Рецепты царской России. Судак отварной по-французски с раками и лесными грибами

Очистить судака (весом примерно 1,2 кг), посолить и оставить его на час.

Сварить простой бульон из кореньев и пряностей.

Залить рыбу кипящим бульоном и варить 15 минут.

Остывшую рыбу отделить от костей , разрезать на небольшие порции, сложить на противень, пересыпая грибами (в идеале - припущенные или тушеные сморчки и рыжики), раковыми шейками.

Приготовить соус: одну столовую ложку сливочного масла смешать со столовой ложкой муки, развести бульоном из-под рыбы, выжать сок одного лимона, добавить чайную ложку сахара. Вскипятить. Вбить два куриных желтка. Процедить соус.

Полить соусом рыбу в противне, посыпать сухарями или белым хлебом, сбрызнуть оливковым маслом, и поставить в духовку на 15 минут.

Как только соус начнет подниматься, сразу же подавать, пока не свернулись яйца.

Историческая справка:

Судак распространён довольно широко в пресных водоёмах Восточной Европы и Азии, встречается в реках бассейнов Балтийского, Чёрного, Азовского морей, Каспия, Аральского моря, озёр Иссык-Куль и Балхаш, также в других озёрах и опреснённых участках. По официальным данным встречаются особи длиной более метра и массой до 10—15 кг. Существуют экземпляры и более крупных размеров.