей - необходимо филе.
- Филе мелко порубить.
- Смочить кусок белого хлеба в уксусе, смешать с рубленой сельдью.
- Луковицу натереть на терке, добавить чайную ложку оливкового масла и черный молотый перец.
- Перемешать с филе.
- Сложить полученную массу в виде туловища рыба, добавив голову и хвост как атрибуты.
- Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и посыпать резаной зеленой петрушкой.
Историческая справка:
В 1380 году голландец Виллем Якоб Бейкельзон (Виллем Бейкельс) сразу после вылова сельди (которая была не в почете как столовая рыба) вырезал у каждой рыбины жабры: в них содержится горькое вещество — причина неприятного вкуса мяса. Затем на палубе лодки уложил селёдку аккуратными правильными рядами в бочки и пересыпал каждый слой солью, избежав таким образом быстрой порчи рыбьего жира, которым так богата сельдь. Рыба пришлась по душе односельчанам и рецепт стал быстро распространяться сперва по Голландии, а потом и по всей Европе.
Читайте также
Читайте также