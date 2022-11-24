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PASSION-КУХНЯ
11:47, 24 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Судак отварной по-французски с раками и лесными грибами

Ингредиенты: судак, петрушка, лук-порей, морковь, репчатый лук, душистый перец, лавровый лист, зелень, 12-16 штук лесных грибов, 18 штук раков, сливочное масло, оливковое масло, мука, куриное яйцо, белый хлеб, сахар, лимон.

Рецепты царской России. Судак отварной по-французски с раками и лесными грибами
  • Очистить судака (весом примерно 1,2 кг), посолить и оставить его на час.
  • Сварить простой бульон из кореньев и пряностей.
  • Залить рыбу кипящим бульоном и варить 15 минут.
  • Остывшую рыбу отделить от костей , разрезать на небольшие порции, сложить на противень, пересыпая грибами (в идеале - припущенные или тушеные сморчки и рыжики), раковыми шейками.
  • Приготовить соус: одну столовую ложку сливочного масла смешать со столовой ложкой муки, развести бульоном из-под рыбы, выжать сок одного лимона, добавить чайную ложку сахара. Вскипятить. Вбить два куриных желтка. Процедить соус.
  • Полить соусом рыбу в противне, посыпать сухарями или белым хлебом, сбрызнуть оливковым маслом, и поставить в духовку на 15 минут.
  • Как только соус начнет подниматься, сразу же подавать, пока не свернулись яйца.

Историческая справка:

Судак распространён довольно широко в пресных водоёмах Восточной Европы и Азии, встречается в реках бассейнов Балтийского, Чёрного, Азовского морей, Каспия, Аральского моря, озёр Иссык-Куль и Балхаш, также в других озёрах и опреснённых участках. По официальным данным встречаются особи длиной более метра и массой до 10—15 кг. Существуют экземпляры и более крупных размеров.

Источник фото:Freepik
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